Date: 11/10/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8
Stade: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)

LIVE : Charleroi équilibre la possession, pas encore de grosse occasion

Un choc wallon à huis clos en ouverture de la huitième journée de Jupiler Pro League, ce dimanche. Suivez la rencontre entre le Standard de Liège et le Sporting Charleroi en direct commenté sur Walfoot.be. Le coup d'envoi est prévu à 13h30 et ne sera pas retardé par des animations pyrotechniques de supporters, puisque le match se déroulera à huis clos.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   26' 50" 
Loïc Woos depuis Sclessin
25
 Karamoko contre deux fois Mbemba, centre de Nzita mis en corner par Mortensen alors qu'il n'y avait pas vraiment de pression
24
 Ayensa !
Première grosse occasion de la rencontre pour Ayensa au deuxième poteau sur un centre de Fossey, mais sa reprise est bloquée par Ousou
23
Standard - Charleroi
22
 Phases de possession partagées entre les deux équipes, mais entame tranquille pour Koné et Epolo
16
 Faute d'Ousou sur Abid, qui réclame un carton sans obtenir gain de cause
15
 Centre de Fossey, boxé par Koné
14
 Centre de Van Den Kerkhof contré par Abid
13
 Davantage de possession pour Charleroi depuis cinq minutes, pas encore d'occasion franche
10
 Bon tacle d'Ayensa pour récupérer le ballon dans les pieds de Ousou, mais Abid et Trouillet se heurtent à la défense carolo
8
 La voix d'Ayensa, qui se plaint de fautes non sifflées, résonne dans le stade
7
 Tacle propre de Karamoko pour empêcher Scheidler de partir au but
6
 Faute d'Abid sur Ousou après avoir perdu le ballon entre trois Carolos
4
 Le Standard veut jouer proprement mais ne trouve pas encore les connexions car Charleroi est bien en place, et le jeu long n'est pas assez précis
3
 Le Standard au ballon dans ces premières minutes sous un beau déluge
1
 Première faute offensive d'Ayensa et premier dégagement pour Koné, qui trouve directement Epolo sur un terrain fusant
1
 C'est parti entre le Standard et Charleroi !
1
 Standard - Charleroi: 0-0

13:28
 Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse
13:21
 Il commence à pleuvoir à Sclessin quelques minutes avant le coup d'envoi
13:17
Standard - Charleroi
13:15
 Plus que quinze minutes avant le coup d'envoi de la rencontre !

12:28
 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre ce choc wallon disputé à huis clos entre le Standard et Charleroi
Standard (Standard - Charleroi)
Standard: Matthieu Epolo - Marlon Fossey - Ibrahim Karamoko - Ibe Hautekiet - Gustav Mortensen - Casper Nielsen - Alexis Trouillet - Rayan Touzghar - Bernard Nguene - Dennis-Yerai Eckert Ayensa - Adnane Abid
Banc: Tobias Mohr - Andi Zeqiri - Salieu Drammeh - Henry Lawrence - Lucas Pirard - Marco Ilaimaharitra - Daan Dierckx - Bruny Nsimba - Ryan Fosso

Charleroi (Standard - Charleroi)
Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Yassine Khalifi - Amine Boukamir - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Freddy Mbemba - Aurélien Scheidler
Banc: Martin Delavallee - Triston Rowe - Adama Bojang - Gaku Nawata - Isaac Cisse - Antoine Colassin - Noah Solheid - Massamba Sow - Mory Kera

Standard Standard
Epolo Matthieu 6.7  
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
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Fossey Marlon 6.5  
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
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Karamoko Ibrahim 6.6  
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
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Hautekiet Ibe 6.8  
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
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Mortensen Gustav 6.5  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
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Nielsen Casper 6.2  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
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Trouillet Alexis 6.3  
  • Précision des passes: 13/13 (100%)
Plus de stats
Touzghar Rayan 6.9  
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
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Nguene Bernard 6.1  
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
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Eckert Ayensa Dennis-Yerai 6.8  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Abid Adnane 6.4  
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
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Banc
Mohr Tobias  
Zeqiri Andi  
Drammeh Salieu  
Lawrence Henry  
Pirard Lucas  
Ilaimaharitra Marco  
Dierckx Daan  
Nsimba Bruny  
Fosso Ryan  
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 6.9  
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Van Den Kerkhof Kevin 6.5  
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
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Ousou Aiham 6.5  
  • Précision des passes: 17/17 (100%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
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Keita Cheick 6.6  
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
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Nzita Mardochee 6.6  
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
Plus de stats
Khalifi Yassine 6.3  
  • Précision des passes: 19/19 (100%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
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Boukamir Amine 7.0  
  • Précision des passes: 16/18 (88.9%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 6.9  
  • Précision des passes: 8/8 (100%)
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon 6.4  
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Mbemba Freddy 6.3  
  • Précision des passes: 8/8 (100%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 6.7  
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Delavallee Martin  
Rowe Triston  
Bojang Adama  
Nawata Gaku  
Cisse Isaac  
Colassin Antoine  
Solheid Noah  
Sow Massamba  
Kera Mory  

présentation (du match)

Le choc wallon à huis clos à Sclessin : suivez Standard - Charleroi en direct commenté (coup d'envoi à 13h30)
Loïc Woos
depuis Sclessin
| Commentaire
Le choc wallon à huis clos à Sclessin : suivez Standard - Charleroi en direct commenté (coup d'envoi à 13h30)
Photo: © photonews

Un choc wallon à huis clos en ouverture de la huitième journée de Jupiler Pro League, ce dimanche. Suivez la rencontre entre le Standard de Liège et le Sporting Charleroi en direct commenté sur Walfoot.be. Le coup d'envoi est prévu à 13h30 et ne sera pas retardé par des animations pyrotechniques de supporters, puisque le match se déroulera à huis clos.

Le sentiment est toujours un peu particulier à quelques heures d'un choc wallon. Le sentiment est toujours un peu particulier aussi à quelques heures d'un match à huis clos.

Peu évident de se positionner, voire de s'enthousiasmer, même avant cette rencontre entre le Standard et Charleroi comptant pour la huitième journée de Jupiler Pro League. Il y a pourtant plusieurs raisons de le faire.

Auteurs d'un bon début de saison, comment les Rouches vont-ils se présenter après leur 0/6 enregistré juste avant la trêve internationale ? Une défaite des hommes de Vincent Euvrard les éloignerait déjà beaucoup de la cinquième place.

Suivez Standard - Charleroi en direct commenté

Dans le camp d'en face, le Sporting Charleroi surfera-t-il toujours sur la même impressionnante vague du début de saison, qui l'avait vu remporter six de ses sept premiers matchs, ou la pause internationale risque-t-elle de mettre un coup d'arrêt à l'élan des troupes de Mario Kohnen ?

Le Standard n'a pas vraiment le droit à l'erreur s'il ne veut pas laisser filer le bon wagon, tandis que Charleroi peut frapper un grand coup sur la tête des Liégeois en prenant déjà dix points d'avance. Un choc wallon qui sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-4 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 16:00 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 18:30 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 19:15 STVV STVV
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