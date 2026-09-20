Sixième victoire de rang et treizième buteur différent pour l'Union, qui s'impose logiquement au Bosuil

Dominante dans le jeu mais imprécise à la finition, l'Union Saint-Gilloise a tardé à se mettre à l'abri face à une équipe de l'Antwerp réduite à 10 après l'heure de jeu. Les Bruxellois signent néanmoins un sixième succès de rang toutes compétitions confondues et gardent la tête de la Jupiler Pro League en compagnie de La Gantoise avant la première trêve internationale de la saison.

Après la victoire de La Gantoise face au Standard en ouverture de cette septième journée, l'Union Saint-Gilloise devait en faire de même en terres anversoises, ce dimanche, pour conserver son statut de co-leader de cette Jupiler Pro League.

L'Union domine sans concrétiser avant la pause

Diablement efficaces depuis le début de la saison et notamment jeudi lors de leur déplacement européen à Plzen, les Unionistes ont cette fois davantage gaspillé au Bosuil, surtout en première période. Au terme d'un superbe mouvement mené par Patris et relayé par Zorgane, Mofokeng manque la plus grosse occasion du début de rencontre (10e).

L'Antwerp ne réagit que timidement, via une frappe de Scott (17e). Les Anversois peinent à jouer vers l'avant en possession, l'Union est bien en place et combine bien. Mais elle ne trouve pas non plus la faille via Besfort Zeneli, bloqué par Nozawa après une superbe ouverture de Patris (36e). Le 0-0 qu'affiche le marquoir à la pause n'est pas des plus révélateurs du contenu sur le terrain.

© photonews

Biondic fait sauter le verrou, Nozawa retarde l'échéance

Comme la semaine dernière contre Bruges, le Great Old craque néanmoins dans le quatrième quart d'heure. Auteur d'une excellente prestation, Van De Perre initie l'action d'une transversale vers Guilherme, qui prolonge pour Mofokeng. Son centre trouve Biondic, qui se joue de Busi et Van Helden dans le rectangle pour tromper Nozawa (0-1, 51e). Une ouverture du score que l'on sentait venir.

Mais l'Union reste perfectible à la finition et manque le break. Guilherme pense le réaliser à l'heure de jeu, mais sa frappe sur un service de Mofokeng est freinée par Nozawa, puis dégagée par Alvaro Cortes devant Biondic sur la ligne (59e). Kricfalusi pense aussi profiter d'un ballon traînant dans le petit rectangle, mais le portier anversois réalise la parade pour maintenir les siens dans le match (68e).





Un match qui tourne définitivement deux minutes plus tard. Averti quelques minutes auparavant, Bahmed Deuff est victime d'un tirage de maillot de Biondic, mais lève le pied au moment de tomber et percute Van De Perre. Jan Boterberg lui brandit un deuxième carton jaune en trois minutes et l'exclut (69e).

© photonews

De Roeve, 13e buteur différent cette saison, l'Union fait le break contre un Antwerp à 10

En supériorité numérique, l'Union manque dans la foulée une nouvelle occasion de faire le break. Lancé par la passe en retrait catastrophique de Salah, Kevin Rodriguez se présente en face à face avec Nozawa, qui sauve pour la quatrième fois l'Antwerp (73e). Ce n'est que dans le dernier quart d'heure que les Bruxellois parviennent à se mettre à l'abri.

Et cela part d'une action individuelle de Guilherme sur le côté gauche, qui centre. Kevin Rodriguez contrôle mal le ballon, mais isole aussi involontairement que parfaitement Denzel De Roeve, qui frappe. Son envoi passe entre les jambes d'un Nozawa un peu coupable, mais pourtant irréprochable jusque-là, et permet à l'Union d'enfin se mettre à l'abri (0-2, 77e).

Sixième victoire consécutive pour les hommes de David Hubert, qui reviennent à la hauteur de La Gantoise en tête du championnat, devant le Sporting Charleroi. Avec un bilan de 7/21, l'Antwerp occupe la treizième place et voit le Top 5 s'éloigner à six longueurs. La trêve fera du bien à Marvin Compper et ses hommes, battus pour la quatrième fois consécutive et sur une série de cinq matchs sans la moindre victoire.