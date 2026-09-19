La Louvière, frustrée par un but annulé, s'incline à OHL

On n'a pas assisté à un sommet footballistique ce samedi après-midi à Den Dreef. Après une belle entame de match et un but annulé, les "Loups" se sont faits surprendre par leurs hôtes qui ont ensuite justifié leur succès. Après l'exclusion logique de Peano, les Louvanistes ont doublé la mise et s'offrent leur première victoire de la saison.

Après sa nette victoire à l'Easi Arena contre Courtrai (3-0), La Louvière espérait bien surfer sur la vague avec ce déplacement à Den Dreef, dans l'antre d'un OHL, englué dans la zone rouge avec une seule unité à son compteur. La saison dernière, les "Loups" avaient réalisé un 4 sur 6 face aux Louvanistes et espéraient faire aussi bien que lors de leur dernier déplacement victorieux, 1-2, grâce à un doublé de Jerry Afriyie, depuis lors passé du côté de Genk.

Joie de courte durée pour Isah

Par rapport à son onze victorieux du dernier match, Edward Still laissait Gruber sur le banc au profit de Wade. Et après seulement quatre minutes, les visiteurs pensent tenir le bon bout en faisant trembler les filets de Dani van den Heuvel.

Déjà auteur d'un doublé contre Courtrai, Mustapha Isah pensait avoir inscrit son troisième but en une semaine. Parfaitement lancé en profondeur, l'attaquant avait réussi à prendre Noé Dussenne et le double mètre de Jamie Lawrence de vitesse avant d'envoyer une superbe frappe hors de portée du gardien louvaniste. Une joie de courte durée puisque l'arbitre assistant levait son drapeau pour signaler une position de hors-jeu.

Et le match de La Louvière s'est en partie arrêté là. Après encore dix bonnes minutes, OHL a commencé à prendre l'ascendant. Peano devait d'abord s'employer devant Dussenne avant de s'incliner devant Wouter George peu après la demi-heure.

Un joli une-deux

Après un joli une-deux entre Georges et Traoré, ce dernier remet le ballon d'une talonnade dans la surface, avant que Wouter George ne ponctue parfaitement l'action. Les supporters d'OHL pouvaient laisser exploser leur joie (1-0,32e).





La réaction de La Louvière se fera attendre. Hormis le but refusé d’Isah, les visiteurs ne se sont pas encore montrés dangereux. Louvain peut donc rentrer de manière méritée au vestiaire avec ce maigre avantage.

van den Heuvel s'emploie

En deuxième période, OHL continue de dominer légèrement les débats mais était à deux doigts de se faire surprendre à la 67e. Opoku manquait son interception sur un centre de Delos, et le ballon arrivait dans les pieds de Nkoa dont la frappe à bout portant était stoppée par un très beau réflexe de Dani van den Heuvel.

Cinq minutes plus tard, George et Mirisola partent en contre-attaque. Le premier sert parfaitement le second dans la surface, mais les "Loups" étaient sauvés par un excellent tacle de Faye. Le même Faye pour lequel les locaux réclameront une faute de main, mais après vérification du VAR, il n'en était rien.

La Louvière allait être contrainte de terminer la rencontre à dix. Marcos Peano tentait une sortie dans le rond centrale mais celle-ci était complètement hasardeuse et le gardien argentin percutait Mirisola. Carton rouge logique.

Balikwisha double la mise

Tout devenait plus simple pour OHL qui doublait la mise grâce à William Balikwisha. Depuis un angle très fermé, celui qui venait de monter au jeu expédiait le ballon dans la lucarne.

Louvain aura donc dû attendre la 7e journée de compétition pour enfin l'emporter. Une victoire qui lui permet de revenir à hauteur de son adversaire du jour au classement, avec quatre unités. Et aussi, de sortir de la zone rouge.