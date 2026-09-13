Date: 13/09/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6
Stade: Regenboogstadion

LIVE : C'est reparti entre Zulte Waregem et Charleroi (0-1)

Surprenant duel au sommet ce dimanche en conclusion de la 6e journée de Jupiler Pro League : Zulte Waregem reçoit le Sporting Charleroi.

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Classement Live
Temps   57' 6" 
55
 Corner pour Charleroi repoussé... contre de Zulte Waregem, mais Nzita défend bien !
47
 Dès la reprise, Charleroi réclame un penalty pour une combinaison qui semble avoir touché un bras : rien !
46
 C'est reparti au Gaverbeek !


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+1
 Belle première période entre deux équipes en confiance et qui proposent un football attractif !
45
 Il y aura 1 minutes de temps additionnel.
42
 Oooh l'énorme occasion ratée par Aurélien Scheidler qui avait profité d'une grossière erreur de la défense flandrienne ! Plutôt que de finir lui-même, le Français a tenté d'aller chercher Mbemba !
39
 Niang réussit un beau geste et lance Cappelle, qui va chercher Ementa... perte de balle du Danois
36
 Ementa réalise un joli geste sur Boukamir et obtient un coup-franc, assez loin des buts carolos
29
 EEEET LE GOAL DE JAKOB ROMSAAS ! Ca devait finir par tomber tant les Zèbres poussent depuis quelques minutes !
29

But 		But de Jakob Napoleon Romsaas (Aurélien Scheidler)
28
 Scheidler est trouvé par Mbemba dans le rectangle... il n'y a personne à la réception de son ballon non plus
28
 Très belle action de Van den Kerkhof côté droit qui se joue de Cappelle... son centre ne trouve personne
21
 Superbe combinaison entre Romsaas et Pflücke dont le centre va chercher Mbemba... qui rate sa reprise !
15
 Ementa décale encore une fois Lofolomo qui envoie un excellent ballon vers Niang... signalé hors-jeu
13
 Niang !! Enorme opportunité pour Zulte après deux duels gagnés par Ementa et Claes, et un face-à-face perdu par Ousseynou Niang !!
6
 Oooh la première énorme occasion pour Charleroi sur base d'un corner également ! Bostyn a dû multiplier les interventions!
5
 Joli centre de Cappelle... qui amène un corner pour Zulte Waregem, déjà le troisième
3
 Charleroi a le ballon désormais... premier ballon de Nzita vers Mbemba qui va trouver Bostyn finalement
2
 Et déjà deux corners d'affilée pour les Flandriens !
1
 C'est parti au Gaverbeek entre Zulte Waregem et Charleroi!
1
 Zulte Waregem - Charleroi: 0-0
Zulte Waregem (Zulte Waregem - Charleroi)
Zulte Waregem: Louis Bostyn - Franz Tangala - Laurent Lemoine - Jakob Kiilerich - Yannick Cappelle - Enrique Lofolomo - Ousseynou Niang - Thomas Claes - Marley Ake - Zalan Atrok - Anosike Ementa
Banc: Nikola Mituljikic - Malick Mbaye - Brent Gabriel - Youssoupha Mbodji - Tobias Hedl - Salim Diakité - Serxho Ujka - Kewan Vemba - Hemsley Akpa-Chukwu

Charleroi (Zulte Waregem - Charleroi)
Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Amine Boukamir - Yassine Khalifi - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Freddy Mbemba - Aurélien Scheidler
Banc: Martin Delavallee - Triston Rowe - Adama Bojang - Gaku Nawata - Isaac Cisse - Antoine Colassin - Noah Solheid - Massamba Sow - Mory Kera

Zulte Waregem Zulte Waregem
Bostyn Louis 6.9  
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Tangala Franz 6.5  
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Plus de stats
Lemoine Laurent 6.5  
  • Précision des passes: 18/19 (94.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Kiilerich Jakob 6.8  
  • Précision des passes: 21/22 (95.5%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Cappelle Yannick 6.4  
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Lofolomo Enrique 6.4  
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Niang Ousseynou 6.2  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Claes Thomas 6.7  
  • Précision des passes: 15/17 (88.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Ake Marley 6.1  
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Atrok Zalan 6.8  
  • Précision des passes: 17/21 (81%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Ementa Anosike 6.9  
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Mituljikic Nikola  
Mbaye Malick  
Gabriel Brent  
Mbodji Youssoupha  
Hedl Tobias  
Diakité Salim  
Ujka Serxho  
Vemba Kewan  
Akpa-Chukwu Hemsley  
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 7.7  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 7.2  
  • Précision des passes: 24/29 (82.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Ousou Aiham 7.1  
  • Précision des passes: 46/49 (93.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Keita Cheick 7.0  
  • Précision des passes: 37/37 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Nzita Mardochee 7.1  
  • Précision des passes: 27/33 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Boukamir Amine 7.2  
  • Précision des passes: 30/32 (93.8%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Khalifi Yassine 7.3  
  • Précision des passes: 33/34 (97.1%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 9/9 (100%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 7.4  
  • Précision des passes: 16/17 (94.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon 8.2  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Mbemba Freddy 7.5  
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien A 7.0  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 4/11 (36.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Banc
Delavallee Martin  
Rowe Triston  
Bojang Adama  
Nawata Gaku  
Cisse Isaac  
Colassin Antoine  
Solheid Noah  
Sow Massamba  
Kera Mory  

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
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