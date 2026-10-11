|Date:
|11/10/2026 16:00
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 8
|Stade:
|Joseph Marien stadion
L'Union Saint-Gilloise accueille Louvain cette après-midi. Les troupes veulent reprendre leur belle série d'avant la trêve, en signant une septième victoire de rang.
61' 16"
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63
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Flourcz à côté
L'Autrichien déclenche rapidement, le Parc Duden croit au but, ça finit dans le filet latéral
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62
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Quelle occasion pour Louvain
Centre très aérien, Mirisola reprend au second poteau, Patris sauve sur la ligne
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60
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Frappe de Florucz
Dans les gants de Vroman
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59
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Patris replacé dans l'axe de la défense
C'est désormais De Roeve qui joue comme piston
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57
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Relebohile Mofokeng
Raul Florucz
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57
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Nohim Chibani
Denzel De Roeve
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54
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Les soigneurs pour Mirisola
L'attaquant de Louvain est mis au sol par Sylla
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50
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Frappe de Biondic !
L'Union se réveille et lance Biondic, qui enroule bien, Vroman est à la parade
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46
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Coup franc unioniste
Le ballon au premier poteau ne donne rien
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46
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Le match reprend
Aucun changement à signaler
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45
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Corner pour l'Union
Les phases arrêtées ne sont pas bien données
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43
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Carte jaune pour Óscar Gil Regaño
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42
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Carte jaune pour Jamie Lawrence
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39
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Quelle action de Louvain !
Opoku lance joliment Balikwisha sur la gauche, le dernier cité centre au petit rectangle, personne n'est là pour couper la trajectoire
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36
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Corner saint-gillois
Le ballon au premier poteau ne donne rien
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33
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Toujours beaucoup de mauvais choix dans les rangs unionistes
Reprise très hésitante pour le moment
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28
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Centre de Biondic
Dussenne bloque bien Mofokeng au petit rectangle
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25
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Double occasion pour l'Union !
Guilherme fait la différence sur la gauche et centre, Zeneli est proche de pouvoir reprendre, le ballon profite finalement à Mofokeng, qui reprend à côté
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20
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Corner saint-gillois
Ballon dégagé, Zeneli reprend ensuite hors-cadre
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17
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Opoku ! Louvain surprend l'Union !
Wouter George plonge dans le dos de Chibani et centre, Opoku surgit et conclut dans le plafond, c'est 0-1 !
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17
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But de Davis Opoku (Wouter George)
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15
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Au tour de l'Union mettre la pression sur corner
Louvain se dégage
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13
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Coup franc pour OHL
L'Union n'est pas encore totalement dans son match
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9
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Centres de Patris
La défense visiteuse tient le choc
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7
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Occasion louvaniste
Oscar Gil prend le dos de Chibani et arme mais manque complètement sa frappe, avertissement pour l'Union
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6
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Carte jaune pour William Balikwisha
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4
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Premier corner pour Louvain
Phase arrêtée jouée court et qui débouche sur une frappe, la défense de l'Union contre
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2
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L'Union presse
On joue dans le camp de Louvain dans ces premiers instants
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1
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C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
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1
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Union SG - OH Louvain: 0-0
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15:57
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Les joueurs montent sur le terrain
L'ambiance monte au Parc Duden
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15:45
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L'Union veut revenir à hauteur de Gand
En cas de victoire, les pensionnaires du Parc Duden doubleraient Charleroi et le Club de Bruges
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15:27
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Van den Heuvel blessé
Louvain aligne son deuxième gardien, Kiany Vroman
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15:20
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Première titularisation pour Nohim Chibani
Le Français avait disputé ses premières minutes sous le maillot saint-gillois contre le Viktoria Plzen, il profite cette fois du forfait de Kricfalusi pour débuter
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15:18
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Un milieu inédit pour l'Union
Zorgane et Schoofs sont blessés, Olaru rentre donc dans le onze aux côtés de Van de Perre et Zeneli
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Banc: Vic Chambaere - Anouar Ait El Hadj - Ivan Pavlic - Dylan Aquino - Denzel De Roeve - Raul Florucz - Dennis Egel - Keo Boets
Banc: Birger Verstraete - Emmanuel Addai - Kyan Vaesen - Chukwubuikem Ikwuemesi - Shin Yamada - Takuya Ogiwara - Ewoud Pletinckx - Alessandro Fontanarosa - Owen Jochmans - Sebastian Murru
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15:16
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Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre Unionistes et Louvanistes