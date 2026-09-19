Date: 19/09/2026 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 7
Stade: Stade du Pays de Charleroi
Le Mambourg a tremblé plus que prévu : Charleroi assure l'essentiel et reprend la deuxième place
Le Mambourg a tremblé plus que prévu : Charleroi assure l'essentiel et reprend la deuxième place
Photo: © photonews

Charleroi a continué sa marche en avant en prenant le meilleur sur le Cercle de Bruges (3-2). Les Zèbres n'ont pas eu la tâche facile mais peuvent aborder la trêve internationale avec un bon sentiment avant de se déplacer au Standard.

On ne change pas une équipe qui gagne : contrairement au Charleroi - Cercle qui avait sonné le début de la fin pour Hans Cornelis la saison passée, Mario Kohnen n'a pas touché au onze victorieux à Zulte Waregem. 

Toujours blessé, Antoine Bernier était ainsi suppléé par Freddy Mbemba sur le flanc. Côté brugeois, on note la titularisation de Lazare Amani dans un Mambourg où il n'aura jamais joué malgré son passage à Charleroi il y a maintenant quelques années.

Un deuxième quart d'heure de très haute facture pour Charleroi

L'Ivoirien a personnifié une équipe brugeoise bien dans l'impact dans le premier quart d'heure. Mais la première accélération du Sporting a fait sauter un verrou qui n'en avait que le nom. Après quelques combinaisons de chauffe, Jakob Romsaas a accéléré le jeu en déviant magnifiquement un long ballon de Patrick Pflücke. Comme à l'entraînement, Freddy Mbemba était à la réception pour le 1-0 (15e, 1-0).

La machine carolo était lancée. Cinq minutes plus tard, Aurélien Scheidler pensait faire le break en étant à la réception d'un tir de loin de Yassine Khalifi détourné dans l'axe par Gaëtan Coucke. Mais il s'est fait contrer in extremis par la défense brugeoise.

Pflücke Patrick - Scheidler Aurélien - Mbemba Freddy
© photonews

Ce n'était que partie remise, puisque l'attaquant français a finalement inscrit le 2-0 à la 25e, sur une action copiée-collée du premier but. Avec cette fois Aiham Ousou pour lancer Patrick Pflücke dans le demi-espace droit et donc Scheidler pour exploiter sa remise en une touche dans le rectangle.

Désynchronisé dans son pressing et sa gestion de la profondeur, le Cercle n'en a pas moins puni la première erreur du Sporting, une perte de balle de Mardochée Nzita suivie d'une glissade de Cheick Keita. Dante Vanzeir était à la bonne place pour relancer le suspense à la surprise générale (30e, 2-1).

Un quart d'heure de flottement

Charleroi en est apparu légèrement sonné dans le troisième quart d'heure, avec un jeu moins entreprenant et une nouvelle occasion concédée à Dante Vanzeir, dont la reprise de la tête a atterri sur le toit du but d'Hervé Koné. Malgré cette fin de mi-temps moins flamboyante, 2-1 au repos.

Pas de changement au repos, et pourtant Charleroi est revenu des vestiaires à nouveau plus insstants, en témoignent ces deux arrêts (pas si compliqués) de Gaëtan Coucke devant Freddy Mbemba et Mardochée Nzita. Mais cela a offert quelques espaces, dont témoigne à son tour un arrêt, pas plus compliqué à effectué, d'Hervé Koné devant Ibraihim Diakité, oublié par Kévin Van den Kerkhof sur son flanc.

Aurélien Scheidler s'offre un doublé

C'est par contre une parade bien plus critique qu'a effectué Coucke devant Scheidler, qui s'était bien étendu sur un centre de Pflücke. Avec un nouveau face-à-face dans la foulée puisqu'à la retombée du cuir, Mardochée Nzita se faisait accrocher dans le rectangle. Penalty confirmé par le VAR et transformé par Scheidler (63e, 3-1).

Mais comme en première mi-temps, Charleroi a joué à se faire peur. Cette fois, c'est un pied trop haut levé au duel de Yassine Khalifi sur un coup franc qui a permis au Cercle de réduire le score sur penalty, avec un ballon mis au fond par Steeve Ngoura (73e, 3-2).

Charleroi assure l'essentiel

Il en a forcément résulté un dernier quart d'heure plus tendu que prévu. Mohammed Koné a ainsi dû sortir deux arrêts importants devant Ngoura, qui avait parfaitement enroulé au second poteau, et sur une tête du jeune Vigo Martens.

Malgré ces dernières alertes, Charleroi a conservé son avantage jusqu'au bout. Les Zèbres s'imposent donc 3-2 et sont assurés de finir la soirée à la deuxième place grâce à leur joli 18 sur 21. De quoi aborder la trêve sur un bon sentiment avant de se déplacer au Standard dans trois semaines.

Les compositions

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Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 6.53 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 7/22 (31.8%)
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Van Den Kerkhof Kevin 90' 6.22 -
  • Précision des passes: 30/39 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/7 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
  • Ballons perdus: 23
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Ousou Aiham   90' 6.31 -
  • Précision des passes: 71/81 (87.7%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Plus de stats
Keita Cheick 90' 6.58 -
  • Précision des passes: 76/79 (96.2%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
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Nzita Mardochee 74' 6.32 -
  • Précision des passes: 50/62 (80.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/8 (12.5%)
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Boukamir Amine 74' 6.72 -
  • Précision des passes: 58/63 (92.1%)
  • Tirs cadrés: 1/1
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Khalifi Yassine   90' 6.44 -
  • Précision des passes: 62/69 (89.9%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Pflücke Patrick A 62' 6.97 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 16/24 (66.7%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 30/32 (93.8%)
  • Passes clés: 5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Mbemba Freddy 81' 7.63 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 23/30 (76.7%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien ⚽ ⚽ 81' 7.79 -
  • Buts: 2
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 10/15 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
Plus de stats
Banc
Delavallee Martin 0'  
Rowe Triston 16' 5.68 -
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Bojang Adama 9' 6.49  
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Nawata Gaku 28' 5.95 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
Plus de stats
Cisse Isaac 16' 5.98 -
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Colassin Antoine 0'  
Solheid Noah 0'  
Sow Massamba 9' 6.19  
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Kera Mory 0'  
 

Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Coucke Gaëtan 90' 6.68 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 6/14 (42.9%)
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Caicedo Royer 90' 6.17 -
  • Précision des passes: 29/38 (76.3%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Kondo Geoffrey 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 49/54 (90.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Konate Valy 90' 6.49 -
  • Précision des passes: 25/35 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
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Magnée Gary 90' 5.45 -
  • Précision des passes: 14/24 (58.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 2/8 (25%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Lazare Amani Jean Thierry 58' 5.79 -
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Erick Nunes A 34' 6.6 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Mondele Lukas 81' 5.69 -
  • Précision des passes: 15/21 (71.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Diakite Ibrahim   90' 5.94 -
  • Précision des passes: 37/45 (82.2%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Kouassi Krys 81' 6.3 -
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Vanzeir Dante 58' 7.54 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Banc
Yago Lincoln 0'  
Kakou Emmanuel 0'  
Ouattara Abdoul Kader 0'  
Ngoura Steve 32' 7.52 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Tirs cadrés: 3/3
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Lienard Yann 0'  
Michal Lucas 9' 6.48  
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Van der Bruggen Hannes 9' 5.78  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Akinsola Tunde 32' 6.14 -
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Martens Viggo 56' 6.08 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
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Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 20/09 SK Beveren SK Beveren
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