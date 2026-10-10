Retrouvailles pour Edward Still et Ivan Leko : les compos probables de RAAL - Club de Bruges

En début de soirée, la RAAL accueillera le Club de Bruges. Edward Still veut réaliser un gros coup et retrouvera Ivan Leko, qu'il connaît sur le bout des doigts.

Que ce soit à Saint-Trond (2016-2017), au Club de Bruges (2017-2019), à l’Antwerp (2020) et à Shanghai (2021), Edward Still est resté fidèle à Ivan Leko. D'abord comme analyste vidéo puis comme entraîneur assistant.

Le match de ce soir sera donc spécial. Mais au-delà de leur passé commun, les deux hommes ont surtout besoin d'un résultat positif. Le Club de Bruges doit bien préparer le déplacement de mardi à l'Inter Milan et ne pas laisser l'opportunité à l'Union ou à La Gantoise de prendre quatre points d'avance, la RAAL veut prendre ses distances avec la zone rouge.

Des blessés qui reviennent peu à peu

Niveau noyau, la RAAL peut compter sur un groupe quasiment au complet : Marcos Peano peut disputer la rencontre malgré son exclusion à Louvain, Mouhamed Belkheir est quant à lui de retour. Mais Still a l'embarras du choix devant avec Mustapha Isah, Zsomborg Gruber, Elias Filet et Leandro Rousseau.

Côté brugeois, le topo est plus ou moins similaire : seul Joel Ordóñez est toujours sur la touche. Légèrement blessé avant la trêve, Kyriani Sabbe s'est retapé avec les Diables Rouges.

Les compositions probables :

La Louvière : Peano - Faye, Nkoa, Okou - Kovacs, Coulibaly, Courcoul, Delos, Tajaouart - Isah, Gruber





Club de Bruges : Sommer - Sabbe, Lee Hanbeom, Mechele, Seys - Potts, Vanaken, Vetlesen - Forbs, Tresoldi, Virgili