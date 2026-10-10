Date: 10/10/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8
Stade: Jan Breydel

LIVE : le RSCA s'est enfin procuré une occasion (1-0)

Le RSC Anderlecht entame sa série de cinq matchs à l'extérieur par un déplacement au Cercle de Bruges. Malgré les absents, les Mauves veulent enchaîner.

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Classement Live
Temps   69' 46" 
Florent Malice
69
 Nouvelle action intéressante d'Akinsola, Ngoura ne peut pas couper son centre
65
 Winkler rate son action côté gauche, puis ça part en contre vitesse éclair avec Akinsola qui se fait reprendre par un excellent Kaïs Barry !
64
 Vanzeir lance Akinsola côté gauche, le Nigérian fait danser Maamar mais rate son centre !
62
 Oooh Pétrot est battu par Ngoura...qui se laisse tomber trop facilement ! Pas de penalty
61
 BARRY ! Quelle intervention encore ! Pétrot était pris de vitesse, il y avait mieux à faire de Viggo Martens !
61
 Mario Stroeykens est monté au jeu pour amener de l'impact
60
 remplacé Marco Kana
remplaçant Mario Stroeykens
60
 remplacé Gary Magnée
remplaçant Dante Vanzeir
59
 remplacé Charles Herrmann
remplaçant Viggo Martens
59
 La construction anderlechtoise est très poussive, long ballon manqué de Kaïs Barry à l'instant... et des changements à venir
56
 Une action en essuie-glace, contre anderlechtois après une belle intervention de Pétrot, Winkler décale Koutsoupias qui frappe loin au-dessus !
53
 Le corner est mal donné par Winkler, et derrière l'Allemand envoie un meilleur centre que Coucke capte
52
 Oooh la première très grosse occasion anderlechtoise ! Jusqu'auboutisme de Bentayeb, Winkler trouve Cvetkovic qui rate son contrôle... puis tir de Winkler qui obtient un corner !
50
 ... et le premier tir cadré d'Anderlecht, une reprise de volée de seconde ligne captée aisément par Coucke
49
 Kakou commet la faute sur Cvetkovic qui touchait là son premier ballon
47
 Barry défend très bien sur un Steve Ngoura décidément peu inspiré !
47
 Nous n'avions même pas eu le temps de vous signaler les entrées d'Antman et Cvetkovic pour Sikan et Ambros, invisibles
46
 C'est reparti et une perte de balle de Kana permet presque déjà à Akinsola de faire la différence! Coosemans capte !


Arbitre 		Mi-temps


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45+2
 La première période se terminera sur une frappe très optimiste de Tawfik Bentayeb, qui ne peut rien faire dans cette première période
45
 remplacé Danylo Sikan
remplaçant Mihajlo Cvetkovic
45
 remplacé Lukas Ambros
remplaçant Oliver Antman
45
 Et un corner très mal géré, qui termine en centre dans les bras de Gaëtan Coucke
45
 Première vraie phase anderlechtoise, qui part d'un ballon perdu de Valy Konaté ! Ambros a une, deux opportunités de tir, n'en profite pas... mais Sikan obtient un corner
42
 Long dégagement de Coosemans vers Maamar... Kondo revient très bien
41
 Akinsola est très bien lancé dans le dos de Maamar, mais son centre est capté par Coosemans !
40
 Bon contre anderlechtois avec Sikan qui décale vers Ambros côté droit... mais le Tchèque manque son enchaînement ! Lukas Ambros n'est vraiment pas à l'aise sur ce flanc droit
37
 Centre de Koutsoupias, intervention de Kakou, Coucke capte
35
 Oooh Luke Le Roux !! Au-dessus ! Il est presque surpris d'obtenir le ballon sur une déviation risquée de Bentayeb !
34
 Très belle intervention défensive de Kaïs Barry ! Corner à suivre
31
 Attaque un peu brouillonne de Maamar et Winkler en une-deux, ça ne passe pas mais ça a le mérite d'exister dans une première mi-temps calamiteuse du RSCA
29
 Oooh Léo Pétrot ! Totalement pris de vitesse par Ngoura, il revient superbement d'un tacle glissé risqué et réussi !
28
 La frappe de Ngoura !! Coosemans capte...
26
 Long ballon de Koutsoupias... Bentayeb s'écroule, retenu par le maillot, mais l'arbitre ne dit rien
24
 Kana avait touché le ballon du bras mais pas de penalty car aucun geste volontaire de sa part...
23
 Coup-franc lointain pour le Cercle...et corner obtenu par Kakou !
22
 Maamar ne parvient pas à prendre le meilleur sur Tunde Akinsola ! Avant cela, Ambros n'était pas non plus parvenu à envoyer un bon centre
21
 Faute offensive de Sikan côté gauche devant Kakou... l'Ukrainien se démène en vain dans ce début de match
19
 Superbe phase brugeoise, avec Manneh qui va lancer Ngoura... dont le centre est totalement raté
18
 Nouvelle alerte avec une grosse perte de balle de Maamar !! Le centre de Tunde est repoussé par Pétrot, Winkler est deuxième sur le second ballon... mais Anderlecht s'en sort
16
 Kana tente d'aller chercher Winker... l'Allemand est battu au sprint par Kakou ! On nous avait pourtant vanté sa vitesse...
14
 Cette fois une bonne anticipation de Kana qui revient aider Barry sur une attaque brugeoise
12
 Énorme perte de balle de Marco Kana, la deuxième en quelques minutes, et c'est Abdoulie Manneh qui crochète et fait 1-0 !
12
 Eeeet le goaaaaaal du Cercle de Bruuuuuges !
11

But 		But de Abdoulie Manneh (Luke Le Roux)
10
 Perte de balle dangereuse dans l'entrejeu anderlechtois mais le Cercle gère mal
6
 Le coup-franc consécutif est assez bizarrement joué entre Ambros et Kana, ça se termine par un tir raté de Bentayeb
5
 Et maintenant encore un choc sur Koutsoupias, c'est Ngoura qui était venu au contact ! L'attaquant, lui, prend jaune
4
  Carte jaune pour Steve Ngoura
4
 Bonne circulation de balle anderlechtoise et sale faute de Konaté sur Koutsoupias
2
 Relance catastrophique de Coosemans qui profite presque à Van der Bruggen, tir contré !
1
 C'est parti !
1
 Cercle de Bruges - Anderlecht: 0-0
15:59
 Bienvenue au Jan Breydel pour ce duel entre le Cercle de Bruges et le RSC Anderlecht !
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Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Herrmann Charles 59' 6.5 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Kakou Emmanuel 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 16/18 (88.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Konate Valy 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 4/11 (36.4%)
  • Interceptions: 4
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Kondo Geoffrey 90' 7.5 -
  • Précision des passes: 19/21 (90.5%)
Plus de stats
Akinsola Tunde 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Coucke Gaëtan 90' 6.8 -
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Le Roux Luke A 90' 7.5 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Magnée Gary 60' 7.0 -
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Manneh Abdoulie 90' 8.0 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Ngoura Steve   90' 6.7 -
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Van der Bruggen Hannes 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
Plus de stats
Banc
Diakite Ibrahim 0'  
Ouattara Abdoul Kader 0'  
Lazare Amani Jean Thierry 0'  
Vanzeir Dante 30' -
Lienard Yann 0'  
Caicedo Royer 0'  
Kouassi Krys 0'  
Mondele Lukas 0'  
Martens Viggo 31' -
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.1 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Maamar Ali 90' 5.6 -
  • Précision des passes: 16/23 (69.6%)
Plus de stats
Barry Kaïs 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 45/50 (90%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Pétrot Léo 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 55/58 (94.8%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 30/34 (88.2%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Koutsoupias Ilias 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 46/49 (93.9%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sikan Danylo 45' 6.2 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Kana Marco 60' 6.6 -
  • Précision des passes: 36/42 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ambros Lukas 45' 6.5 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Bentayeb Tawfik 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Winkler Marten 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Keita Zoumana 0'  
Reabciuk Oleg 0'  
Amane Romeo 0'  
Cvetkovic Mihajlo 45' -
Antman Oliver 45' -
Aasgaard Thelo 0'  
Stroeykens Mario 30' -
Heekeren Justin 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Ojea Noa 0'  
Degreef Tristan 0'  
Bertaccini Adriano 0'  

présentation (du match)

Les compos de Cercle-Anderlecht : une grosse surprise dans le onze de Vitor Bruno
Les compos de Cercle-Anderlecht : une grosse surprise dans le onze de Vitor Bruno
Photo: © photonews

Les compositions d'équipe de Cercle-Anderlecht sont tombées. Au vu des absences côté Mauve, on savait que Vitor Bruno devrait trouver des solutions, mais bien peu avaient parié sur le choix qu'a fait le Portugais.

Après trois semaines sans football de club, la Jupiler Pro League est de retour, et Vitor Bruno a récupéré ses internationaux.

Mais pour ce déplacement au Cercle de Bruges, il lui a fallu composer avec les absences de Giulian Biancone, encore blessé, et désormais d'Andrew Omobamidele, qui était incertain et n'est même pas sur la feuille de match.

La solution trouvée par Bruno s'appelle... Kaïs Barry. Plutôt que de relancer Lucas Hey de retour de blessure ou de faire descendre Marco Kana d'un cran, le coach du RSCA a opté pour le jeune défenseur formé à Neerpede, âgé de 20 ans et qui fait partie du groupe A à part entière cette saison.

Après 54 matchs avec le RSCA Futures (aucun cette saison), Barry reçoit là... ses premières minutes avec l'équipe A, et donc directement dans la peau d'un titulaire. Personne, à Anderlecht, ne doute de ses qualités et Vitor Bruno a visiblement été convaincu à l'entraînement.

Pas de surprises dans le reste du onze

Pour le reste, c'est le onze attendu aligné par Bruno : Augustinsson, Maamar et Pétrot forment le reste de la défense, Kana, Koutsoupias et Ambros le triangle de l'entrejeu. 

Devant, Winkler, Bentayeb et Sikan animeront l'attaque ; il n'est pas impossible que Lukas Ambros, comme il l'a déjà fait, soit placé sur l'un des flancs pour un 4-4-2 selon les moments du match. 

Les compositions : 

Cercle : Coucke / Konaté - Kakou - Kondo - Magnée/ Van der Bruggen - Le Roux / Hermann - Ngoura - Tounde - Manneh

Anderlecht : Coosemans / Augustinsson - Barry - Pétrot - Maamar / Kana - Koutsoupias - Ambros / Sikan - Bentayeb - Winkler 

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18:15 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 20:45 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 11/10 STVV STVV
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