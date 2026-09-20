Date: 20/09/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 7
Stade: Bosuil

LIVE : l'Union ouvre le score au Bosuil, l'Antwerp à 10

Belle affiche ce dimanche au Bosuil entre l'Antwerp, qui doit se relever après un début de saison délicat, et l'Union Saint-Gilloise, qui pourrait signer une sixième victoire consécutive cet après-midi. Une rencontre à vivre en direct commenté sur Walfoot.be.

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Classement Live
Temps   76' 45" 
77

But 		But de Union SG
75
 remplacé Luca Schelfhout
remplaçant Mauricio Benítez
75
  Carte jaune pour Hervé Koffi
75
 remplacé Michael Frey
remplaçant Luis Narh
73
 Rodriguez manque la balle de break aussi
Terrible passe en retrait de Salah pour Rodriguez qui le lance en face à face, mais il perd son duel avec Nozawa
70
 Carte rouge pour Deuff !
Biondic fait faute sur Deuff, qui lève le pied en tombant et percute Van de Perre ! Deuxième jaune, il est dehors ! C'est très dur pour l'Anversois
69
  Deuxième carte jaune pour Bahmed Deuff
68
 Nozawa garde l'Antwerp dans le match
Arrêt réflexe de Nozawa devant Kricfalusi à l'entrée du petit rectangle
67
  Carte jaune pour Bahmed Deuff
66
 remplacé Christopher Scott
remplaçant Carlos Mejia
66
 remplacé Modibo Fofana
remplaçant Snayder Porozo
64
 remplacé Relebohile Mofokeng
remplaçant Kevin Rodriguez
64
 remplacé Louis Patris
remplaçant Denzel De Roeve
64
 Deux changements poste pour poste à l'Union. Très bon match de Patris, qui a beaucoup donné
59
 Sauvetage de Cortes sur la ligne !
Mofokeng sert Guilherme qui frappe, Nozawa freine le ballon mais ne l'écarte pas, Cortes sauve sur la ligne devant Biondic !
58
 remplacé Xander Dierckx
remplaçant Ibrahim Salah
53
 Réaction anversoise, Fofana frappe à côté après un dégagement raté de Zorgane
53
Antwerp - Union SG
51
 Gooooooal pour l'Union !
Quel but de Biondic ! Bon mouvement sur le côté gauche après une transversale de Van De Perre, Guilherme trouve Mofokeng, son centre trouve Biondic qui se joue de Busi et Van Helden pour tromper Nozawa !
51
 Frappe de Fofana, Koffi l'accompagne mais laisse passer au-dessus
51

But 		But de Mateo Biondic (Relebohile Mofokeng)
49
 Faute de Vermeeren sur Sylla pour essayer de récupérer un bon mouvement offensif des Anversois, mais imprécis
46
 Décalage de Frey pour Dierckx, mais superbe retour de Van De Perre, après un premier danger pour Biondic quelques secondes plus tôt
46
 C'est reparti au Bosuil !
45+20
 Pas de changement pour la seconde période


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+1
 C'est écarté et c'est la pause
45
 1 minute de temps additionnel et dernier coup-franc pour l'Union
42
 Van De Perre a été soigné, a passé une minute en dehors du terrain, et est désormais revenu
39
 En possession, l'Antwerp ne parvient pas à avancer et doit jouer vers l'arrière
36
 Nozawa l'arrêt !
Grosse occasion pour Zeneli sur un centre à ras de sol de Patris, mais Nozawa sauve son équipe
29
 Dégagement raté de Mofokeng, frappe de Scott, contrée par Kricfalusi
26
 Occasion pour Deuff servi par Dierckx, mais Sylla intervient
25
 Faute de Vermeeren sur Van De Perre, qui est cette fois averti
25
  Carte jaune pour Arthur Vermeeren
24
 L'Union continue de dominer cette première période qui a gagné en intensité dans les duels depuis la bisbrouille d'il y a cinq minutes. Les occasions très franches manquent néanmoins
19
 Et c'est finalement Frey qui prend jaune, et Vermeeren ne prend rien. Etonnant.
18
 Ils continuent alors que l'arbitre Boterberg tente de leur parler
18
  Carte jaune pour Michael Frey
18
  Carte jaune pour Adem Zorgane
17
 Vermeeren est venu pousser Zorgane qui avait déjà fait sa passe, et Zorgane a réagi
17
 Embrouille entre Zorgane et Vermeeren, Jan Boterberg doit intervenir
15
 Premier tir cadré de l'Antwerp via Scott dans le dos de la défense de l'Union, mais Koffi capte
11
 L'Union propose de très jolis mouvements et impose son jeu dans ce début de rencontre. Mais les actions intéressantes ne deviennent pas encore des frappes cadrées et de gros dangers pour Nozawa
10
 Quelle occasion pour l'Union !
Quel mouvement avec une combinaison au milieu de terrain puis un centre de Patris vers Zorgane, qui remise proprement pour Mofokeng. La reprise du sud-africain est trop enlevée
5
Antwerp - Union SG
4
 Frappe de Mofokeng contrée par Vermeeren
4
 Belle reconversion unioniste avec Patris pour Zorgane, une feinte de Mofokeng pour Guilherme, qui ne passe pas Busi
2
 Tampon involontaire de Fofana sur la cheville de Sylla, qui se relève
1
 Première possibilité déjà pour l'Union avec un long ballon de Koffi et une déviation, Patris est surpris par le rebond mais gagne un corner
1
 C'est parti entre l'Antwerp et l'Union !
1
 Antwerp - Union SG: 0-0
13:28
 Les joueurs font leur entrée sur la pelouse, belle ambiance au Bosuil
13:23
 Marc Overmars, désormais ex-directeur sportif de l'Antwerp, est mis à l'honneur par le Bosuil. Il était l'architecte du triplé championnat Coupe - Supercoupe des Anversois
13:23
 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre le déplacement de l'Union à l'Antwerp en direct commenté
Antwerp (Antwerp - Union SG)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Rein Van Helden - Bahmed Deuff - Alvaro Cortes - Luca Schelfhout - Arthur Vermeeren - Xander Dierckx - Modibo Fofana - Maxime Busi - Christopher Scott - Michael Frey
Banc: Yuto Tsunashima - Daam Foulon - Ibrahim Salah - Mauricio Benítez - Thibo Somers - Snayder Porozo - Carlos Mejia - Niels Devalckeneer - Luis Narh

Union SG (Antwerp - Union SG)
Union SG: Hervé Koffi - Nikki Havenaar - Massiré Sylla - Ondrej Kricfalusi - Kamiel Van de Perre - Louis Patris - Adem Zorgane - Besfort Zeneli - Guilherme Smith - Relebohile Mofokeng - Mateo Biondic
Banc: Vic Chambaere - Nohim Chibani - Kevin Rodriguez - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Giorgi Kavlashvili - Dylan Aquino - Denzel De Roeve - Ilan Hurtevent - Darius Olaru - Raul Florucz
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Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 7.7 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 6/13 (46.2%)
Plus de stats
Van Helden Rein 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 50/56 (89.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Deuff Bahmed   69' 6.5 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 34/36 (94.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Cortes Alvaro 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 51/58 (87.9%)
Plus de stats
Schelfhout Luca 75' 6.4 -
  • Précision des passes: 18/28 (64.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Vermeeren Arthur   90' 6.1 -
  • Précision des passes: 24/33 (72.7%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Dierckx Xander 58' 6.2 -
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Fofana Modibo 66' 6.6 -
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/5 (0%)
Plus de stats
Busi Maxime 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 23/31 (74.2%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Scott Christopher 66' 6.4 -
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Plus de stats
Frey Michael   75' 6.1 -
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Tsunashima Yuto 0'  
Foulon Daam 0'  
Salah Ibrahim 32' 6.5 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Benítez Mauricio 15' -
Somers Thibo 0'  
Porozo Snayder 24' 6.3 -
Plus de stats
Mejia Carlos 24' 6.0 -
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Devalckeneer Niels 0'  
Narh Luis 15' -
 

Union SG Union SG
Koffi Hervé 90' 6.6 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/9 (22.2%)
Plus de stats
Havenaar Nikki 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 24/29 (82.8%)
Plus de stats
Sylla Massiré 90' 8.0 -
  • Précision des passes: 28/32 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Kricfalusi Ondrej 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 27/36 (75%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 26/30 (86.7%)
  • Interceptions: 4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Patris Louis 64' 6.9 -
  • Précision des passes: 11/17 (64.7%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Zorgane Adem   90' 6.7 -
  • Précision des passes: 42/47 (89.4%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Zeneli Besfort 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 27/33 (81.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 2/9 (22.2%)
Plus de stats
Smith Guilherme 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 16/18 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Mofokeng Relebohile A 64' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Biondic Mateo 90' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Chibani Nohim 0'  
Rodriguez Kevin 26' 6.5 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 0'  
Kavlashvili Giorgi 0'  
Aquino Dylan 0'  
De Roeve Denzel 26' 6.8 -
Plus de stats
Hurtevent Ilan 0'  
Olaru Darius 0'  
Florucz Raul 0'  

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 16:00 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 19:15 SK Beveren SK Beveren
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