LIVE : C'est reparti entre Zulte Waregem et Charleroi (0-1)
Surprenant duel au sommet ce dimanche en conclusion de la 6e journée de Jupiler Pro League : Zulte Waregem reçoit le Sporting Charleroi.
57' 6"
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55
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Corner pour Charleroi repoussé... contre de Zulte Waregem, mais Nzita défend bien !
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47
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Dès la reprise, Charleroi réclame un penalty pour une combinaison qui semble avoir touché un bras : rien !
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46
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C'est reparti au Gaverbeek !
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45+1
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Belle première période entre deux équipes en confiance et qui proposent un football attractif !
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45
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Il y aura 1 minutes de temps additionnel.
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42
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Oooh l'énorme occasion ratée par Aurélien Scheidler qui avait profité d'une grossière erreur de la défense flandrienne ! Plutôt que de finir lui-même, le Français a tenté d'aller chercher Mbemba !
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39
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Niang réussit un beau geste et lance Cappelle, qui va chercher Ementa... perte de balle du Danois
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36
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Ementa réalise un joli geste sur Boukamir et obtient un coup-franc, assez loin des buts carolos
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29
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EEEET LE GOAL DE JAKOB ROMSAAS ! Ca devait finir par tomber tant les Zèbres poussent depuis quelques minutes !
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29
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But de Jakob Napoleon Romsaas (Aurélien Scheidler)
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28
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Scheidler est trouvé par Mbemba dans le rectangle... il n'y a personne à la réception de son ballon non plus
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28
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Très belle action de Van den Kerkhof côté droit qui se joue de Cappelle... son centre ne trouve personne
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21
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Superbe combinaison entre Romsaas et Pflücke dont le centre va chercher Mbemba... qui rate sa reprise !
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15
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Ementa décale encore une fois Lofolomo qui envoie un excellent ballon vers Niang... signalé hors-jeu
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13
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Niang !! Enorme opportunité pour Zulte après deux duels gagnés par Ementa et Claes, et un face-à-face perdu par Ousseynou Niang !!
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6
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Oooh la première énorme occasion pour Charleroi sur base d'un corner également ! Bostyn a dû multiplier les interventions!
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5
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Joli centre de Cappelle... qui amène un corner pour Zulte Waregem, déjà le troisième
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3
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Charleroi a le ballon désormais... premier ballon de Nzita vers Mbemba qui va trouver Bostyn finalement
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2
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Et déjà deux corners d'affilée pour les Flandriens !
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1
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C'est parti au Gaverbeek entre Zulte Waregem et Charleroi!
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1
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Zulte Waregem - Charleroi: 0-0
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Zulte Waregem:
Louis Bostyn
- Franz Tangala
- Laurent Lemoine
- Jakob Kiilerich
- Yannick Cappelle
- Enrique Lofolomo
- Ousseynou Niang
- Thomas Claes
- Marley Ake
- Zalan Atrok
- Anosike Ementa
Banc:
Nikola Mituljikic
- Malick Mbaye
- Brent Gabriel
- Youssoupha Mbodji
- Tobias Hedl
- Salim Diakité
- Serxho Ujka
- Kewan Vemba
- Hemsley Akpa-Chukwu
Charleroi:
Mohamed Kone
- Kevin Van Den Kerkhof
- Aiham Ousou
- Cheick Keita
- Mardochee Nzita
- Amine Boukamir
- Yassine Khalifi
- Patrick Pflücke
- Jakob Napoleon Romsaas
- Freddy Mbemba
- Aurélien Scheidler
Banc:
Martin Delavallee
- Triston Rowe
- Adama Bojang
- Gaku Nawata
- Isaac Cisse
- Antoine Colassin
- Noah Solheid
- Massamba Sow
- Mory Kera
|
|
Bostyn Louis
|
| 6.9
Louis Bostyn @ Zulte Waregem - Charleroi6.9
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|3
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|1/1
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|11/15 (73.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|3/7 (42.9%)
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Arrêts: 3
- Dégagements des poings: 0
- Ballon capté: 0
- Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
|
Tangala Franz
|
| 6.5
Franz Tangala @ Zulte Waregem - Charleroi6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|1
| Dégagements
|3
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|16/19 (84.2%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/5 (20%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|11
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 16/19 (84.2%)
- Passes clés: 1
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
- Précision des centres: 1/5 (20%)
|
Lemoine Laurent
|
| 6.5
Laurent Lemoine @ Zulte Waregem - Charleroi6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|2
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|18/19 (94.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 18/19 (94.7%)
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Kiilerich Jakob
|
| 6.8
Jakob Kiilerich @ Zulte Waregem - Charleroi6.8
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|3
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|21/22 (95.5%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|3/3 (100%)
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 21/22 (95.5%)
- Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
|
Cappelle Yannick
|
| 6.4
Yannick Cappelle @ Zulte Waregem - Charleroi6.4
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|1
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|13/14 (92.9%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/3 (33.3%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|5
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 13/14 (92.9%)
- Tirs cadrés: 0/1
- Précision des centres: 1/3 (33.3%)
|
Lofolomo Enrique
|
| 6.4
Enrique Lofolomo @ Zulte Waregem - Charleroi6.4
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|14/18 (77.8%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|3/5 (60%)
| Ballons perdus
|6
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 14/18 (77.8%)
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 0/1
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
|
Niang Ousseynou
|
| 6.2
Ousseynou Niang @ Zulte Waregem - Charleroi6.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|2
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|2
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Dribbles réussis
|1/3 (33.3%)
| Distribution
| Précision des passes
|6/8 (75%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|7
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 6/8 (75%)
- Tirs cadrés: 1/2
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
- Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Claes Thomas
|
| 6.7
Thomas Claes @ Zulte Waregem - Charleroi6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|2
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|3
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/2 (50%)
| Distribution
| Précision des passes
|15/17 (88.2%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|1/2 (50%)
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|6
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 15/17 (88.2%)
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 0/3
- Dribbles réussis: 1/2 (50%)
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Ake Marley
|
| 6.1
Marley Ake @ Zulte Waregem - Charleroi6.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|14/20 (70%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/4 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|11
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 14/20 (70%)
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 0/1
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
- Précision des centres: 0/4 (0%)
|
Atrok Zalan
|
| 6.8
Zalan Atrok @ Zulte Waregem - Charleroi6.8
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|3
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|3
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|3
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|17/21 (81%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/3 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|9
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 17/21 (81%)
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 0/3
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
- Précision des centres: 0/3 (0%)
|
Ementa Anosike
|
| 6.9
Anosike Ementa @ Zulte Waregem - Charleroi6.9
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|3
| a subi une faute
|3
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/3
| Dribbles réussis
|0/2 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|12/17 (70.6%)
| Passes clés
|2
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|8
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 12/17 (70.6%)
- Passes clés: 2
- Tirs cadrés: 1/2
- Buts sur phase arrêtée: 0/3
- Dribbles réussis: 0/2 (0%)
|Banc
|
Mituljikic Nikola
|
|
|
|
|
Mbaye Malick
|
|
|
|
|
Gabriel Brent
|
|
|
|
|
Mbodji Youssoupha
|
|
|
|
|
Hedl Tobias
|
|
|
|
|
Diakité Salim
|
|
|
|
|
Ujka Serxho
|
|
|
|
|
Vemba Kewan
|
|
|
|
|
Akpa-Chukwu Hemsley
|
|
|
|
|
|
|
Kone Mohamed
|
| 7.7
Mohamed Kone @ Zulte Waregem - Charleroi7.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|2
| Dégagements des poings
|2
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|2
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|8/11 (72.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/4 (25%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Arrêts: 2
- Dégagements des poings: 2
- Ballon capté: 2
- Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
|
Van Den Kerkhof Kevin
|
| 7.2
Kevin Van Den Kerkhof @ Zulte Waregem - Charleroi7.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|2
| Dégagements
|4
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|2
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|1
| Buts sur phase arrêtée
|0/2
| Dribbles réussis
|1/2 (50%)
| Distribution
| Précision des passes
|24/29 (82.8%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/3 (33.3%)
| Précision des longs ballons
|2/5 (40%)
| Ballons perdus
|10
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 24/29 (82.8%)
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 0/1
- Tirs sur le cadre: 1
- Buts sur phase arrêtée: 0/2
- Dribbles réussis: 1/2 (50%)
- Précision des centres: 1/3 (33.3%)
- Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
|
Ousou Aiham
|
| 7.1
Aiham Ousou @ Zulte Waregem - Charleroi7.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|2
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/2
| Distribution
| Précision des passes
|46/49 (93.9%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|3/5 (60%)
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 46/49 (93.9%)
- Buts sur phase arrêtée: 0/2
|
Keita Cheick
|
| 7.0
Cheick Keita @ Zulte Waregem - Charleroi7.0
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|5
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|37/37 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|4/4 (100%)
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 37/37 (100%)
- Tirs cadrés: 1/1
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
- Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
|
Nzita Mardochee
|
| 7.1
Mardochee Nzita @ Zulte Waregem - Charleroi7.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|4
| Interceptions
|0
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|27/33 (81.8%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/3 (33.3%)
| Précision des longs ballons
|2/5 (40%)
| Ballons perdus
|10
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 27/33 (81.8%)
- Passes clés: 1
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
- Précision des centres: 1/3 (33.3%)
- Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
|
Boukamir Amine
|
| 7.2
Amine Boukamir @ Zulte Waregem - Charleroi7.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|4
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|30/32 (93.8%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/3 (33.3%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 30/32 (93.8%)
- Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
|
Khalifi Yassine
|
| 7.3
Yassine Khalifi @ Zulte Waregem - Charleroi7.3
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|2
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|33/34 (97.1%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|9/9 (100%)
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 33/34 (97.1%)
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
- Précision des longs ballons: 9/9 (100%)
|
Pflücke Patrick
|
| 7.4
Patrick Pflücke @ Zulte Waregem - Charleroi7.4
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|16/17 (94.1%)
| Passes clés
|2
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|1/1 (100%)
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 16/17 (94.1%)
- Passes clés: 2
- Tirs cadrés: 1/2
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
|
Romsaas Jakob Napoleon
⚽
|
| 8.2
Jakob Napoleon Romsaas @ Zulte Waregem - Charleroi8.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|1
| Coup de pied de réparation (goals)
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|2
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|2
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|17/19 (89.5%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Buts: 1
- Précision des passes: 17/19 (89.5%)
- Tirs cadrés: 2/2
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Mbemba Freddy
|
| 7.5
Freddy Mbemba @ Zulte Waregem - Charleroi7.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|2
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|4
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|13/16 (81.3%)
| Passes clés
|4
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/1 (100%)
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|5
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 13/16 (81.3%)
- Passes clés: 4
- Tirs cadrés: 1/4
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
|
Scheidler Aurélien
A
|
| 7.0
Aurélien Scheidler @ Zulte Waregem - Charleroi7.0
| Stats importantes
| Temps de jeu
|51
| Buts
|0
| Assists
|1
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|2
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|4/11 (36.4%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|9
|
|
Plus de stats
- Assists: 1
- Précision des passes: 4/11 (36.4%)
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 0/2
|Banc
|
Delavallee Martin
|
|
|
|
|
Rowe Triston
|
|
|
|
|
Bojang Adama
|
|
|
|
|
Nawata Gaku
|
|
|
|
|
Cisse Isaac
|
|
|
|
|
Colassin Antoine
|
|
|
|
|
Solheid Noah
|
|
|
|
|
Sow Massamba
|
|
|
|
|
Kera Mory
|
|
|
|