LIVE : Charleroi équilibre la possession, pas encore de grosse occasion

Un choc wallon à huis clos en ouverture de la huitième journée de Jupiler Pro League, ce dimanche. Suivez la rencontre entre le Standard de Liège et le Sporting Charleroi en direct commenté sur Walfoot.be. Le coup d'envoi est prévu à 13h30 et ne sera pas retardé par des animations pyrotechniques de supporters, puisque le match se déroulera à huis clos.

Le sentiment est toujours un peu particulier à quelques heures d'un choc wallon. Le sentiment est toujours un peu particulier aussi à quelques heures d'un match à huis clos.

Peu évident de se positionner, voire de s'enthousiasmer, même avant cette rencontre entre le Standard et Charleroi comptant pour la huitième journée de Jupiler Pro League. Il y a pourtant plusieurs raisons de le faire.

Auteurs d'un bon début de saison, comment les Rouches vont-ils se présenter après leur 0/6 enregistré juste avant la trêve internationale ? Une défaite des hommes de Vincent Euvrard les éloignerait déjà beaucoup de la cinquième place.

Suivez Standard - Charleroi en direct commenté

Dans le camp d'en face, le Sporting Charleroi surfera-t-il toujours sur la même impressionnante vague du début de saison, qui l'avait vu remporter six de ses sept premiers matchs, ou la pause internationale risque-t-elle de mettre un coup d'arrêt à l'élan des troupes de Mario Kohnen ?

Le Standard n'a pas vraiment le droit à l'erreur s'il ne veut pas laisser filer le bon wagon, tandis que Charleroi peut frapper un grand coup sur la tête des Liégeois en prenant déjà dix points d'avance. Un choc wallon qui sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.