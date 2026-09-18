Une terrible erreur défensive et encore une phase arrêtée : le Standard battu pour la deuxième fois de rang

Une terrible erreur défensive et une nouvelle phase arrêtée : voilà ce qui aura eu raison du Standard sur la pelouse de La Gantoise, ce vendredi soir. Les Rouches, sans démériter, ont manqué d'intransigeance face à une équipe toujours invaincue après treize matchs officiels cette saison, et qui jouera certainement les premiers rôles jusqu'au bout.

Belle affiche pour lancer la septième journée de Jupiler Pro League entre La Gantoise et le Standard. Une rencontre pour laquelle Rik De Mil réalise un seul changement par rapport au partage du week-end dernier à Genk : Matties Volckaert remplace Kyrell Wilson. Côté Standard, Henry Lawrence est titulaire au détriment de Tobias Mohr, et Salieu Drammeh prend la place de Bernard Nguene.

Cadeau des Rouches à Josué Vergara

Outsider sur le papier, le Standard offre néanmoins de la résistance à La Gantoise. Le début de partie est équilibré, et les Rouches comptent même jusqu'à 65 % de possession de balle au milieu de la première période. Une possession stérile, toutefois, puisque Davy Roef n'est pas mis en danger. Pas même sur la reprise de Dennis Ayensa suivant un bel exploit individuel d'Adnane Abid (18e).

Dans une rencontre avec de la bataille dans l'entrejeu mais pas de véritable occasion, c'est une énorme erreur qui permet l'ouverture du score. Sans pression et avec le cuir entre les pieds, Fossey adresse une passe complètement manquée vers Karamoko, que récupère Vergara. Le défenseur français, qui avait déjà perdu le premier duel, est trop lent pour réagir. Torts presque partagés, mais majoritairement pour le capitaine américain, qui permet au jeune attaquant panaméen d'ouvrir le score en face à face (1-0, 31e).

Casper Nielsen égalise juste avant le repos

Pas dominé outre mesure par son adversaire du soir, loin de là, le Standard se retrouve cependant à courir après le score. En faisant voyager le ballon, mais sans contraindre Davy Roef au moindre arrêt important. Pas en déçà dans le jeu, mais plus lents dans les constructions et d'une naïveté affligeante sur une action pourtant banale, les Rouches rentrent aux vestiaires avec un but de retard... pense-t-on alors.





Mais juste avant le coup de sifflet de Lothar D'Hondt, le Standard égalise. Une rentrée de touche jouée par Abid en relais avec Touzghar. Le numéro 11 des Rouches centre, Fossey remise de la tête à l'entrée du rectangle. Il trouve Ayensa, qui dévie lui-même de la tête pour Nielsen. La défense gantoise est surprise, le Danois trompe Davy Roef quelques secondes avant le repos (1-1, 45+2e).

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Burgess crucifie le Standard, qui concède encore sur phase arrêtée

Le Standard revient sur la pelouse avec des intentions similaires et confirme sa bonne présence dans la rencontre. Les Rouches apportent le danger : Touzghar est contré (56e), Nielsen voit Roef intervenir (63e). Les troupes de Vincent Euvrard initient la grande majorité des actions intéressantes.

Intervient ensuite un temps fort de La Gantoise, qui espère d'abord obtenir un penalty sur un centre de Sonko contré, mais pas de la main par Fossey, malgré les réclamations du public local (66e). Les Buffalos tentent également leur chance via Araujo et Balikwisha, entre autres, sans trouver la faille.

C'est encore sur phase arrêtée que le Standard se prend les pieds dans le tapis. Un corner parfaitement botté par Tibe De Vlieger et repris de la tête par Christian Burgess, qui ne laisse aucune chance à Matthieu Epolo (2-1, 83e). Malgré une bonne prestation d'ensemble, le Standard quitte encore Gand la tête basse. Et, cette fois, avec des regrets, car il aurait au moins pu revendiquer un partage sur l'ensemble de la rencontre.