Date: 19/09/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 7
Stade: Lotto Park

LIVE : C'est parti entre Anderlecht et Zulte Waregem (0-0)

Le Sporting d'Anderlecht affronte Zulte Waregem ce samedi soir. Les Mauves doivent enchaîner en championnat, face à l'une des bonnes surprises de ce début de saison.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   12' 54" 
Florent Malice
13
 Winkler centre... c'est repoussé
11
 Winkler est trouvé dans le rectangle... Lemoine tacle pour contrer son centre
10
 Quel superbe centre de Maamar ! Bentayeb ne peut pas le reprendre !
8
 Maamar centre... Bostyn se dégage de justesse ! Ca revient sur Sikan mais c'est encore repoussé... Anderlecht prend ses marques
7
 Faute intelligemment obtenue par Sikan devant Lemoine
5
 Centre d'Augustinsson... repoussé de la tête par la défense flandriennee ! Mais le Suédois était hors-jeu quoi qu'il en soit
3
 Ooooh la première occasion sur une belle déviation d'Ementa !! Claes frappe à côté ! Tout partait d'une perte de balle de Kana !
2
 Augustinsson et Winker combinent, sans succès côté gauche
1
 Pétrot tacle déjà bien côté gauche, touche haute pour Zulte
1
 C'est PARTI !
1
 Anderlecht - Zulte Waregem: 0-0
20:45
 Bienvenue au Lotto Park pour ce duel entre Anderlecht et Zulte Waregem !
Anderlecht (Anderlecht - Zulte Waregem)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Andrew Omobamidele - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Lukas Ambros - Ilias Koutsoupias - Marco Kana - Marten Winkler - Tawfik Bentayeb - Danylo Sikan
Banc: Lucas Hey - Oleg Reabciuk - Romeo Amane - Mihajlo Cvetkovic - Oliver Antman - Thelo Aasgaard - Enric Llansana - Mario Stroeykens - Justin Heekeren - Jayden Onia-Seke - Kaïs Barry - Noa Ojea - Joshua Nga Kana - Noah Kalonji - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini

Zulte Waregem: Louis Bostyn - Salim Diakité - Laurent Lemoine - Jakob Kiilerich - Yannick Cappelle - Thomas Claes - Enrique Lofolomo - Marley Ake - Zalan Atrok - Ousseynou Niang - Anosike Ementa
Banc: Malick Mbaye - Brent Gabriel - Youssoupha Mbodji - Tobias Hedl - Tristan Panduro - Serxho Ujka - Benoit De Jaegere - Franz Tangala - Hemsley Akpa-Chukwu

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Maamar Ali  
Omobamidele Andrew  
Pétrot Léo  
Augustinsson Ludwig  
Ambros Lukas  
Koutsoupias Ilias  
Kana Marco  
Winkler Marten  
Bentayeb Tawfik  
Sikan Danylo  
Banc
Hey Lucas  
Reabciuk Oleg  
Amane Romeo  
Cvetkovic Mihajlo  
Antman Oliver  
Aasgaard Thelo  
Llansana Enric  
Stroeykens Mario  
Heekeren Justin  
Onia-Seke Jayden  
Barry Kaïs  
Ojea Noa  
Nga Kana Joshua  
Kalonji Noah  
Degreef Tristan  
Bertaccini Adriano  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Bostyn Louis  
Diakité Salim  
Lemoine Laurent  
Kiilerich Jakob  
Cappelle Yannick  
Claes Thomas  
Lofolomo Enrique  
Ake Marley  
Atrok Zalan  
Niang Ousseynou  
Ementa Anosike  
Banc
Mbaye Malick  
Gabriel Brent  
Mbodji Youssoupha  
Hedl Tobias  
Panduro Tristan  
Ujka Serxho  
De Jaegere Benoit  
Tangala Franz  
Akpa-Chukwu Hemsley  

présentation (du match)

Vitor Bruno va continuer son puzzle : il y aura (encore) du changement contre Zulte
Vitor Bruno va continuer son puzzle : il y aura (encore) du changement contre Zulte
Photo: © photonews

Le RSC Anderlecht reçoit Zulte Waregem ce soir, et va vouloir rapidement oublier sa déception européenne. Il va falloir enchaîner en championnat, si possible avec la manière. Pour ce faire, Vitor Bruno va encore tourner, lui qui travaille dur à trouver son onze.

La trêve internationale sera très utile à Vitor Bruno. Même si certains joueurs ont été appelés en sélection, il s'agit généralement de joueurs ayant déjà convaincu ou assurés de leur place (comme Maamar et Bentayeb), tandis que le Portugais va travailler dur à composer son meilleur onze pour la reprise.

Ce soir, contre Zulte Waregem, il y aura déjà du changement. Pas en défense, où l'on sait que le coach du RSCA n'a tout bonnement aucune option de rechange à aucun des quatre postes (Reabciuk étant hors-rythme, Biancone, Camara et Sardella blessés). 

Mais dans l'entrejeu, bien malin qui peut prédire le trio qui sera aligné. On imagine difficilement Marco Kana ne pas démarrer après sa belle entrée jeudi, aux dépens d'un Roméo Amane catastrophique. Ilias Koutsoupias et Lukas Ambros pourraient l'accompagner.

Devant, Bruno a l'embarras du choix. Oliver Antman, Danylo Sikan et Mihajlo Cvetkovic tiennent la corde pour débuter le match, car Winkler et Aasgaard ont déçu. Mais on commence tout simplement à se poser une question : et si Vitor Bruno avait en réalité beaucoup trop de joueurs à sa disposition ? Bentayeb, Ojea, Nga Kana méritent peut-être aussi de démarrer...

Le onze potentiel : 

Cooseemans / Augustinsson - Pétrot - Omobamidele - Maamar / Kana - Koutsoupias - Ambros / Antman - Sikan - Cvetkovic 

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 20/09 SK Beveren SK Beveren
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