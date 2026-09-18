Date: 18/09/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 7
Stade: Planet Group Arena (Arteveldestadion)

LIVE : le Standard égalise juste avant le repos !

Les Buffalos font la course en tête et n'ont pas encore perdu cette saison. Les Rouches ont, eux, connu leur première défaite la semaine dernière, mais sont en progression. C'est une belle affiche qui lancera la septième journée de Jupiler Pro League à la Planet Group Arena, ce vendredi soir. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

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Classement Live
Temps   Mi-temps 
Loïc Woos depuis la Planet Group Arena, Gand


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+3
 Goaaaaaaaaaaal pour le Standard !
Nielsen égalise juste avant le repos ! Remise en touche d'Abid, qui joue avec Touzghar puis centre. Il trouve Fossey, dont la tête trouve Ayensa. Sa déviation isole Nielsen, qui égalise juste avant le repos !
45+3

But 		But de Casper Nielsen (Dennis-Yerai Eckert Ayensa)
45+2
 Frappe de Touzghar, sur Roef
45
 Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
40
 Trouillet battu dans un duel dans l'entrejeu, Epolo sauve le 2-0
33
 Frappe de Trouillet sur Roef
33
La Gantoise - Standard
31
 Gooooal pour La Gantoise !
Une très grosse erreur dans la défense du Standard ! Passe dans l'axe de Fossey vers Karamoko qui a le temps pour jouer, mais qui ne le fait pas ! Vergara récupère et fait 1-0 !
31

But 		But de Josué Vergara
27
 remplacé Mouhamed Ngom
remplaçant Maksim Paskotsi
26
 Paskotsi va monter au jeu
25
 Porté pour sortir de la pelouse, Ngom.
25
 Ca ne va pas pour Ngom, un changement va arriver
24
 Le défenseur se tord la cheville tout seul en étant au contact avec Abid
24
 Presque un cooling break au milieu de cette première période pendant que Ngom est soigné
23
 Ngom est au sol et doit être soigné
20
 Centre de Nielsen, la reprise offre un corner au Standard
18
 Ayensa !
Superbe exploit individuel d'Abid qui sert Ayensa, dont la reprise est contrée en corner
17
 Centre de Fossey, contré en corner pour le Standard
16
 Nielsen contré par Volckaert
Perte de balle gantoise, Ayensa sert Abid, qui rend à Ayensa, qui sert Nielsen, dont la frappe est contrée par Volckaert
15
 Transversale de Fossey pour Ayensa, trop longue
11
 Bon coup-franc pour Gand après une faute d'Abid sur Balikwisha
11
La Gantoise - Standard
9
 Epolo !
Epolo sauve un corner gantois et une reprise de Van Der Heyden à son premier poteau
7
 Possession gantoise, pas encore d'occasion dans cette rencontre
5
 Fossey gagne un bon deuxième ballon mais ne soigne pas son centre
2
 Deux premiers centres d'Araujo écartés par Karamoko, qui gagne une faute
1
 C'est parti entre Gand et le Standard !
1
 La Gantoise - Standard: 0-0
20:45
 Une minute de silence en mémoire de James Storme, ancien joueur des deux clubs décédé récemment

20:43
 Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse de la Planet Group Arena !

La Gantoise (La Gantoise - Standard)
La Gantoise: Davy Roef - Mouhamed Ngom - Christian Burgess - Siebe Van Der Heyden - Matties Volckaert - Mathias Delorge - Tibe De Vlieger - Tiago Araujo - Michel Ange Balikwisha - Momodou Sonko - Josué Vergara
Banc: Maksim Paskotsi - Aimé Omgba - Kyrell Wilson - Leonardo Da Silva Lopes - Kjell Peersman - Abdelkahar Kadri - Rachid Abdoul Ayinde - Hyllarion Goore - El Hadji Seck - Ibrahima Cisse

Standard (La Gantoise - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Marlon Fossey - Ibrahim Karamoko - Ibe Hautekiet - Henry Lawrence - Casper Nielsen - Alexis Trouillet - Rayan Touzghar - Adnane Abid - Dennis-Yerai Eckert Ayensa - Salieu Drammeh
Banc: Tobias Mohr - Andi Zeqiri - Bernard Nguene - Sylvester Jasper - Lucas Pirard - Marco Ilaimaharitra - Daan Dierckx - Bruny Nsimba - Ryan Fosso

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 6.63  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Ngom Mouhamed 6.42  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Burgess Christian 6.6  
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
Plus de stats
Van Der Heyden Siebe 6.76  
  • Précision des passes: 24/26 (92.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Volckaert Matties 6.27  
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
Plus de stats
Delorge Mathias 6.51  
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
De Vlieger Tibe 6.72  
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Araujo Tiago 7.2  
  • Précision des passes: 24/26 (92.3%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Balikwisha Michel Ange 6.18  
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sonko Momodou 6.36  
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Vergara Josué 7.82  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Banc
Paskotsi Maksim 6.32  
Plus de stats
Omgba Aimé  
Wilson Kyrell  
Lopes Leonardo Da Silva  
Peersman Kjell  
Kadri Abdelkahar  
Abdoul Ayinde Rachid  
Goore Hyllarion  
Seck El Hadji  
Cisse Ibrahima  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 7.4  
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Fossey Marlon 6.2  
  • Précision des passes: 22/30 (73.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 6.86  
  • Précision des passes: 45/47 (95.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 6.77  
  • Précision des passes: 43/48 (89.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Lawrence Henry 6.63  
  • Précision des passes: 41/44 (93.2%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Nielsen Casper 7.19  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Trouillet Alexis 7.01  
  • Précision des passes: 36/38 (94.7%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Touzghar Rayan 6.79  
  • Précision des passes: 36/40 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Abid Adnane 6.89  
  • Précision des passes: 25/28 (89.3%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Eckert Ayensa Dennis-Yerai A 7.2  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Drammeh Salieu 6.5  
  • Précision des passes: 14/15 (93.3%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Mohr Tobias  
Zeqiri Andi  
Nguene Bernard  
Jasper Sylvester  
Pirard Lucas  
Ilaimaharitra Marco  
Dierckx Daan  
Nsimba Bruny  
Fosso Ryan  

présentation (du match)

Le Standard pourra-t-il faire mentir l'histoire à La Gantoise ce vendredi soir ?
Loïc Woos
depuis la Planet Group Arena, Gand
| Commentaire
Le Standard pourra-t-il faire mentir l'histoire à La Gantoise ce vendredi soir ?
Photo: © photonews

Les Buffalos font la course en tête et n'ont pas encore perdu cette saison. Les Rouches ont, eux, connu leur première défaite la semaine dernière, mais sont en progression. C'est une belle affiche qui lancera la septième journée de Jupiler Pro League à la Planet Group Arena, ce vendredi soir. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Il fallait qu'elle arrive. Le Standard a concédé sa première défaite de la saison le week-end dernier à Westerlo. "L'important est surtout notre capacité de réaction", expliquait Casper Nielsen en conférence de presse.

Les Rouches devront la démontrer dans un contexte difficile sur la pelouse de La Gantoise, ce vendredi soir. Leaders, les Buffalos n'ont pas encore perdu en douze matchs officiels depuis la reprise.

Un véritable défi attend donc les hommes de Vincent Euvrard. Historiquement, aussi, puisque le Standard a perdu quinze de ses vingt derniers matchs à la Planet Group Arena de Gand !

Suivez Gand - Standard en direct commenté

Toujours privés de Laszlo Bénes, blessé, les Buffalos devraient aligner le même onze de base que celui qui a partagé l'enjeu le week-end dernier à Genk, tandis que l'un ou l'autre changement pourrait intervenir au Standard.

C'est une belle affiche qui lancera cette septième journée de Jupiler Pro League, entre deux équipes qui espèrent terminer la saison dans le Top 5, voire encore plus haut dans le cas de Gand. Une belle affiche, qui sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 1-0 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 19/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 19/09 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 19/09 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 19/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 20/09 SK Beveren SK Beveren
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