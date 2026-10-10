LIVE : le RSCA s'est enfin procuré une occasion (1-0)

Les compositions d'équipe de Cercle-Anderlecht sont tombées. Au vu des absences côté Mauve, on savait que Vitor Bruno devrait trouver des solutions, mais bien peu avaient parié sur le choix qu'a fait le Portugais.

Après trois semaines sans football de club, la Jupiler Pro League est de retour, et Vitor Bruno a récupéré ses internationaux.

Mais pour ce déplacement au Cercle de Bruges, il lui a fallu composer avec les absences de Giulian Biancone, encore blessé, et désormais d'Andrew Omobamidele, qui était incertain et n'est même pas sur la feuille de match.

La solution trouvée par Bruno s'appelle... Kaïs Barry. Plutôt que de relancer Lucas Hey de retour de blessure ou de faire descendre Marco Kana d'un cran, le coach du RSCA a opté pour le jeune défenseur formé à Neerpede, âgé de 20 ans et qui fait partie du groupe A à part entière cette saison.

Après 54 matchs avec le RSCA Futures (aucun cette saison), Barry reçoit là... ses premières minutes avec l'équipe A, et donc directement dans la peau d'un titulaire. Personne, à Anderlecht, ne doute de ses qualités et Vitor Bruno a visiblement été convaincu à l'entraînement.

Pas de surprises dans le reste du onze

Pour le reste, c'est le onze attendu aligné par Bruno : Augustinsson, Maamar et Pétrot forment le reste de la défense, Kana, Koutsoupias et Ambros le triangle de l'entrejeu.

Devant, Winkler, Bentayeb et Sikan animeront l'attaque ; il n'est pas impossible que Lukas Ambros, comme il l'a déjà fait, soit placé sur l'un des flancs pour un 4-4-2 selon les moments du match.

Les compositions :

Cercle : Coucke / Konaté - Kakou - Kondo - Magnée/ Van der Bruggen - Le Roux / Hermann - Ngoura - Tounde - Manneh

Anderlecht : Coosemans / Augustinsson - Barry - Pétrot - Maamar / Kana - Koutsoupias - Ambros / Sikan - Bentayeb - Winkler