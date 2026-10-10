Suis RAAL La Louvière - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:15.
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Date: 10/10/2026 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8
Stade: Easi Arena
Retrouvailles pour Edward Still et Ivan Leko : les compos probables de RAAL - Club de Bruges
Retrouvailles pour Edward Still et Ivan Leko : les compos probables de RAAL - Club de Bruges
Photo: © photonews

En début de soirée, la RAAL accueillera le Club de Bruges. Edward Still veut réaliser un gros coup et retrouvera Ivan Leko, qu'il connaît sur le bout des doigts.

Que ce soit à Saint-Trond (2016-2017), au Club de Bruges (2017-2019), à l’Antwerp (2020) et à Shanghai (2021), Edward Still est resté fidèle à Ivan Leko. D'abord comme analyste vidéo puis comme entraîneur assistant.

Le match de ce soir sera donc spécial. Mais au-delà de leur passé commun, les deux hommes ont surtout besoin d'un résultat positif. Le Club de Bruges doit bien préparer le déplacement de mardi à l'Inter Milan et ne pas laisser l'opportunité à l'Union ou à La Gantoise de prendre quatre points d'avance, la RAAL veut prendre ses distances avec la zone rouge. 

Des blessés qui reviennent peu à peu

Niveau noyau, la RAAL peut compter sur un groupe quasiment au complet : Marcos Peano peut disputer la rencontre malgré son exclusion à Louvain, Mouhamed Belkheir est quant à lui de retour. Mais Still a l'embarras du choix devant avec Mustapha Isah, Zsomborg Gruber, Elias Filet et Leandro Rousseau.

Côté brugeois, le topo est plus ou moins similaire : seul Joel Ordóñez est toujours sur la touche. Légèrement blessé avant la trêve, Kyriani Sabbe s'est retapé avec les Diables Rouges. 

Les compositions probables : 

La Louvière : Peano - Faye, Nkoa, Okou - Kovacs, Coulibaly, Courcoul, Delos, Tajaouart - Isah, Gruber

Club de Bruges : Sommer - Sabbe, Lee Hanbeom, Mechele, Seys - Potts, Vanaken, Vetlesen - Forbs, Tresoldi, Virgili

Prono RAAL La Louvière - FC Bruges

FC Bruges gagne
RAAL La Louvière RAAL La Louvière gagne Partage FC Bruges FC Bruges gagne
0.82% 2.86% 96.33%
Les plus populaires
0-3
(70x)		 0-2
(56x)		 1-3
(51x)

Comparatif RAAL La Louvière - FC Bruges

Classement

14
4

Points

4
18

Gagner

1
6

Perdre

5
1

Buts inscrits

7
15

Buts reçus

14
3

Cartes jaunes

13
10

Cartes rouges

3
1

face-à-face remportés

2
2
12
16/01 20:45 FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
13/09 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 FC Bruges FC Bruges
16/04 18:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 FC Bruges FC Bruges
14/04 19:30 FC Bruges FC Bruges 11-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
19/11 20:00 FC Bruges FC Bruges 4-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
18/11 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-6 FC Bruges FC Bruges
06/04 20:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-3 FC Bruges FC Bruges
02/04 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 FC Bruges FC Bruges
01/04 19:30 FC Bruges FC Bruges 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
02/02 20:00 FC Bruges FC Bruges 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
24/10 19:00 FC Bruges FC Bruges 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
22/10 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 FC Bruges FC Bruges
11/02 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-4 FC Bruges FC Bruges
23/08 20:00 FC Bruges FC Bruges 3-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
18/01 20:00 FC Bruges FC Bruges 3-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
10/08 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FC Bruges FC Bruges

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18:15 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 20:45 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 11/10 STVV STVV
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