Charleroi accueille le Cercle de Bruges en fin d'après-midi. Les Zèbres sont en forme, mais les retrouvailles avec l'adversaire du jour rappellent que tout peut basculer très vite dans le Pays Noir.

En cas de victoire tantôt, Charleroi doublerait provisoirement le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise pour revenir à un petit point de La Gantoise, victorieuse du Standard grâce à un coup de casque de Christian Burgess hier soir.

En face, le Cercle pointe à la quinzième place du classement et n'a toujours pas remporté le moindre match cette saison. Victoire assurée pour les Zèbres ? Y aller aussi vite en besogne serait montrer que les leçons de la saison dernière n'ont pas encore tout à fait percuté.

Charleroi doit continuer à garder les pieds sur terre

Lors du dernier exercice, la tournante organisée face aux Groen en Zwart marquée par une défaite 3-4 avait sonné le début de la fin pour Hans Cornelis. Le successeur de Rik De Mil avait signé six victoires de rang, rien ne pouvait arriver à son équipe.

Entre deux matchs de demi-finale de Coupe face à l'Union, le Cercle avait mis un terme à cette bonne dynamique, lançant une série de dix matchs sans victoire. Charleroi voudra à tout pris éviter de telles montagnes russes dans sa saison, cela commence par garder la constance de ces dernières semaines.

Trop tôt pour Antoine Bernier

Et pour cela, il n'y aura pas de rotation aujourd'hui. Mario Kohnen pourrait ainsi aligner le même onze que celui qui s'est méritoirement imposé à Zulte Waregem, avec Freddy Mbemba continuant à suppléer Antoine Bernier, qui souffre d'une grosse entorse.

La composition probable de Charleroi : Koné - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Boukamir, Khalifi - Pflücke, Romsaas, Mbemba - Scheidler