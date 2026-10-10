Une bonne répétition avant l'Inter : Bruges plus challengé qu'il n'y paraît à La Louvière

La RAAL n'a pas démérité mais s'est inclinée 1-4 contre le Club de Bruges. Les Loups paient leur baisse de régime dans le troisième quart d'heure mais peuvent se féliciter de leur réaction en deuxième mi-temps.

Pas le même classement mais le même besoin de points : respectivement à un point de la dernière place et à un point de la première, la RAAL et le Club de Bruges voulaient reprendre en force.

Pour ses retrouvailles avec Ivan Leko, Edward Still a opéré plusieurs changements, laissant Wagane Faye, Matyas Kovacs, Ismaila Coulibaly et Anas Tajaouart sur le banc au profit de Djibril Lamego, Nolan Gillot, Mame Wade et Joël Ito. Une seule surprise côté brugeois, la présence sur le banc de Lee Hanbeom, préservé au profit de Jorne Spileers après ses longs déplacements avec la sélection coréenne.

Une première demi-heure appliquée de la RAAL

Le début de match est surtout animé par les phases arrêtées, avec un frisson partout : une reprise juste à côté de Nicolo Tresoldi (qui s'était fait oublier) et un corner louviérois remisé vers Elias Filet, avec le même résultat. Déjà alerté au petit rectangle, Tresoldi n'a pas immédiatement réglé la mire, manquant le coche sur un centre-tir très dangereux de Carlos Forbs.

Mise sous pression, la RAAL a répondu. Tantôt en contre pour profiter de la vitesse d'Isah face à Spileers et Mechele, tantôt avec un pressing plus haut qui a par moments bousculé le Club.

Bruges punit les errements défensifs de son hôte

Mais le danger n'était jamais bien loin, preuve en est avec cette double occasion brugeoise à la demi-heure, sous la forme d'une percée conclue par Forbs sur Peano, avant que Tresoldi ne se loupe au rebond.





C'était là le dernier avertissement. Trois minutes plus tard, les Blauw en Zwart ont fini par faire la différence sur coup franc. Complètement oublié en deuxième zone, Hans Vanaken a eu tout le loisir de remettre pour Freddie Pots, qui n'a eu qu'à conclure (34e, 0-1).

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Un but qui a mis un coup sur la tête à la RAAL. Le but du break aurait pu tomber dans la foulée sur un 4 contre 3 gâché par Forbs, il est finalement survenu dans le temps additionnel. Elias Filet en est à la base en relaçant Forbs dans le rectangle, Peano a suivi en appréciant mal le centre du Portugais, Jan Virgili n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond. 0-2 au repos, malgré encore une dernière grosse occasion manquée par Hugo Vetlesen sur un centre en retrait de Forbs.

Le Club en gestion...ou pas

Un changement au repos, la montée de Zsomor Gruber au détriment d'Elias Filet. Et cela a directement failli payer : le Hongrois est à l'origine de la belle occasion des siens en lançant Ito, qui a ensuite idéalement servi Delos dans le rectangle. Mais ce dernier a caviardé, envoyant son ballon en tribune.

La punition a été immédiate. Assez maladroit jusqu'ici, Nicolo Tresoldi a forcé un penalty face à Joël Ito et s'est ensuite fait justice lui-même (52e, 0-3). La RAAL est toutefois restée dans son match, parvenant à réduire le score sur une frappe très instinctive de Nolan Gillot à l'entrée de la surface (63e, 1-3).

La RAAL pousse

Un but qui a redonné de l'allant aux Loups : Yann Sommer a vu plusieurs ballons chauds traverser son rectangle. Et c'est sur l'un d'eux que Mustapha Isah pensait avoir poussé Jorne Spileers à la faute. L'arbitre a en effet sifflé penalty, mais a fini par se déjuger à l'invitation du VAR.

La Louvière a continué à pousser dans le dernier quart d'heure, enchaînant les corners et mettant Sommer à contribution sur une frappe très dangereuse d'Isah. Malgré cette bonne dernière demi-heure, la RAAL doit s'avouer vaincue face à des Brugeois qui auront su punir ses erreurs, y compris la dernière des Loups dans le temps additionnel pour faire 1-4 via Felix Lemaréchal. Les Blauw en Zwart devront élever le curseur à l'Inter mais font le job pour la reprise.