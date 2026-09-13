LIVE : C'est reparti entre Zulte Waregem et Charleroi (0-1)

55

Corner pour Charleroi repoussé... contre de Zulte Waregem, mais Nzita défend bien !



47

Dès la reprise, Charleroi réclame un penalty pour une combinaison qui semble avoir touché un bras : rien !



46

C'est reparti au Gaverbeek !



45+1

Belle première période entre deux équipes en confiance et qui proposent un football attractif !



45

Il y aura 1 minutes de temps additionnel.



42

Oooh l'énorme occasion ratée par Aurélien Scheidler qui avait profité d'une grossière erreur de la défense flandrienne ! Plutôt que de finir lui-même, le Français a tenté d'aller chercher Mbemba !



39

Niang réussit un beau geste et lance Cappelle, qui va chercher Ementa... perte de balle du Danois



36

Ementa réalise un joli geste sur Boukamir et obtient un coup-franc, assez loin des buts carolos



29

EEEET LE GOAL DE JAKOB ROMSAAS ! Ca devait finir par tomber tant les Zèbres poussent depuis quelques minutes !



29



But de Jakob Napoleon Romsaas (Aurélien Scheidler)





28

Scheidler est trouvé par Mbemba dans le rectangle... il n'y a personne à la réception de son ballon non plus



28

Très belle action de Van den Kerkhof côté droit qui se joue de Cappelle... son centre ne trouve personne



21

Superbe combinaison entre Romsaas et Pflücke dont le centre va chercher Mbemba... qui rate sa reprise !



15

Ementa décale encore une fois Lofolomo qui envoie un excellent ballon vers Niang... signalé hors-jeu



13

Niang !! Enorme opportunité pour Zulte après deux duels gagnés par Ementa et Claes, et un face-à-face perdu par Ousseynou Niang !!



6

Oooh la première énorme occasion pour Charleroi sur base d'un corner également ! Bostyn a dû multiplier les interventions!



5

Joli centre de Cappelle... qui amène un corner pour Zulte Waregem, déjà le troisième



3

Charleroi a le ballon désormais... premier ballon de Nzita vers Mbemba qui va trouver Bostyn finalement



2

Et déjà deux corners d'affilée pour les Flandriens !



1

C'est parti au Gaverbeek entre Zulte Waregem et Charleroi!



1

Zulte Waregem - Charleroi: 0-0



