Anderlecht Anderlecht
3-0
Zulte Waregem Zulte Waregem
andAnderlecht
zwaZulte Waregem
Tawfik Bentayeb 40'
1-0
(Tawfik Bentayeb) Marten Winkler 48'
2-0
Marten Winkler 54'
3-0
Date: 19/09/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 7
Stade: Lotto Park

Cette fois, Anderlecht a été clinique : les Mauves déroulent, Winkler inscrit ses premiers buts

Florent Malice
Florent Malice depuis , suiveur du RSC Anderlecht
| Commentaire
Cette fois, Anderlecht a été clinique : les Mauves déroulent, Winkler inscrit ses premiers buts
Photo: © photonews

Anderlecht devait se mettre en confiance avant la trêve internationale, après avoir loupé son entame européenne. Les Mauve & Blanc ont totalement dominé Zulte Waregem, sans briller dans le jeu mais en marquant les buts qu'il fallait.

La déception de l'entrée en lice européenne face à l'Olympique Lyonnais devait rapidement être digérée à Anderlecht, car en championnat, chaque point sera précieux. Et après avoir pris trois points quasi-miraculeux à Malines, il fallait convaincre à la maison face à Zulte Waregem, l'une des bonnes surprises de ce début de saison.

L'entame de match est pourtant fébrile : un très bon travail du géant Ementa offre une fenêtre de tir à Claes, qui ne cadre pas (3e). Cela sert d'avertissement à Anderlecht, qui se réveille et prend le contrôle total de la rencontre. Bostyn, déjà, repousse péniblement un centre de Maamar (7e). 

Bostyn offre le 1-0 à Anderlecht 

L'international marocain (appelé par Mo Ouahbi) envoie encore un bon centre (10e), et Anderlecht pousse. Winkler obtient un excellent coup-franc aux 16 mètres... très mal donné par Danylo Sikan (25e). L'Ukrainien est tout aussi imprécis sur une excellente déviation de Winkler trouvé par Maamar (28e). En contre, Zulte Waregem aurait pu se montrer dangereux si Ousseynou Niang avait appris la règle du hors-jeu.

Assez peu inspiré cependant dans la construction, le Sporting finit par trouver la faille sur un tir de Lukas Ambros, très mal repoussé par Bostyn, dans les pieds de Tawfik Bentayeb qui ne se fait pas prier (40e, 1-0).  

Le doublé de Marten Winkler 

Zulte Waregem espérait probablement remonter sur la pelouse avec d'autres intentions, mais se fait rapidement piéger : Bentayeb va au duel avec Lemoine pour lancer Marten Winkler, qui reprend joliment de l'extérieur du rectangle pour faire le break (2-0, 48e). Toute l'attention est cependant dirigée sur Tawfik Bentayeb, inconscient suite à un choc tête contre tête avec son adversaire, et qui finira par quitter la pelouse.

L'Essevee est sonné et se fera encore avoir : sur un ballon dans le dos de la défense, Marten Winkler prend Diakité de vitesse et va tromper Brent Gabriel - monté à la pause pour Bostyn, blessé et catastrophique (54e, 3-0). Le VAR prend un temps fou pour constater l'évidence, à savoir qu'il n'y a aucune faute de l'Allemand sur le défenseur flandrien. 

Zulte Waregem est évidemment K.O debout, et le RSCA, qui commence enfin à combiner de manière fluide, est dans un fauteuil. Sikan dévisse une frappe (64e), Cvetkovic (monté pour Bentayeb) ne profite pas d'un véritable caviar de Koutsoupias (70e). Un peu tard, les visiteurs tentent de réagir : Mbaye prolonge juste à côté un centre d'Ujka (79e), Killerich se heurte à Coosemans sur phase arrêtée (81e). 

Mihajlo Cvetkovic, lui, enchaîne les contrôles ratés en très bonne position (85e, 88e), ne parvenant pas à encore alourdir le score en faveur des Mauves. Quand il y parvient enfin à la 94e, il est signalé hors-jeu. Mais le match était quoi qu'il en soit plié, et enfin, le Sporting d'Anderlecht aura été clinique, tuant le match quand il le fallait, et se replaçant à portée du top 4 juste avant la trêve. Et si Vitor Bruno était sur la bonne voie ? 

Les compositions

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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.9 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Maamar Ali 90' 7.13 -
  • Précision des passes: 35/41 (85.4%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Plus de stats
Omobamidele Andrew 90' 7.72 -
  • Précision des passes: 53/61 (86.9%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Pétrot Léo 90' 7.41 -
  • Précision des passes: 84/88 (95.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 90' 7.38 -
  • Précision des passes: 51/57 (89.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Ambros Lukas   84' 7.16 -
  • Précision des passes: 29/36 (80.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Koutsoupias Ilias 90' 7.02 -
  • Précision des passes: 64/70 (91.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Kana Marco   84' 7.2 -
  • Précision des passes: 55/61 (90.2%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Winkler Marten ⚽ ⚽ 77' 9.44 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 22/26 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Bentayeb TawfikA 55' 8.53 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Sikan Danylo 77' 6.34 -
  • Précision des passes: 14/22 (63.6%)
  • Tirs cadrés: 1/5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Hey Lucas 0'  
Reabciuk Oleg 0'  
Amane Romeo 0'  
Cvetkovic Mihajlo 35' 6.59 -
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Antman Oliver 13' 6.6 -
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Aasgaard Thelo 13' 6.87 -
  • Précision des passes: 8/8 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Llansana Enric 0'  
Stroeykens Mario 0'  
Heekeren Justin 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 6' 6.77  
Plus de stats
Nga Kana Joshua 0'  
Kalonji Noah 6' 6.89  
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Degreef Tristan 0'  
Bertaccini Adriano 0'  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Bostyn Louis 45' 5.16 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 4/11 (36.4%)
Plus de stats
Diakité Salim 68' 5.59 -
  • Précision des passes: 21/25 (84%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Lemoine Laurent   90' 6.06 -
  • Précision des passes: 40/44 (90.9%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Kiilerich Jakob 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 37/44 (84.1%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Cappelle Yannick 90' 6.14 -
  • Précision des passes: 25/33 (75.8%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Claes Thomas 90' 5.73 -
  • Précision des passes: 32/41 (78%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Lofolomo Enrique 90' 6.31 -
  • Précision des passes: 45/50 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ake Marley 68' 5.92 -
  • Précision des passes: 10/16 (62.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Atrok Zalan 68' 6.23 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Niang Ousseynou 68' 6.44 -
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Passes clés: 2
  • Hors-jeu: 5
Plus de stats
Ementa Anosike 90' 6.93 -
  • Précision des passes: 13/19 (68.4%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Banc
Mbaye Malick 22' 6.38 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Gabriel Brent 45' 5.39 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mbodji Youssoupha 0'  
Hedl Tobias 22' 6.35 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Panduro Tristan 0'  
Ujka Serxho 22' 6.24 -
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
De Jaegere Benoit 0'  
Tangala Franz 22' 5.9 -
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
Plus de stats
Akpa-Chukwu Hemsley 0'  
Revivre Anderlecht - Zulte Waregem

présentation (du match)

Vitor Bruno va continuer son puzzle : il y aura (encore) du changement contre Zulte

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19/09

Le RSC Anderlecht reçoit Zulte Waregem ce soir, et va vouloir rapidement oublier sa déception européenne. Il va falloir enchaîner en championnat, si possible avec la manièr...

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 20/09 SK Beveren SK Beveren
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