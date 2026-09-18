LIVE : le Standard égalise juste avant le repos !

Les Buffalos font la course en tête et n'ont pas encore perdu cette saison. Les Rouches ont, eux, connu leur première défaite la semaine dernière, mais sont en progression. C'est une belle affiche qui lancera la septième journée de Jupiler Pro League à la Planet Group Arena, ce vendredi soir. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Il fallait qu'elle arrive. Le Standard a concédé sa première défaite de la saison le week-end dernier à Westerlo. "L'important est surtout notre capacité de réaction", expliquait Casper Nielsen en conférence de presse.

Les Rouches devront la démontrer dans un contexte difficile sur la pelouse de La Gantoise, ce vendredi soir. Leaders, les Buffalos n'ont pas encore perdu en douze matchs officiels depuis la reprise.

Un véritable défi attend donc les hommes de Vincent Euvrard. Historiquement, aussi, puisque le Standard a perdu quinze de ses vingt derniers matchs à la Planet Group Arena de Gand !

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Toujours privés de Laszlo Bénes, blessé, les Buffalos devraient aligner le même onze de base que celui qui a partagé l'enjeu le week-end dernier à Genk, tandis que l'un ou l'autre changement pourrait intervenir au Standard.

C'est une belle affiche qui lancera cette septième journée de Jupiler Pro League, entre deux équipes qui espèrent terminer la saison dans le Top 5, voire encore plus haut dans le cas de Gand. Une belle affiche, qui sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.