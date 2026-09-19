Date: 19/09/2026 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 7
Stade: Stade du Pays de Charleroi

Charleroi accueille le Cercle de Bruges en cette fin de journée. Les Zèbres pourraient finir le samedi à la deuxième place en cas de victoire ce soir. Y parviendront-ils ?

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Classement Live
Temps   Mi-temps 
Scott Crabbé depuis Charleroi


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
45
 Reprise de Pflücke
Nzita et Mbemba combinent, le dernier cité file sur le flanc et centre en retrait, son ballon n'arrive pas à Scheidler mais bien à Pflücke, qui ne cadre pas
42
 Corner carolo
Ousou arrive au second poteau, il se fait sonner par le tête contre tête avec Kondo
39
 Tête de Vanzeir
Charleroi s'endort et laisse Diakite centrer pour Vanzeir, dont la tête lobée retombe sur le toit du but
36
 Le rythme baisse
La réduction du score a mis fin au temps fort de Charleroi, qui joue plus souvent en retrait ou latéralement
34
 remplacé Erick Nunes
remplaçant Viggo Martens
30
 Vanzeir ! Le Cercle revient
Perte de balle d'Nzita, Charleroi est désorganisé, Keita glisse et laisse partir Nunes, ce dernier centre pour Vanzeir, qui réduit le score, c'est 2-1
30

But 		But de Dante Vanzeir (Erick Nunes)
27
 Scheidler part en profondeur
Il se fait rattraper par Kondo
25
 Scheidler ! Charleroi fait déjà le break !
Les Zèbres sont lancés ! Ousou lance Pflücke comme Pflücke l'avait fait pour Romsaas sur le premier but, c'est cette fois Scheidler à la réception de la remise en un temps dans le rectangle, 2-0 !
25

But 		But de Aurélien Scheidler (Patrick Pflücke)
21
 Coucke encore mis à contribution
Khalifi frappe de loin, le gardien brugeois détourne, Mbemba récupère et sert Scheidler, qui se fait contrer de toute justesse
19
 Le Sporting repart à l'attaque
Pflücke emmène un contre très dangereux sur la droite, son centre est contré en corner. Sur ce dernier, Coucke détourne le ballon, donné directement dans la lucarne
15
 Mbemba ! Charleroi prend les commandes !
Quelle action limide des Zèbres ! Pflücke lance Romsaas dans le demi-espace droit, le Norvégien remet en talonnade, Mbemba suit bien le mouvement et fait 1-0 !
15

But 		But de Freddy Mbemba (Jakob Napoleon Romsaas)
13
 Scheidler contré
La plus belle opportunité de ce premier quart d'heure : Romsaas se fait oublier sur la gauche et pénètre dans le rectangle, il sert Scheidler, qui pense pouvoir ouvrir le score mais se fait contrer
10
 Nzita hors-jeu
Combinaison carolo avortée dans le rectangle
8
 Débordement de Magnée
Son centre passe au-dessus du but
7
 Centre dangereux d'Mbemba
Il dribble deux fois son homme avant de centrer, Scheidler passe juste à côté
6
 Le Cercle dans l'impact
Les visiteurs jaillissent vite et coupent les lignes de passe, en étant parfois à la limite
3
 Coup franc brugeois
Charleroi se dégage facilement
1
 Premier corner carolo
Le Cercle donne le coup d'envoi...et se fait directement contrer, Pflucke part en profondeur et gagne un corner, qui est renvoyé en touche
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Charleroi - Cercle de Bruges: 0-0
18:12
 Les joueurs montent sur le terrain
Le Mambourg n'est pas comble mais réserve un bel accueil aux 22 acteurs
18:03
 Charleroi largement favori
Les Zèbres sont en pleine confiance, le Cercle attend toujours sa première victoire de la saison (trois défaites, trois partages)
17:37
 Lazare Amani de retour au Mambourg
L'Ivoirien n'aura jamais joué sous les couleurs carolos, il est titulaire aujourd'hui
17:32
 Ngoura sur le banc brugeois
Buteur contre Louvain le week-end dernier, Krys Kouassi est titulaire aux côtés de Dante Vanzeir
17:28
 Mario Kohnen ne change pas une équipe qui gagne
Toujours privé d'Antoine Bernier, l'entraîneur carolo aligne le même onze que celui victorieux à Zulte Waregem le week-end dernier
Charleroi (Charleroi - Cercle de Bruges)
Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Amine Boukamir - Yassine Khalifi - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Freddy Mbemba - Aurélien Scheidler
Banc: Martin Delavallee - Triston Rowe - Adama Bojang - Gaku Nawata - Isaac Cisse - Antoine Colassin - Noah Solheid - Massamba Sow - Mory Kera

Cercle de Bruges (Charleroi - Cercle de Bruges)
Cercle de Bruges: Gaëtan Coucke - Royer Caicedo - Geoffrey Kondo - Valy Konate - Gary Magnée - Jean Thierry Lazare Amani - Erick Nunes - Lukas Mondele - Ibrahim Diakite - Krys Kouassi - Dante Vanzeir
Banc: Yago Lincoln - Emmanuel Kakou - Abdoul Kader Ouattara - Steve Ngoura - Yann Lienard - Lucas Michal - Hannes Van der Bruggen - Tunde Akinsola - Viggo Martens
17:25
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Mambourg pour ce match entre Carolos et Brugeois

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 6.4  
  • Précision des passes: 21/25 (84%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 6.1  
  • Précision des passes: 15/20 (75%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Ousou Aiham 6.4  
  • Précision des passes: 50/53 (94.3%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Keita Cheick 6.7  
  • Précision des passes: 47/49 (95.9%)
Plus de stats
Nzita Mardochee 6.6  
  • Précision des passes: 31/36 (86.1%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Boukamir Amine 7.0  
  • Précision des passes: 40/42 (95.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Khalifi Yassine 6.9  
  • Précision des passes: 36/39 (92.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Pflücke Patrick A 6.5  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 13/20 (65%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon A 6.9  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Mbemba Freddy 7.7  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 10/15 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 7.8  
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Banc
Delavallee Martin  
Rowe Triston  
Bojang Adama  
Nawata Gaku  
Cisse Isaac  
Colassin Antoine  
Solheid Noah  
Sow Massamba  
Kera Mory  
 

Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Coucke Gaëtan 5.8  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Caicedo Royer 6.2  
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Kondo Geoffrey 6.2  
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Konate Valy 6.1  
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Magnée Gary 6.1  
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Lazare Amani Jean Thierry 6.1  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Erick Nunes A 6.7  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Mondele Lukas 6.0  
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
Plus de stats
Diakite Ibrahim 6.3  
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
Plus de stats
Kouassi Krys 6.4  
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Vanzeir Dante 7.5  
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Banc
Yago Lincoln  
Kakou Emmanuel  
Ouattara Abdoul Kader  
Ngoura Steve  
Lienard Yann  
Michal Lucas  
Van der Bruggen Hannes  
Akinsola Tunde  
Martens Viggo 5.9  
Plus de stats

présentation (du match)

Charleroi deuxième à l'issue de ce samedi ? Il faudra se souvenir des leçons de la saison dernière
Charleroi deuxième à l'issue de ce samedi ? Il faudra se souvenir des leçons de la saison dernière
Photo: © photonews

Charleroi accueille le Cercle de Bruges en fin d'après-midi. Les Zèbres sont en forme, mais les retrouvailles avec l'adversaire du jour rappellent que tout peut basculer très vite dans le Pays Noir.

En cas de victoire tantôt, Charleroi doublerait provisoirement le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise pour revenir à un petit point de La Gantoise, victorieuse du Standard grâce à un coup de casque de Christian Burgess hier soir.

En face, le Cercle pointe à la quinzième place du classement et n'a toujours pas remporté le moindre match cette saison. Victoire assurée pour les Zèbres ? Y aller aussi vite en besogne serait montrer que les leçons de la saison dernière n'ont pas encore tout à fait percuté.

Charleroi doit continuer à garder les pieds sur terre

Lors du dernier exercice, la tournante organisée face aux Groen en Zwart marquée par une défaite 3-4 avait sonné le début de la fin pour Hans Cornelis. Le successeur de Rik De Mil avait signé six victoires de rang, rien ne pouvait arriver à son équipe.

Entre deux matchs de demi-finale de Coupe face à l'Union, le Cercle avait mis un terme à cette bonne dynamique, lançant une série de dix matchs sans victoire. Charleroi voudra à tout pris éviter de telles montagnes russes dans sa saison, cela commence par garder la constance de ces dernières semaines.

Trop tôt pour Antoine Bernier

Et pour cela, il n'y aura pas de rotation aujourd'hui. Mario Kohnen pourrait ainsi aligner le même onze que celui qui s'est méritoirement imposé à Zulte Waregem, avec Freddy Mbemba continuant à suppléer Antoine Bernier, qui souffre d'une grosse entorse.

La composition probable de Charleroi : Koné - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Boukamir, Khalifi - Pflücke, Romsaas, Mbemba - Scheidler

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 20:45 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 20/09 SK Beveren SK Beveren
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