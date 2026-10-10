LIVE : le RSCA s'est enfin procuré une occasion (1-0)

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Florent Malice
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Nouvelle action intéressante d'Akinsola, Ngoura ne peut pas couper son centre
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Winkler rate son action côté gauche, puis ça part en contre vitesse éclair avec Akinsola qui se fait reprendre par un excellent Kaïs Barry !
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Vanzeir lance Akinsola côté gauche, le Nigérian fait danser Maamar mais rate son centre !
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Oooh Pétrot est battu par Ngoura...qui se laisse tomber trop facilement ! Pas de penalty
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BARRY ! Quelle intervention encore ! Pétrot était pris de vitesse, il y avait mieux à faire de Viggo Martens !
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Mario Stroeykens est monté au jeu pour amener de l'impact
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Marco Kana
Mario Stroeykens
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60
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Gary Magnée
Dante Vanzeir
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Charles Herrmann
Viggo Martens
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La construction anderlechtoise est très poussive, long ballon manqué de Kaïs Barry à l'instant... et des changements à venir
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Une action en essuie-glace, contre anderlechtois après une belle intervention de Pétrot, Winkler décale Koutsoupias qui frappe loin au-dessus !
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Le corner est mal donné par Winkler, et derrière l'Allemand envoie un meilleur centre que Coucke capte
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Oooh la première très grosse occasion anderlechtoise ! Jusqu'auboutisme de Bentayeb, Winkler trouve Cvetkovic qui rate son contrôle... puis tir de Winkler qui obtient un corner !
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... et le premier tir cadré d'Anderlecht, une reprise de volée de seconde ligne captée aisément par Coucke
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Kakou commet la faute sur Cvetkovic qui touchait là son premier ballon
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Barry défend très bien sur un Steve Ngoura décidément peu inspiré !
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47
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Nous n'avions même pas eu le temps de vous signaler les entrées d'Antman et Cvetkovic pour Sikan et Ambros, invisibles
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C'est reparti et une perte de balle de Kana permet presque déjà à Akinsola de faire la différence! Coosemans capte !
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45+2
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La première période se terminera sur une frappe très optimiste de Tawfik Bentayeb, qui ne peut rien faire dans cette première période
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45
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Danylo Sikan
Mihajlo Cvetkovic
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45
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Lukas Ambros
Oliver Antman
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45
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Et un corner très mal géré, qui termine en centre dans les bras de Gaëtan Coucke
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Première vraie phase anderlechtoise, qui part d'un ballon perdu de Valy Konaté ! Ambros a une, deux opportunités de tir, n'en profite pas... mais Sikan obtient un corner
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Long dégagement de Coosemans vers Maamar... Kondo revient très bien
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Akinsola est très bien lancé dans le dos de Maamar, mais son centre est capté par Coosemans !
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Bon contre anderlechtois avec Sikan qui décale vers Ambros côté droit... mais le Tchèque manque son enchaînement ! Lukas Ambros n'est vraiment pas à l'aise sur ce flanc droit
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Centre de Koutsoupias, intervention de Kakou, Coucke capte
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Oooh Luke Le Roux !! Au-dessus ! Il est presque surpris d'obtenir le ballon sur une déviation risquée de Bentayeb !
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Très belle intervention défensive de Kaïs Barry ! Corner à suivre
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Attaque un peu brouillonne de Maamar et Winkler en une-deux, ça ne passe pas mais ça a le mérite d'exister dans une première mi-temps calamiteuse du RSCA
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Oooh Léo Pétrot ! Totalement pris de vitesse par Ngoura, il revient superbement d'un tacle glissé risqué et réussi !
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La frappe de Ngoura !! Coosemans capte...
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Long ballon de Koutsoupias... Bentayeb s'écroule, retenu par le maillot, mais l'arbitre ne dit rien
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Kana avait touché le ballon du bras mais pas de penalty car aucun geste volontaire de sa part...
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Coup-franc lointain pour le Cercle...et corner obtenu par Kakou !
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Maamar ne parvient pas à prendre le meilleur sur Tunde Akinsola ! Avant cela, Ambros n'était pas non plus parvenu à envoyer un bon centre
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Faute offensive de Sikan côté gauche devant Kakou... l'Ukrainien se démène en vain dans ce début de match
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Superbe phase brugeoise, avec Manneh qui va lancer Ngoura... dont le centre est totalement raté
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Nouvelle alerte avec une grosse perte de balle de Maamar !! Le centre de Tunde est repoussé par Pétrot, Winkler est deuxième sur le second ballon... mais Anderlecht s'en sort
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Kana tente d'aller chercher Winker... l'Allemand est battu au sprint par Kakou ! On nous avait pourtant vanté sa vitesse...
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Cette fois une bonne anticipation de Kana qui revient aider Barry sur une attaque brugeoise
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Énorme perte de balle de Marco Kana, la deuxième en quelques minutes, et c'est Abdoulie Manneh qui crochète et fait 1-0 !
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Eeeet le goaaaaaal du Cercle de Bruuuuuges !
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But de Abdoulie Manneh (Luke Le Roux)
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Perte de balle dangereuse dans l'entrejeu anderlechtois mais le Cercle gère mal
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Le coup-franc consécutif est assez bizarrement joué entre Ambros et Kana, ça se termine par un tir raté de Bentayeb
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Et maintenant encore un choc sur Koutsoupias, c'est Ngoura qui était venu au contact ! L'attaquant, lui, prend jaune
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4
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Carte jaune pour Steve Ngoura
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4
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Bonne circulation de balle anderlechtoise et sale faute de Konaté sur Koutsoupias
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Relance catastrophique de Coosemans qui profite presque à Van der Bruggen, tir contré !
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1
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C'est parti !
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1
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Cercle de Bruges - Anderlecht: 0-0
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15:59
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Bienvenue au Jan Breydel pour ce duel entre le Cercle de Bruges et le RSC Anderlecht !