0-1
0-2
77'
|Date:
|20/09/2026 13:30
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 7
|Stade:
|Bosuil
LIVE : l'Union ouvre le score au Bosuil, l'Antwerp à 10
Belle affiche ce dimanche au Bosuil entre l'Antwerp, qui doit se relever après un début de saison délicat, et l'Union Saint-Gilloise, qui pourrait signer une sixième victoire consécutive cet après-midi. Une rencontre à vivre en direct commenté sur Walfoot.be.
76' 45"
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77
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But de Union SG
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75
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Luca Schelfhout
Mauricio Benítez
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75
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Carte jaune pour Hervé Koffi
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75
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Michael Frey
Luis Narh
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73
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Rodriguez manque la balle de break aussi
Terrible passe en retrait de Salah pour Rodriguez qui le lance en face à face, mais il perd son duel avec Nozawa
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70
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Carte rouge pour Deuff !
Biondic fait faute sur Deuff, qui lève le pied en tombant et percute Van de Perre ! Deuxième jaune, il est dehors ! C'est très dur pour l'Anversois
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69
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Deuxième carte jaune pour Bahmed Deuff
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68
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Nozawa garde l'Antwerp dans le match
Arrêt réflexe de Nozawa devant Kricfalusi à l'entrée du petit rectangle
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67
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Carte jaune pour Bahmed Deuff
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66
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Christopher Scott
Carlos Mejia
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66
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Modibo Fofana
Snayder Porozo
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64
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Relebohile Mofokeng
Kevin Rodriguez
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64
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Louis Patris
Denzel De Roeve
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64
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Deux changements poste pour poste à l'Union. Très bon match de Patris, qui a beaucoup donné
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59
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Sauvetage de Cortes sur la ligne !
Mofokeng sert Guilherme qui frappe, Nozawa freine le ballon mais ne l'écarte pas, Cortes sauve sur la ligne devant Biondic !
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58
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Xander Dierckx
Ibrahim Salah
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53
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Réaction anversoise, Fofana frappe à côté après un dégagement raté de Zorgane
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53
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51
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Gooooooal pour l'Union !
Quel but de Biondic ! Bon mouvement sur le côté gauche après une transversale de Van De Perre, Guilherme trouve Mofokeng, son centre trouve Biondic qui se joue de Busi et Van Helden pour tromper Nozawa !
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51
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Frappe de Fofana, Koffi l'accompagne mais laisse passer au-dessus
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51
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But de Mateo Biondic (Relebohile Mofokeng)
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49
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Faute de Vermeeren sur Sylla pour essayer de récupérer un bon mouvement offensif des Anversois, mais imprécis
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46
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Décalage de Frey pour Dierckx, mais superbe retour de Van De Perre, après un premier danger pour Biondic quelques secondes plus tôt
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46
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C'est reparti au Bosuil !
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45+20
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Pas de changement pour la seconde période
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45+1
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C'est écarté et c'est la pause
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45
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1 minute de temps additionnel et dernier coup-franc pour l'Union
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42
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Van De Perre a été soigné, a passé une minute en dehors du terrain, et est désormais revenu
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39
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En possession, l'Antwerp ne parvient pas à avancer et doit jouer vers l'arrière
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36
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Nozawa l'arrêt !
Grosse occasion pour Zeneli sur un centre à ras de sol de Patris, mais Nozawa sauve son équipe
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29
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Dégagement raté de Mofokeng, frappe de Scott, contrée par Kricfalusi
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26
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Occasion pour Deuff servi par Dierckx, mais Sylla intervient
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25
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Faute de Vermeeren sur Van De Perre, qui est cette fois averti
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25
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Carte jaune pour Arthur Vermeeren
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24
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L'Union continue de dominer cette première période qui a gagné en intensité dans les duels depuis la bisbrouille d'il y a cinq minutes. Les occasions très franches manquent néanmoins
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19
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Et c'est finalement Frey qui prend jaune, et Vermeeren ne prend rien. Etonnant.
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18
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Ils continuent alors que l'arbitre Boterberg tente de leur parler
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18
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Carte jaune pour Michael Frey
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18
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Carte jaune pour Adem Zorgane
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17
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Vermeeren est venu pousser Zorgane qui avait déjà fait sa passe, et Zorgane a réagi
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17
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Embrouille entre Zorgane et Vermeeren, Jan Boterberg doit intervenir
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15
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Premier tir cadré de l'Antwerp via Scott dans le dos de la défense de l'Union, mais Koffi capte
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11
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L'Union propose de très jolis mouvements et impose son jeu dans ce début de rencontre. Mais les actions intéressantes ne deviennent pas encore des frappes cadrées et de gros dangers pour Nozawa
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10
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Quelle occasion pour l'Union !
Quel mouvement avec une combinaison au milieu de terrain puis un centre de Patris vers Zorgane, qui remise proprement pour Mofokeng. La reprise du sud-africain est trop enlevée
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5
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4
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Frappe de Mofokeng contrée par Vermeeren
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4
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Belle reconversion unioniste avec Patris pour Zorgane, une feinte de Mofokeng pour Guilherme, qui ne passe pas Busi
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2
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Tampon involontaire de Fofana sur la cheville de Sylla, qui se relève
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1
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Première possibilité déjà pour l'Union avec un long ballon de Koffi et une déviation, Patris est surpris par le rebond mais gagne un corner
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1
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C'est parti entre l'Antwerp et l'Union !
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1
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Antwerp - Union SG: 0-0
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13:28
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Les joueurs font leur entrée sur la pelouse, belle ambiance au Bosuil
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13:23
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Marc Overmars, désormais ex-directeur sportif de l'Antwerp, est mis à l'honneur par le Bosuil. Il était l'architecte du triplé championnat Coupe - Supercoupe des Anversois
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13:23
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre le déplacement de l'Union à l'Antwerp en direct commenté
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Banc: Yuto Tsunashima - Daam Foulon - Ibrahim Salah - Mauricio Benítez - Thibo Somers - Snayder Porozo - Carlos Mejia - Niels Devalckeneer - Luis Narh
Banc: Vic Chambaere - Nohim Chibani - Kevin Rodriguez - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Giorgi Kavlashvili - Dylan Aquino - Denzel De Roeve - Ilan Hurtevent - Darius Olaru - Raul Florucz