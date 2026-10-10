Date: 10/10/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8
Stade: Jan Breydel

L'un des pires Anderlecht de la saison réalise un véritable braquage au Cercle de Bruges !

Florent Malice
Florent Malice depuis , suiveur du RSC Anderlecht
| Commentaire
L'un des pires Anderlecht de la saison réalise un véritable braquage au Cercle de Bruges !
Photo: © photonews

Inexistant pendant trois quarts d'heure, le RSC Anderlecht a fini par trouver les ressources nécessaires pour aller chercher les trois points au Cercle de Bruges. Mérité ? Non, mais nécessaire à l'aube de cinq matchs en déplacement.

Deux semaines de trêve lors desquelles il a été privé de ses internationaux, suivies de cinq rencontres à l'extérieur : Vitor Bruno vit peut-être l'une des périodes les plus délicates à gérer de son entame de règne au RSC Anderlecht.

Mais ce déplacement au Cercle de Bruges était sur papier le plus accessible des cinq à venir, face à des Groen & Zwart pas en grande forme... et les Mauves l'ont particulièrement mal entamé. En première période, il n'y en a que pour le Cercle.

Un Anderlecht totalement inoffensif 

Coosemans se fait très peur sur une relance catastrophique (2e), le RSCA est léthargique et joue trop bas : la deuxième perte de balle coupable de Marco Kana d'affilée est fatale et profite à Abdoulie Manneh (11e, 1-0). Devant, il ne se passe rien : Kondo et Kakou éteignent Ambros et Winkler. Maamar est pris dans le dos, Akinsola n'en profite pas (18e), Kana dévie une reprise du bras sans qu'un penalty soit sifflé (23e). 

© photonews

Koutsoupias et Kana, en revenant systématiquement devant leur défense pour notamment soulager le jeune Barry, qui dispute ses premières minutes en équipe A et s'en sort assez bien, se marchent sur les pieds. Pétrot se fait peur mais revient à la course devant un Ngoura peu inspiré (29e), et le Cercle arrive même à la mi-temps avec des regrets quand on voit la reprise de Le Roux passer au-dessus sur un corner (35e). Rien à signaler côté Mauve à part des centres ratés d'Ambros et des tirs optimistes de Bentayeb : à la pause, les expected goals anderlechtois sont de 0,06.

Sans surprise, Vitor Bruno intervient à la pause, sortant Ambros et Sikan pour Antman et Cvetkovic. Une nouvelle perte de balle de Kana presque sur l'engagement plante cependant le décor (46e), tandis que Barry continue de mettre Ngoura dans sa poche (47e). La première vraie occasion anderlechtoise tombe cependant enfin grâce à une belle action emmenée par Bentayeb et Winkler, dont le tir est dévié (52e). 

Bruno a du travail avant Zagreb, malgré la victoire

La seule satisfaction anderlechtoise ce samedi après-midi aura probablement été Barry, qui sauve encore ses couleurs devant un Martens un peu lent à lâcher son ballon (61e). Ngoura, qui avait pris le meilleur sur Pétrot, se laisse tomber un peu trop facilement (62e) - un peu comme Cvetkovic devant Kakou quelques minutes plus tard (72e). Le VAR ne se laisse pas berner.

Ceux qui pensaient que le match finirait sur un attaque-défense avec un Anderlecht faisant le siège des buts de Coucke en seront pour leurs frais, car c'est bien Colin Coosemans qui devra sauver ses couleurs devant Steve Ngoura (77e). Mais le plus mauvais Anderlecht de cette saison va pourtant finir par s'en sortir : le Cercle laisse jouer, Léo Pétrot envoie un surprenant centre au second poteau où Tawfik Bentayeb est  absolument seul (87e, 1-1).

On passe une première fois tout près du hold-up quand une grosse erreur de Kakou - jusque là impérial - profite à Bentayeb... qui frappe à bout portant sur Coucke (90e+1). Puis, le braquage est finalisé : Adriano Bertaccini, qui d'autre, est à la réception d'un centre quatre étoiles d'Oliver Antman et place sa tête au fond (1-2, 90e+4). C'est très cruel pour le Cercle, et on ne peut qu'espérer que Vitor Bruno, de son côté, aura pris des notes malgré la victoire. Mais si les cinq matchs à l'extérieur sont gagnés de cette façon, personne ne s'en plaindra à Anderlecht... 

Les compositions

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Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Herrmann Charles 59' 6.1 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Kakou Emmanuel 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 42/46 (91.3%)
  • Interceptions: 5
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 7/7 (100%)
Plus de stats
Konate Valy 90' 5.8 -
  • Précision des passes: 18/30 (60%)
  • Interceptions: 5
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Kondo Geoffrey 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 36/41 (87.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Akinsola Tunde 71' 6.3 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Coucke Gaëtan 90' 6.7 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 4/16 (25%)
Plus de stats
Le Roux Luke A 90' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 26/30 (86.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Magnée Gary 60' 6.9 -
  • Précision des passes: 34/41 (82.9%)
  • Passes clés: 3
  • Interceptions: 7
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Manneh Abdoulie 59' 7.4 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Ngoura Steve   80' 6.3 -
  • Précision des passes: 6/12 (50%)
  • Tirs cadrés: 3/5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Van der Bruggen Hannes 71' 5.9 -
  • Précision des passes: 21/29 (72.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Diakite Ibrahim 0'  
Ouattara Abdoul Kader 19' 6.4 -
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Lazare Amani Jean Thierry 0'  
Vanzeir Dante 31' 6.6 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Lienard Yann 0'  
Caicedo Royer 0'  
Kouassi Krys 10' 6.4 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Mondele Lukas 19' 6.0 -
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Martens Viggo 31' 6.1 -
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.9 7
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 9/21 (42.9%)
Plus de stats
Maamar Ali 90' 6.3 6
  • Précision des passes: 41/52 (78.8%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Barry Kaïs   90' 6.5 7
  • Précision des passes: 92/98 (93.9%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Pétrot Léo A 90' 7.0 7
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 92/103 (89.3%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 66' 6.4 6
  • Précision des passes: 41/46 (89.1%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Koutsoupias Ilias 78' 6.8 7
  • Précision des passes: 72/79 (91.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sikan Danylo 45' 6.3 6
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Kana Marco 59' 6.7 1
  • Précision des passes: 46/52 (88.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Ambros Lukas 45' 6.5 6
  • Précision des passes: 21/24 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Bentayeb Tawfik 90' 8.0 7
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Winkler Marten 90' 6.2 7
  • Précision des passes: 26/33 (78.8%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 1/10 (10%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Banc
Keita Zoumana 0'  
Reabciuk Oleg 0'  
Amane Romeo 0'  
Cvetkovic Mihajlo 45' 6.6 7
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Antman Oliver A   45' 6.6 7
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Aasgaard Thelo 12' 5.8 6
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
Plus de stats
Stroeykens Mario 31' 6.9 6
  • Précision des passes: 31/36 (86.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Heekeren Justin 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Ojea Noa 0'  
Degreef Tristan 0'  
Bertaccini Adriano 24' 7.9 7
  • Buts: 1
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
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 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-3 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 20:45 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 11/10 STVV STVV
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