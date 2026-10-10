Suis RAAL La Louvière - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:15.
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Date: 10/10/2026 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8
Stade: Easi Arena

La RAAL accueille le Club de Bruges pour cette reprise du championnat. Les Loups parviendront-ils à accrocher les champions en titre comme ils l'ont fait à deux reprises la saison dernière ?

Tous les matches en direct
Temps   18:15 
Scott Crabbé depuis La Louvière
17:26
 Plusieurs changements du côté de la RAAL
Wagane Faye est sur le banc au profit de Djibril Lamego. Dans l'entrejeu, Mame Wade est titulaire tandis qu'Ismaila Coulibaly débute sur le banc. Nolan Gillot effectue quant à lui son retour sur le côté gauche. Enfin, Joël Ito renvoie Anas Tajaouart sur le banc derrière le duo Isah-Filet
17:23
 Han-beom Lee sur le banc
Après ses longs voyages durant la trêve, le défenseur coréen débute sur le banc, Spileers débute aux côtés de Mechele. Pour le reste, Ivan Leko aligne son onze type.
RAAL La Louvière (RAAL La Louvière - FC Bruges)
RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Patrick Nkoa - Yllan Okou - Djibril Alain Lamego - Shaquil Delos - Marius Courcoul - Mame Wade - Nolan Gillot - Joël Ito - Elias Filet - Mustapha Isah
Banc: Zsombor Gruber - Anas Tajaouart - Léandro Rousseau - Wagane Faye - Thierry Lutonda - Siad Gourville - Mehdi Boukamir - Ismaila Coulibaly - Theo Radelet

FC Bruges (RAAL La Louvière - FC Bruges)
FC Bruges: Yann Sommer - Kyriani Sabbe - Jorne Spileers - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Hans Vanaken - Freddie Potts - Hugo Vetlesen - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Jan Virgili
Banc: Hanbeom Lee - Matteo Dams - Cheveyo Tsawa - Romeo Vermant - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Mamadou Diakhon - Felix Lemarechal - Tian Nai Koren
17:10
 Les retrouvailles entre Edward Still et Ivan Leko
Le premier cité a été l'analyste vidéo puis l'adjoint du second à Saint-Trond (2016-2017), au Club de Bruges (2017-2019), à l’Antwerp (2020) et à Shanghai (2021)
17:09
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à La Louvière pour ce match entre les Loups et le Club de Bruges

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán  
Nkoa Patrick  
Okou Yllan  
Alain Lamego Djibril  
Delos Shaquil  
Courcoul Marius  
Wade Mame  
Gillot Nolan  
Ito Joël  
Filet Elias  
Isah Mustapha  
Banc
Gruber Zsombor  
Tajaouart Anas  
Rousseau Léandro  
Faye Wagane  
Lutonda Thierry  
Gourville Siad  
Boukamir Mehdi  
Coulibaly Ismaila  
Radelet Theo  
 

FC Bruges FC Bruges
Sommer Yann  
Sabbe Kyriani  
Spileers Jorne  
Mechele Brandon  
Seys Joaquin  
Vanaken Hans  
Potts Freddie  
Vetlesen Hugo  
Forbs Carlos  
Tresoldi Nicolò  
Virgili Jan  
Banc
Lee Hanbeom  
Dams Matteo  
Tsawa Cheveyo  
Vermant Romeo  
Jackers Nordin  
Siquet Hugo  
Diakhon Mamadou  
Lemarechal Felix  
Koren Tian Nai  

présentation (du match)

Retrouvailles pour Edward Still et Ivan Leko : les compos probables de RAAL - Club de Bruges
Retrouvailles pour Edward Still et Ivan Leko : les compos probables de RAAL - Club de Bruges
Photo: © photonews

En début de soirée, la RAAL accueillera le Club de Bruges. Edward Still veut réaliser un gros coup et retrouvera Ivan Leko, qu'il connaît sur le bout des doigts.

Que ce soit à Saint-Trond (2016-2017), au Club de Bruges (2017-2019), à l’Antwerp (2020) et à Shanghai (2021), Edward Still est resté fidèle à Ivan Leko. D'abord comme analyste vidéo puis comme entraîneur assistant.

Le match de ce soir sera donc spécial. Mais au-delà de leur passé commun, les deux hommes ont surtout besoin d'un résultat positif. Le Club de Bruges doit bien préparer le déplacement de mardi à l'Inter Milan et ne pas laisser l'opportunité à l'Union ou à La Gantoise de prendre quatre points d'avance, la RAAL veut prendre ses distances avec la zone rouge. 

Des blessés qui reviennent peu à peu

Niveau noyau, la RAAL peut compter sur un groupe quasiment au complet : Marcos Peano peut disputer la rencontre malgré son exclusion à Louvain, Mouhamed Belkheir est quant à lui de retour. Mais Still a l'embarras du choix devant avec Mustapha Isah, Zsomborg Gruber, Elias Filet et Leandro Rousseau.

Côté brugeois, le topo est plus ou moins similaire : seul Joel Ordóñez est toujours sur la touche. Légèrement blessé avant la trêve, Kyriani Sabbe s'est retapé avec les Diables Rouges. 

Les compositions probables : 

La Louvière : Peano - Faye, Nkoa, Okou - Kovacs, Coulibaly, Courcoul, Delos, Tajaouart - Isah, Gruber

Club de Bruges : Sommer - Sabbe, Lee Hanbeom, Mechele, Seys - Potts, Vanaken, Vetlesen - Forbs, Tresoldi, Virgili

 

Prono RAAL La Louvière - FC Bruges

FC Bruges gagne
RAAL La Louvière RAAL La Louvière gagne Partage FC Bruges FC Bruges gagne
0.81% 2.83% 96.36%
Les plus populaires
0-3
(72x)		 0-2
(56x)		 1-3
(51x)

Comparatif RAAL La Louvière - FC Bruges

Classement

14
4

Points

4
18

Gagner

1
6

Perdre

5
1

Buts inscrits

7
15

Buts reçus

14
3

Cartes jaunes

13
10

Cartes rouges

3
1

face-à-face remportés

2
2
12
16/01 20:45 FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
13/09 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 FC Bruges FC Bruges
16/04 18:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 FC Bruges FC Bruges
14/04 19:30 FC Bruges FC Bruges 11-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
19/11 20:00 FC Bruges FC Bruges 4-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
18/11 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-6 FC Bruges FC Bruges
06/04 20:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-3 FC Bruges FC Bruges
02/04 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 FC Bruges FC Bruges
01/04 19:30 FC Bruges FC Bruges 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
02/02 20:00 FC Bruges FC Bruges 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
24/10 19:00 FC Bruges FC Bruges 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
22/10 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 FC Bruges FC Bruges
11/02 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-4 FC Bruges FC Bruges
23/08 20:00 FC Bruges FC Bruges 3-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
18/01 20:00 FC Bruges FC Bruges 3-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
10/08 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FC Bruges FC Bruges

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18:15 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 20:45 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 11/10 STVV STVV
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