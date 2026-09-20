LIVE : l'Union ouvre le score au Bosuil, l'Antwerp à 10

77



But de Union SG





75

Luca Schelfhout

Mauricio Benítez





75

Carte jaune pour Hervé Koffi





75

Michael Frey

Luis Narh





73

Rodriguez manque la balle de break aussi

Terrible passe en retrait de Salah pour Rodriguez qui le lance en face à face, mais il perd son duel avec Nozawa



70

Carte rouge pour Deuff !

Biondic fait faute sur Deuff, qui lève le pied en tombant et percute Van de Perre ! Deuxième jaune, il est dehors ! C'est très dur pour l'Anversois



69

Deuxième carte jaune pour Bahmed Deuff





68

Nozawa garde l'Antwerp dans le match

Arrêt réflexe de Nozawa devant Kricfalusi à l'entrée du petit rectangle



67

Carte jaune pour Bahmed Deuff





66

Christopher Scott

Carlos Mejia





66

Modibo Fofana

Snayder Porozo





64

Relebohile Mofokeng

Kevin Rodriguez





64

Louis Patris

Denzel De Roeve





64

Deux changements poste pour poste à l'Union. Très bon match de Patris, qui a beaucoup donné



59

Sauvetage de Cortes sur la ligne !

Mofokeng sert Guilherme qui frappe, Nozawa freine le ballon mais ne l'écarte pas, Cortes sauve sur la ligne devant Biondic !



58

Xander Dierckx

Ibrahim Salah





53

Réaction anversoise, Fofana frappe à côté après un dégagement raté de Zorgane



53







51

Gooooooal pour l'Union !

Quel but de Biondic ! Bon mouvement sur le côté gauche après une transversale de Van De Perre, Guilherme trouve Mofokeng, son centre trouve Biondic qui se joue de Busi et Van Helden pour tromper Nozawa !



51

Frappe de Fofana, Koffi l'accompagne mais laisse passer au-dessus



51



But de Mateo Biondic (Relebohile Mofokeng)





49

Faute de Vermeeren sur Sylla pour essayer de récupérer un bon mouvement offensif des Anversois, mais imprécis



46

Décalage de Frey pour Dierckx, mais superbe retour de Van De Perre, après un premier danger pour Biondic quelques secondes plus tôt



46

C'est reparti au Bosuil !



45+20

Pas de changement pour la seconde période



45+1

C'est écarté et c'est la pause



45

1 minute de temps additionnel et dernier coup-franc pour l'Union



42

Van De Perre a été soigné, a passé une minute en dehors du terrain, et est désormais revenu



39

En possession, l'Antwerp ne parvient pas à avancer et doit jouer vers l'arrière



36

Nozawa l'arrêt !

Grosse occasion pour Zeneli sur un centre à ras de sol de Patris, mais Nozawa sauve son équipe



29

Dégagement raté de Mofokeng, frappe de Scott, contrée par Kricfalusi



26

Occasion pour Deuff servi par Dierckx, mais Sylla intervient



25

Faute de Vermeeren sur Van De Perre, qui est cette fois averti



25

Carte jaune pour Arthur Vermeeren





24

L'Union continue de dominer cette première période qui a gagné en intensité dans les duels depuis la bisbrouille d'il y a cinq minutes. Les occasions très franches manquent néanmoins



19

Et c'est finalement Frey qui prend jaune, et Vermeeren ne prend rien. Etonnant.



18

Ils continuent alors que l'arbitre Boterberg tente de leur parler



18

Carte jaune pour Michael Frey





18

Carte jaune pour Adem Zorgane





17

Vermeeren est venu pousser Zorgane qui avait déjà fait sa passe, et Zorgane a réagi



17

Embrouille entre Zorgane et Vermeeren, Jan Boterberg doit intervenir



15

Premier tir cadré de l'Antwerp via Scott dans le dos de la défense de l'Union, mais Koffi capte



11

L'Union propose de très jolis mouvements et impose son jeu dans ce début de rencontre. Mais les actions intéressantes ne deviennent pas encore des frappes cadrées et de gros dangers pour Nozawa



10

Quelle occasion pour l'Union !

Quel mouvement avec une combinaison au milieu de terrain puis un centre de Patris vers Zorgane, qui remise proprement pour Mofokeng. La reprise du sud-africain est trop enlevée



5







4

Frappe de Mofokeng contrée par Vermeeren



4

Belle reconversion unioniste avec Patris pour Zorgane, une feinte de Mofokeng pour Guilherme, qui ne passe pas Busi



2

Tampon involontaire de Fofana sur la cheville de Sylla, qui se relève



1

Première possibilité déjà pour l'Union avec un long ballon de Koffi et une déviation, Patris est surpris par le rebond mais gagne un corner



1

C'est parti entre l'Antwerp et l'Union !



1

Antwerp - Union SG: 0-0





13:28

Les joueurs font leur entrée sur la pelouse, belle ambiance au Bosuil



13:23

Marc Overmars, désormais ex-directeur sportif de l'Antwerp, est mis à l'honneur par le Bosuil. Il était l'architecte du triplé championnat Coupe - Supercoupe des Anversois



13:23

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre le déplacement de l'Union à l'Antwerp en direct commenté

