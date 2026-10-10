RAAL La Louvière RAAL La Louvière
1-4
FC Bruges FC Bruges
RAAL La Louvière
cluFC Bruges
0-1
34' Hugo Vetlesen (Hans Vanaken)
0-2
45+1' Jan Virgili
0-3
53' Nicolò Tresoldi (Pen)
Nolan Gillot 64'
1-3
1-4
90+5' Felix Lemarechal (Romeo Vermant)
Date: 10/10/2026 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8
Stade: Easi Arena
Une bonne répétition avant l'Inter : Bruges plus challengé qu'il n'y paraît à La Louvière
Une bonne répétition avant l'Inter : Bruges plus challengé qu'il n'y paraît à La Louvière
Photo: © photonews

La RAAL n'a pas démérité mais s'est inclinée 1-4 contre le Club de Bruges. Les Loups paient leur baisse de régime dans le troisième quart d'heure mais peuvent se féliciter de leur réaction en deuxième mi-temps.

Pas le même classement mais le même besoin de points : respectivement à un point de la dernière place et à un point de la première, la RAAL et le Club de Bruges voulaient reprendre en force. 

Pour ses retrouvailles avec Ivan Leko, Edward Still a opéré plusieurs changements, laissant Wagane Faye, Matyas Kovacs, Ismaila Coulibaly et Anas Tajaouart sur le banc au profit de Djibril Lamego, Nolan Gillot, Mame Wade et Joël Ito. Une seule surprise côté brugeois, la présence sur le banc de Lee Hanbeom, préservé au profit de Jorne Spileers après ses longs déplacements avec la sélection coréenne. 

Une première demi-heure appliquée de la RAAL

Le début de match est surtout animé par les phases arrêtées, avec un frisson partout : une reprise juste à côté de Nicolo Tresoldi (qui s'était fait oublier) et un corner louviérois remisé vers Elias Filet, avec le même résultat. Déjà alerté au petit rectangle, Tresoldi n'a pas immédiatement réglé la mire, manquant le coche sur un centre-tir très dangereux de Carlos Forbs.

Mise sous pression, la RAAL a répondu. Tantôt en contre pour profiter de la vitesse d'Isah face à Spileers et Mechele, tantôt avec un pressing plus haut qui a par moments bousculé le Club.

Bruges punit les errements défensifs de son hôte

Mais le danger n'était jamais bien loin, preuve en est avec cette double occasion brugeoise à la demi-heure, sous la forme d'une percée conclue par Forbs sur Peano, avant que Tresoldi ne se loupe au rebond.

C'était là le dernier avertissement. Trois minutes plus tard, les Blauw en Zwart ont fini par faire la différence sur coup franc. Complètement oublié en deuxième zone, Hans Vanaken a eu tout le loisir de remettre pour Freddie Pots, qui n'a eu qu'à conclure (34e, 0-1).

Vanaken Hans
© photonews

Un but qui a mis un coup sur la tête à la RAAL. Le but du break aurait pu tomber dans la foulée sur un 4 contre 3 gâché par Forbs, il est finalement survenu dans le temps additionnel. Elias Filet en est à la base en relaçant Forbs dans le rectangle, Peano a suivi en appréciant mal le centre du Portugais, Jan Virgili n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond. 0-2 au repos, malgré encore une dernière grosse occasion manquée par Hugo Vetlesen sur un centre en retrait de Forbs.

Le Club en gestion...ou pas

Un changement au repos, la montée de Zsomor Gruber au détriment d'Elias Filet. Et cela a directement failli payer : le Hongrois est à l'origine de la belle occasion des siens en lançant Ito, qui a ensuite idéalement servi Delos dans le rectangle. Mais ce dernier a caviardé, envoyant son ballon en tribune.

La punition a été immédiate. Assez maladroit jusqu'ici, Nicolo Tresoldi a forcé un penalty face à Joël Ito et s'est ensuite fait justice lui-même (52e, 0-3). La RAAL est toutefois restée dans son match, parvenant à réduire le score sur une frappe très instinctive de Nolan Gillot à l'entrée de la surface (63e, 1-3).

La RAAL pousse

Un but qui a redonné de l'allant aux Loups : Yann Sommer a vu plusieurs ballons chauds traverser son rectangle. Et c'est sur l'un d'eux que Mustapha Isah pensait avoir poussé Jorne Spileers à la faute. L'arbitre a en effet sifflé penalty, mais a fini par se déjuger à l'invitation du VAR.

La Louvière a continué à pousser dans le dernier quart d'heure, enchaînant les corners et mettant Sommer à contribution sur une frappe très dangereuse d'Isah. Malgré cette bonne dernière demi-heure, la RAAL doit s'avouer vaincue face à des Brugeois qui auront su punir ses erreurs, y compris la dernière des Loups dans le temps additionnel pour faire 1-4 via Felix Lemaréchal. Les Blauw en Zwart devront élever le curseur à l'Inter mais font le job pour la reprise.

Les compositions

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RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 5.6 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Nkoa Patrick 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 28/31 (90.3%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Okou Yllan   90' 5.5 -
  • Précision des passes: 33/40 (82.5%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Alain Lamego Djibril 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 43/49 (87.8%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Delos Shaquil   90' 5.7 -
  • Précision des passes: 19/29 (65.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 2/7 (28.6%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Courcoul Marius   63' 5.4 -
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Wade Mame 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 31/38 (81.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Gillot Nolan 86' 6.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 23/34 (67.6%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 5/13 (38.5%)
Plus de stats
Ito Joël 63' 5.8 -
  • Précision des passes: 10/15 (66.7%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Filet Elias 45' 6.6 -
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Isah Mustapha 82' 6.3 -
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
Plus de stats
Banc
Faye Wagane 0'  
Lutonda Thierry 4' 5.3  
Plus de stats
Gourville Siad 0'  
Gruber Zsombor 45' 6.1 -
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Boukamir Mehdi 0'  
Coulibaly Ismaila   27' 5.7 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Tajaouart Anas 27' 5.9 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Rousseau Léandro 8' 6.7  
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Radelet Theo 0'  
 

FC Bruges FC Bruges
Sommer Yann 90' 6.7 7
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Sabbe Kyriani 58' 6.9 7
  • Précision des passes: 67/71 (94.4%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Spileers Jorne 90' 6.7 7
  • Précision des passes: 86/91 (94.5%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 6.9 7
  • Précision des passes: 84/89 (94.4%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Seys Joaquin 90' 7.1 8
  • Précision des passes: 74/80 (92.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Vanaken Hans A 90' 7.7 7
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 44/48 (91.7%)
  • Passes clés: 4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Potts Freddie   90' 6.5 6
  • Précision des passes: 36/42 (85.7%)
Plus de stats
Vetlesen Hugo 81' 8.2 7
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 33/40 (82.5%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Forbs Carlos 58' 6.8 6
  • Précision des passes: 25/31 (80.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Tresoldi Nicolò 81' 7.1 7
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Virgili Jan 86' 7.4 7
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/4 (0%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Banc
Lee Hanbeom 0'  
Tsawa Cheveyo 9' 6.3  
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Vermant Romeo A 9' 7.0  
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Jackers Nordin 0'  
Dams Matteo 0'  
Siquet Hugo 32' 6.5 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Diakhon Mamadou 0'  
Lemarechal Felix 32' 7.7 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Koren Tian Nai 4' 6.4  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Revivre RAAL La Louvière - FC Bruges

présentation (du match)

Retrouvailles pour Edward Still et Ivan Leko : les compos probables de RAAL - Club de Bruges

Retrouvailles pour Edward Still et Ivan Leko : les compos probables de RAAL - Club de Bruges

11:40

En début de soirée, la RAAL accueillera le Club de Bruges. Edward Still veut réaliser un gros coup et retrouvera Ivan Leko, qu'il connaît sur le bout des doigts.

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-4 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 11/10 STVV STVV
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