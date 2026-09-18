Date: 18/09/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 7
Stade: Planet Group Arena (Arteveldestadion)

Une terrible erreur défensive et encore une phase arrêtée : le Standard battu pour la deuxième fois de rang

Loïc Woos
Loïc Woos depuis la Planet Group Arena, Gand
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Une terrible erreur défensive et encore une phase arrêtée : le Standard battu pour la deuxième fois de rang
Photo: © photonews

Une terrible erreur défensive et une nouvelle phase arrêtée : voilà ce qui aura eu raison du Standard sur la pelouse de La Gantoise, ce vendredi soir. Les Rouches, sans démériter, ont manqué d'intransigeance face à une équipe toujours invaincue après treize matchs officiels cette saison, et qui jouera certainement les premiers rôles jusqu'au bout.

Belle affiche pour lancer la septième journée de Jupiler Pro League entre La Gantoise et le Standard. Une rencontre pour laquelle Rik De Mil réalise un seul changement par rapport au partage du week-end dernier à Genk : Matties Volckaert remplace Kyrell Wilson. Côté Standard, Henry Lawrence est titulaire au détriment de Tobias Mohr, et Salieu Drammeh prend la place de Bernard Nguene.

Cadeau des Rouches à Josué Vergara

Outsider sur le papier, le Standard offre néanmoins de la résistance à La Gantoise. Le début de partie est équilibré, et les Rouches comptent même jusqu'à 65 % de possession de balle au milieu de la première période. Une possession stérile, toutefois, puisque Davy Roef n'est pas mis en danger. Pas même sur la reprise de Dennis Ayensa suivant un bel exploit individuel d'Adnane Abid (18e).

Dans une rencontre avec de la bataille dans l'entrejeu mais pas de véritable occasion, c'est une énorme erreur qui permet l'ouverture du score. Sans pression et avec le cuir entre les pieds, Fossey adresse une passe complètement manquée vers Karamoko, que récupère Vergara. Le défenseur français, qui avait déjà perdu le premier duel, est trop lent pour réagir. Torts presque partagés, mais majoritairement pour le capitaine américain, qui permet au jeune attaquant panaméen d'ouvrir le score en face à face (1-0, 31e).

Casper Nielsen égalise juste avant le repos

Pas dominé outre mesure par son adversaire du soir, loin de là, le Standard se retrouve cependant à courir après le score. En faisant voyager le ballon, mais sans contraindre Davy Roef au moindre arrêt important. Pas en déçà dans le jeu, mais plus lents dans les constructions et d'une naïveté affligeante sur une action pourtant banale, les Rouches rentrent aux vestiaires avec un but de retard... pense-t-on alors.

Mais juste avant le coup de sifflet de Lothar D'Hondt, le Standard égalise. Une rentrée de touche jouée par Abid en relais avec Touzghar. Le numéro 11 des Rouches centre, Fossey remise de la tête à l'entrée du rectangle. Il trouve Ayensa, qui dévie lui-même de la tête pour Nielsen. La défense gantoise est surprise, le Danois trompe Davy Roef quelques secondes avant le repos (1-1, 45+2e).

Nielsen Casper
© photonews

Burgess crucifie le Standard, qui concède encore sur phase arrêtée

Le Standard revient sur la pelouse avec des intentions similaires et confirme sa bonne présence dans la rencontre. Les Rouches apportent le danger : Touzghar est contré (56e), Nielsen voit Roef intervenir (63e). Les troupes de Vincent Euvrard initient la grande majorité des actions intéressantes.

Intervient ensuite un temps fort de La Gantoise, qui espère d'abord obtenir un penalty sur un centre de Sonko contré, mais pas de la main par Fossey, malgré les réclamations du public local (66e). Les Buffalos tentent également leur chance via Araujo et Balikwisha, entre autres, sans trouver la faille.

C'est encore sur phase arrêtée que le Standard se prend les pieds dans le tapis. Un corner parfaitement botté par Tibe De Vlieger et repris de la tête par Christian Burgess, qui ne laisse aucune chance à Matthieu Epolo (2-1, 83e). Malgré une bonne prestation d'ensemble, le Standard quitte encore Gand la tête basse. Et, cette fois, avec des regrets, car il aurait au moins pu revendiquer un partage sur l'ensemble de la rencontre.

Les compositions

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La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 90' 6.62 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/13 (38.5%)
Plus de stats
Ngom Mouhamed 27' 6.41 -
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Burgess Christian 90' 8.18 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 49/57 (86%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Van Der Heyden Siebe   90' 6.73 -
  • Précision des passes: 61/67 (91%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Volckaert Matties 71' 6.89 -
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Delorge Mathias 71' 6.73 -
  • Précision des passes: 36/39 (92.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
De Vlieger Tibe A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 47/52 (90.4%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Araujo Tiago 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 54/59 (91.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des centres: 2/11 (18.2%)
Plus de stats
Balikwisha Michel Ange 90' 6.22 -
  • Précision des passes: 21/24 (87.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sonko Momodou 90' 6.14 -
  • Précision des passes: 23/26 (88.5%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Plus de stats
Vergara Josué 90' 7.74 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Banc
Paskotsi Maksim 63' 6.63 -
  • Précision des passes: 26/28 (92.9%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Omgba Aimé 0'  
Wilson Kyrell 0'  
Lopes Leonardo Da Silva 19' 6.28 -
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
Plus de stats
Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 0'  
Abdoul Ayinde Rachid 0' 6.32  
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Goore Hyllarion 19' 6.46 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Seck El Hadji 0'  
Cisse Ibrahima 0' 6.45  
Plus de stats
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 7.4 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Fossey Marlon 87' 6.12 -
  • Précision des passes: 34/46 (73.9%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 65/68 (95.6%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 66/73 (90.4%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Lawrence Henry 90' 6.53 -
  • Précision des passes: 64/71 (90.1%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/5
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Nielsen Casper 90' 6.77 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 17/31 (54.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/6
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/9 (11.1%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Trouillet Alexis 87' 6.55 -
  • Précision des passes: 57/65 (87.7%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Touzghar Rayan 90' 6.21 -
  • Précision des passes: 61/68 (89.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Abid Adnane 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 41/49 (83.7%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Eckert Ayensa Dennis-Yerai A 71' 6.66 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Drammeh Salieu 90' 6.28 -
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Mohr Tobias 3' 5.96  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Zeqiri Andi 0'  
Nguene Bernard 3' 6.58  
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Jasper Sylvester 0'  
Pirard Lucas 0'  
Ilaimaharitra Marco 0'  
Dierckx Daan 0'  
Nsimba Bruny 19' 6.15 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Fosso Ryan 0'  
Revivre La Gantoise - Standard

présentation (du match)

Le Standard pourra-t-il faire mentir l'histoire à La Gantoise ce vendredi soir ?

Le Standard pourra-t-il faire mentir l'histoire à La Gantoise ce vendredi soir ?

10:00

Les Buffalos font la course en tête et n'ont pas encore perdu cette saison. Les Rouches ont, eux, connu leur première défaite la semaine dernière, mais sont en progression....

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 19/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 19/09 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 19/09 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 19/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 20/09 SK Beveren SK Beveren
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