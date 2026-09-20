Date: 20/09/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 7
Stade: Bosuil

Sixième victoire de rang et treizième buteur différent pour l'Union, qui s'impose logiquement au Bosuil

Sixième victoire de rang et treizième buteur différent pour l'Union, qui s'impose logiquement au Bosuil
Photo: © photonews

Dominante dans le jeu mais imprécise à la finition, l'Union Saint-Gilloise a tardé à se mettre à l'abri face à une équipe de l'Antwerp réduite à 10 après l'heure de jeu. Les Bruxellois signent néanmoins un sixième succès de rang toutes compétitions confondues et gardent la tête de la Jupiler Pro League en compagnie de La Gantoise avant la première trêve internationale de la saison.

Après la victoire de La Gantoise face au Standard en ouverture de cette septième journée, l'Union Saint-Gilloise devait en faire de même en terres anversoises, ce dimanche, pour conserver son statut de co-leader de cette Jupiler Pro League.

L'Union domine sans concrétiser avant la pause

Diablement efficaces depuis le début de la saison et notamment jeudi lors de leur déplacement européen à Plzen, les Unionistes ont cette fois davantage gaspillé au Bosuil, surtout en première période. Au terme d'un superbe mouvement mené par Patris et relayé par Zorgane, Mofokeng manque la plus grosse occasion du début de rencontre (10e).

L'Antwerp ne réagit que timidement, via une frappe de Scott (17e). Les Anversois peinent à jouer vers l'avant en possession, l'Union est bien en place et combine bien. Mais elle ne trouve pas non plus la faille via Besfort Zeneli, bloqué par Nozawa après une superbe ouverture de Patris (36e). Le 0-0 qu'affiche le marquoir à la pause n'est pas des plus révélateurs du contenu sur le terrain.

Patris Louis
© photonews

Biondic fait sauter le verrou, Nozawa retarde l'échéance

Comme la semaine dernière contre Bruges, le Great Old craque néanmoins dans le quatrième quart d'heure. Auteur d'une excellente prestation, Van De Perre initie l'action d'une transversale vers Guilherme, qui prolonge pour Mofokeng. Son centre trouve Biondic, qui se joue de Busi et Van Helden dans le rectangle pour tromper Nozawa (0-1, 51e). Une ouverture du score que l'on sentait venir.

Mais l'Union reste perfectible à la finition et manque le break. Guilherme pense le réaliser à l'heure de jeu, mais sa frappe sur un service de Mofokeng est freinée par Nozawa, puis dégagée par Alvaro Cortes devant Biondic sur la ligne (59e). Kricfalusi pense aussi profiter d'un ballon traînant dans le petit rectangle, mais le portier anversois réalise la parade pour maintenir les siens dans le match (68e).

Un match qui tourne définitivement deux minutes plus tard. Averti quelques minutes auparavant, Bahmed Deuff est victime d'un tirage de maillot de Biondic, mais lève le pied au moment de tomber et percute Van De Perre. Jan Boterberg lui brandit un deuxième carton jaune en trois minutes et l'exclut (69e).

Deuff Bahmed
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De Roeve, 13e buteur différent cette saison, l'Union fait le break contre un Antwerp à 10

En supériorité numérique, l'Union manque dans la foulée une nouvelle occasion de faire le break. Lancé par la passe en retrait catastrophique de Salah, Kevin Rodriguez se présente en face à face avec Nozawa, qui sauve pour la quatrième fois l'Antwerp (73e). Ce n'est que dans le dernier quart d'heure que les Bruxellois parviennent à se mettre à l'abri.

Et cela part d'une action individuelle de Guilherme sur le côté gauche, qui centre. Kevin Rodriguez contrôle mal le ballon, mais isole aussi involontairement que parfaitement Denzel De Roeve, qui frappe. Son envoi passe entre les jambes d'un Nozawa un peu coupable, mais pourtant irréprochable jusque-là, et permet à l'Union d'enfin se mettre à l'abri (0-2, 77e).

Sixième victoire consécutive pour les hommes de David Hubert, qui reviennent à la hauteur de La Gantoise en tête du championnat, devant le Sporting Charleroi. Avec un bilan de 7/21, l'Antwerp occupe la treizième place et voit le Top 5 s'éloigner à six longueurs. La trêve fera du bien à Marvin Compper et ses hommes, battus pour la quatrième fois consécutive et sur une série de cinq matchs sans la moindre victoire.

De Roeve Denzel
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Les compositions

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Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 8.3 -
  • Arrêts: 8
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 7/18 (38.9%)
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Van Helden Rein 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 58/66 (87.9%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Deuff Bahmed   69' 6.2 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 34/36 (94.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
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Cortes Alvaro 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 58/70 (82.9%)
  • Précision des longs ballons: 6/13 (46.2%)
Plus de stats
Schelfhout Luca 76' 6.0 -
  • Précision des passes: 18/28 (64.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Vermeeren Arthur   90' 5.9 -
  • Précision des passes: 29/39 (74.4%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Dierckx Xander 58' 5.9 -
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Fofana Modibo 66' 6.3 -
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/5 (0%)
Plus de stats
Busi Maxime 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 36/48 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Scott Christopher 66' 6.7 -
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Plus de stats
Frey Michael   75' 6.0 -
  • Précision des passes: 17/23 (73.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Tsunashima Yuto 0'  
Foulon Daam 0'  
Salah Ibrahim 32' 6.4 -
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Benítez Mauricio 14' 6.4 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Somers Thibo 0'  
Porozo Snayder   24' 5.8 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Mejia Carlos 24' 6.1 -
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/4 (0%)
Plus de stats
Devalckeneer Niels 0'  
Narh Luis 15' 6.3 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
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Union SG Union SG
Koffi Hervé   90' 6.3 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 4/11 (36.4%)
Plus de stats
Havenaar Nikki 90' 7.5 -
  • Précision des passes: 35/41 (85.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Sylla Massiré 90' 8.0 -
  • Précision des passes: 41/47 (87.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
Plus de stats
Kricfalusi Ondrej 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 37/48 (77.1%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 42/50 (84%)
  • Interceptions: 4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Patris Louis 64' 7.0 -
  • Précision des passes: 11/17 (64.7%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Zorgane Adem   90' 7.2 -
  • Précision des passes: 60/66 (90.9%)
  • Passes clés: 3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Zeneli Besfort 75' 6.8 -
  • Précision des passes: 29/35 (82.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 2/9 (22.2%)
Plus de stats
Smith Guilherme 83' 6.5 -
  • Précision des passes: 22/24 (91.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Mofokeng Relebohile A 64' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Biondic Mateo 83' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 15/20 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Chibani Nohim 0'  
Rodriguez Kevin A 26' 6.6 -
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 15' 6.7 -
  • Précision des passes: 16/20 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Kavlashvili Giorgi 0'  
Aquino Dylan 0'  
De Roeve Denzel 26' 8.0 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 2/2
Plus de stats
Hurtevent Ilan 7' 6.9  
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Olaru Darius 0'  
Florucz Raul 7' 6.6  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Revivre Antwerp - Union SG

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 19:15 SK Beveren SK Beveren
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