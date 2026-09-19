Suis Charleroi - Cercle de Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:15.
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Date: 19/09/2026 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 7
Stade: Stade du Pays de Charleroi
Charleroi deuxième à l'issue de ce samedi ? Il faudra se souvenir des leçons de la saison dernière
Charleroi deuxième à l'issue de ce samedi ? Il faudra se souvenir des leçons de la saison dernière
Photo: © photonews

Charleroi accueille le Cercle de Bruges en fin d'après-midi. Les Zèbres sont en forme, mais les retrouvailles avec l'adversaire du jour rappellent que tout peut basculer très vite dans le Pays Noir.

En cas de victoire tantôt, Charleroi doublerait provisoirement le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise pour revenir à un petit point de La Gantoise, victorieuse du Standard grâce à un coup de casque de Christian Burgess hier soir.

En face, le Cercle pointe à la quinzième place du classement et n'a toujours pas remporté le moindre match cette saison. Victoire assurée pour les Zèbres ? Y aller aussi vite en besogne serait montrer que les leçons de la saison dernière n'ont pas encore tout à fait percuté.

Charleroi doit continuer à garder les pieds sur terre

Lors du dernier exercice, la tournante organisée face aux Groen en Zwart marquée par une défaite 3-4 avait sonné le début de la fin pour Hans Cornelis. Le successeur de Rik De Mil avait signé six victoires de rang, rien ne pouvait arriver à son équipe.

Entre deux matchs de demi-finale de Coupe face à l'Union, le Cercle avait mis un terme à cette bonne dynamique, lançant une série de dix matchs sans victoire. Charleroi voudra à tout pris éviter de telles montagnes russes dans sa saison, cela commence par garder la constance de ces dernières semaines.

Trop tôt pour Antoine Bernier

Et pour cela, il n'y aura pas de rotation aujourd'hui. Mario Kohnen pourrait ainsi aligner le même onze que celui qui s'est méritoirement imposé à Zulte Waregem, avec Freddy Mbemba continuant à suppléer Antoine Bernier, qui souffre d'une grosse entorse.

La composition probable de Charleroi : Koné - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Boukamir, Khalifi - Pflücke, Romsaas, Mbemba - Scheidler

Prono Charleroi - Cercle de Bruges

Charleroi gagne
Charleroi Charleroi gagne Partage Cercle de Bruges Cercle de Bruges gagne
92.28% 4.88% 2.85%
Les plus populaires
2-0
(84x)		 2-1
(57x)		 3-1
(47x)

Comparatif Charleroi - Cercle de Bruges

Classement

3
15

Points

15
3

Gagner

5
0

Perdre

1
3

Buts inscrits

12
6

Buts reçus

5
11

Cartes jaunes

6
9

face-à-face remportés

20
9
21
07/02 18:15 Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
14/09 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 Charleroi Charleroi
25/01 18:15 Charleroi Charleroi 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
03/11 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-0 Charleroi Charleroi
09/03 18:15 Charleroi Charleroi 0-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
05/08 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-0 Charleroi Charleroi
15/01 21:00 Charleroi Charleroi 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
21/10 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Charleroi Charleroi
19/03 18:30 Charleroi Charleroi 5-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
20/11 16:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Charleroi Charleroi
15/12 18:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-4 Charleroi Charleroi
31/10 18:30 Charleroi Charleroi 3-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
14/12 20:00 Charleroi Charleroi 3-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
20/10 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-3 Charleroi Charleroi
01/12 18:00 Charleroi Charleroi 3-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
05/10 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-1 Charleroi Charleroi
21/01 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-0 Charleroi Charleroi
17/01 20:00 Charleroi Charleroi 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
17/12 20:00 Charleroi Charleroi 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
13/09 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
19/04 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
12/04 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 Charleroi Charleroi
24/01 01:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-0 Charleroi Charleroi
20/09 02:00 Charleroi Charleroi 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
20/02 18:30 Charleroi Charleroi 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
29/09 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
23/03 20:30 Charleroi Charleroi 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
01/08 18:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Charleroi Charleroi
24/02 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
22/01 19:30 Charleroi Charleroi 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
12/09 20:00 Charleroi Charleroi 0-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
11/09 19:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-0 Charleroi Charleroi
08/02 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 Charleroi Charleroi
21/01 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-1 Charleroi Charleroi
14/09 18:00 Charleroi Charleroi 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
10/05 20:00 Charleroi Charleroi 1-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
23/12 18:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-1 Charleroi Charleroi
03/02 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 Charleroi Charleroi
19/08 20:00 Charleroi Charleroi 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
18/08 19:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-1 Charleroi Charleroi
05/05 20:30 Charleroi Charleroi 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
03/05 19:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 Charleroi Charleroi
10/12 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-0 Charleroi Charleroi
09/12 19:30 Charleroi Charleroi 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
01/05 15:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Charleroi Charleroi
29/04 19:30 Charleroi Charleroi 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
27/11 20:00 Charleroi Charleroi 5-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
26/11 19:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Charleroi Charleroi
01/02 15:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-2 Charleroi Charleroi
24/08 15:00 Charleroi Charleroi 0-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 20:45 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 20/09 SK Beveren SK Beveren
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