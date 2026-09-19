Cette fois, Anderlecht a été clinique : les Mauves déroulent, Winkler inscrit ses premiers buts

Anderlecht devait se mettre en confiance avant la trêve internationale, après avoir loupé son entame européenne. Les Mauve & Blanc ont totalement dominé Zulte Waregem, sans briller dans le jeu mais en marquant les buts qu'il fallait.

La déception de l'entrée en lice européenne face à l'Olympique Lyonnais devait rapidement être digérée à Anderlecht, car en championnat, chaque point sera précieux. Et après avoir pris trois points quasi-miraculeux à Malines, il fallait convaincre à la maison face à Zulte Waregem, l'une des bonnes surprises de ce début de saison.

L'entame de match est pourtant fébrile : un très bon travail du géant Ementa offre une fenêtre de tir à Claes, qui ne cadre pas (3e). Cela sert d'avertissement à Anderlecht, qui se réveille et prend le contrôle total de la rencontre. Bostyn, déjà, repousse péniblement un centre de Maamar (7e).

Bostyn offre le 1-0 à Anderlecht

L'international marocain (appelé par Mo Ouahbi) envoie encore un bon centre (10e), et Anderlecht pousse. Winkler obtient un excellent coup-franc aux 16 mètres... très mal donné par Danylo Sikan (25e). L'Ukrainien est tout aussi imprécis sur une excellente déviation de Winkler trouvé par Maamar (28e). En contre, Zulte Waregem aurait pu se montrer dangereux si Ousseynou Niang avait appris la règle du hors-jeu.

Assez peu inspiré cependant dans la construction, le Sporting finit par trouver la faille sur un tir de Lukas Ambros, très mal repoussé par Bostyn, dans les pieds de Tawfik Bentayeb qui ne se fait pas prier (40e, 1-0).

Le doublé de Marten Winkler

Zulte Waregem espérait probablement remonter sur la pelouse avec d'autres intentions, mais se fait rapidement piéger : Bentayeb va au duel avec Lemoine pour lancer Marten Winkler, qui reprend joliment de l'extérieur du rectangle pour faire le break (2-0, 48e). Toute l'attention est cependant dirigée sur Tawfik Bentayeb, inconscient suite à un choc tête contre tête avec son adversaire, et qui finira par quitter la pelouse.





L'Essevee est sonné et se fera encore avoir : sur un ballon dans le dos de la défense, Marten Winkler prend Diakité de vitesse et va tromper Brent Gabriel - monté à la pause pour Bostyn, blessé et catastrophique (54e, 3-0). Le VAR prend un temps fou pour constater l'évidence, à savoir qu'il n'y a aucune faute de l'Allemand sur le défenseur flandrien.

Zulte Waregem est évidemment K.O debout, et le RSCA, qui commence enfin à combiner de manière fluide, est dans un fauteuil. Sikan dévisse une frappe (64e), Cvetkovic (monté pour Bentayeb) ne profite pas d'un véritable caviar de Koutsoupias (70e). Un peu tard, les visiteurs tentent de réagir : Mbaye prolonge juste à côté un centre d'Ujka (79e), Killerich se heurte à Coosemans sur phase arrêtée (81e).

Mihajlo Cvetkovic, lui, enchaîne les contrôles ratés en très bonne position (85e, 88e), ne parvenant pas à encore alourdir le score en faveur des Mauves. Quand il y parvient enfin à la 94e, il est signalé hors-jeu. Mais le match était quoi qu'il en soit plié, et enfin, le Sporting d'Anderlecht aura été clinique, tuant le match quand il le fallait, et se replaçant à portée du top 4 juste avant la trêve. Et si Vitor Bruno était sur la bonne voie ?