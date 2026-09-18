Suis La Gantoise - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
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Date: 18/09/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 7
Stade: Planet Group Arena (Arteveldestadion)
Le Standard pourra-t-il faire mentir l'histoire à La Gantoise ce vendredi soir ?
Loïc Woos
Loïc Woos depuis la Planet Group Arena, Gand
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Le Standard pourra-t-il faire mentir l'histoire à La Gantoise ce vendredi soir ?
Photo: © photonews

Les Buffalos font la course en tête et n'ont pas encore perdu cette saison. Les Rouches ont, eux, connu leur première défaite la semaine dernière, mais sont en progression. C'est une belle affiche qui lancera la septième journée de Jupiler Pro League à la Planet Group Arena, ce vendredi soir. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Il fallait qu'elle arrive. Le Standard a concédé sa première défaite de la saison le week-end dernier à Westerlo. "L'important est surtout notre capacité de réaction", expliquait Casper Nielsen en conférence de presse.

Les Rouches devront la démontrer dans un contexte difficile sur la pelouse de La Gantoise, ce vendredi soir. Leaders, les Buffalos n'ont pas encore perdu en douze matchs officiels depuis la reprise.

Un véritable défi attend donc les hommes de Vincent Euvrard. Historiquement, aussi, puisque le Standard a perdu quinze de ses vingt derniers matchs à la Planet Group Arena de Gand !

Suivez Gand - Standard en direct commenté

Toujours privés de Laszlo Bénes, blessé, les Buffalos devraient aligner le même onze de base que celui qui a partagé l'enjeu le week-end dernier à Genk, tandis que l'un ou l'autre changement pourrait intervenir au Standard.


C'est une belle affiche qui lancera cette septième journée de Jupiler Pro League, entre deux équipes qui espèrent terminer la saison dans le Top 5, voire encore plus haut dans le cas de Gand. Une belle affiche, qui sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono La Gantoise - Standard

La Gantoise gagne
Partage
La Gantoise La Gantoise gagne Partage Standard Standard gagne
82.9% 15.03% 2.07%
Les plus populaires
2-1
(88x)		 2-0
(40x)		 3-1
(19x)

Comparatif La Gantoise - Standard

Classement

1
5

Points

16
11

Gagner

5
3

Perdre

0
1

Buts inscrits

11
12

Buts reçus

3
10

Cartes jaunes

10
8

Cartes rouges

1
0

face-à-face remportés

42
13
24
23/01 20:45 Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
25/10 20:45 La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
22/12 16:00 Standard Standard 0-1 La Gantoise La Gantoise
10/11 16:00 La Gantoise La Gantoise 5-0 Standard Standard
18/05 20:45 Standard Standard 1-4 La Gantoise La Gantoise
29/03 20:45 La Gantoise La Gantoise 5-1 Standard Standard
02/03 20:45 Standard Standard 4-2 La Gantoise La Gantoise
29/10 18:30 La Gantoise La Gantoise 3-1 Standard Standard
03/06 20:30 La Gantoise La Gantoise 3-1 Standard Standard
06/05 20:45 Standard Standard 1-2 La Gantoise La Gantoise
23/12 20:30 La Gantoise La Gantoise 0-0 Standard Standard
22/07 20:45 Standard Standard 2-2 La Gantoise La Gantoise
27/02 18:30 Standard Standard 0-1 La Gantoise La Gantoise
22/12 20:30 La Gantoise La Gantoise 3-1 Standard Standard
28/11 18:30 La Gantoise La Gantoise 3-1 Standard Standard
19/05 21:00 La Gantoise La Gantoise 2-0 Standard Standard
08/05 18:30 Standard Standard 2-1 La Gantoise La Gantoise
04/04 18:15 Standard Standard 2-1 La Gantoise La Gantoise
13/12 18:15 La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
26/12 20:30 Standard Standard 0-1 La Gantoise La Gantoise
03/11 18:00 La Gantoise La Gantoise 3-1 Standard Standard
10/05 20:30 Standard Standard 2-3 La Gantoise La Gantoise
03/04 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-2 Standard Standard
22/02 20:30 La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
27/07 20:30 Standard Standard 3-2 La Gantoise La Gantoise
29/04 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-3 Standard Standard
14/04 20:30 Standard Standard 1-0 La Gantoise La Gantoise
16/12 18:00 Standard Standard 0-0 La Gantoise La Gantoise
03/11 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Standard Standard
19/02 14:30 Standard Standard 1-1 La Gantoise La Gantoise
27/10 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Standard Standard
24/01 18:00 Standard Standard 0-3 La Gantoise La Gantoise
20/09 14:30 La Gantoise La Gantoise 4-1 Standard Standard
21/05 20:30 La Gantoise La Gantoise 2-0 Standard Standard
17/04 20:30 Standard Standard 1-3 La Gantoise La Gantoise
21/12 14:30 La Gantoise La Gantoise 1-2 Standard Standard
10/08 14:30 Standard Standard 0-1 La Gantoise La Gantoise
23/02 18:00 Standard Standard 2-3 La Gantoise La Gantoise
03/11 14:30 La Gantoise La Gantoise 0-1 Standard Standard
26/05 14:30 Standard Standard 7-0 La Gantoise La Gantoise
23/05 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Standard Standard
19/01 18:00 La Gantoise La Gantoise 0-0 Standard Standard
21/09 20:30 Standard Standard 1-2 La Gantoise La Gantoise
10/05 20:30 Standard Standard 2-1 La Gantoise La Gantoise
31/03 18:00 La Gantoise La Gantoise 3-0 Standard Standard
04/12 18:00 Standard Standard 0-0 La Gantoise La Gantoise
13/08 18:00 La Gantoise La Gantoise 3-1 Standard Standard
29/04 20:30 Standard Standard 1-0 La Gantoise La Gantoise
16/04 18:00 La Gantoise La Gantoise 1-3 Standard Standard
06/04 20:30 Standard Standard 4-2 La Gantoise La Gantoise
16/03 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Standard Standard
20/02 18:00 La Gantoise La Gantoise 4-1 Standard Standard
24/10 18:00 Standard Standard 2-1 La Gantoise La Gantoise
21/03 20:00 Standard Standard 0-2 La Gantoise La Gantoise
15/03 19:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Standard Standard
21/11 18:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
20/11 19:30 Standard Standard 1-2 La Gantoise La Gantoise
16/05 20:00 La Gantoise La Gantoise 0-1 Standard Standard
21/12 20:30 Standard Standard 2-1 La Gantoise La Gantoise
15/04 20:45 La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
18/03 20:45 Standard Standard 2-2 La Gantoise La Gantoise
23/02 20:00 Standard Standard 0-0 La Gantoise La Gantoise
16/09 18:00 La Gantoise La Gantoise 1-1 Standard Standard
10/03 18:00 Standard Standard 0-1 La Gantoise La Gantoise
01/10 18:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
08/05 19:30 La Gantoise La Gantoise 0-0 Standard Standard
05/05 20:30 Standard Standard 0-2 La Gantoise La Gantoise
08/03 20:30 Standard Standard 4-2 La Gantoise La Gantoise
25/01 20:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
12/12 19:00 Standard Standard 4-2 La Gantoise La Gantoise
11/12 13:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
16/05 19:30 La Gantoise La Gantoise 1-2 Standard Standard
15/05 15:00 Standard Standard 3-0 La Gantoise La Gantoise
13/12 19:00 Standard Standard 0-0 La Gantoise La Gantoise
12/12 13:00 La Gantoise La Gantoise 1-1 Standard Standard
14/03 15:00 La Gantoise La Gantoise 0-0 Standard Standard
18/10 20:00 Standard Standard 2-0 La Gantoise La Gantoise
18/05 20:00 La Gantoise La Gantoise 0-5 Standard Standard
15/12 20:00 Standard Standard 4-1 La Gantoise La Gantoise

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 20:45 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 19/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 19/09 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 19/09 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 19/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 20/09 SK Beveren SK Beveren
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