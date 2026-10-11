63

Flourcz à côté

L'Autrichien déclenche rapidement, le Parc Duden croit au but, ça finit dans le filet latéral



62

Quelle occasion pour Louvain

Centre très aérien, Mirisola reprend au second poteau, Patris sauve sur la ligne



60

Frappe de Florucz

Dans les gants de Vroman



59

Patris replacé dans l'axe de la défense

C'est désormais De Roeve qui joue comme piston



57

Relebohile Mofokeng

Raul Florucz





57

Nohim Chibani

Denzel De Roeve





54

Les soigneurs pour Mirisola

L'attaquant de Louvain est mis au sol par Sylla



50

Frappe de Biondic !

L'Union se réveille et lance Biondic, qui enroule bien, Vroman est à la parade



46

Coup franc unioniste

Le ballon au premier poteau ne donne rien



46

Le match reprend

Aucun changement à signaler



45

Corner pour l'Union

Les phases arrêtées ne sont pas bien données



43

Carte jaune pour Óscar Gil Regaño





42

Carte jaune pour Jamie Lawrence





39

Quelle action de Louvain !

Opoku lance joliment Balikwisha sur la gauche, le dernier cité centre au petit rectangle, personne n'est là pour couper la trajectoire



36

Corner saint-gillois

Le ballon au premier poteau ne donne rien



33

Toujours beaucoup de mauvais choix dans les rangs unionistes

Reprise très hésitante pour le moment



28

Centre de Biondic

Dussenne bloque bien Mofokeng au petit rectangle



25

Double occasion pour l'Union !

Guilherme fait la différence sur la gauche et centre, Zeneli est proche de pouvoir reprendre, le ballon profite finalement à Mofokeng, qui reprend à côté



20

Corner saint-gillois

Ballon dégagé, Zeneli reprend ensuite hors-cadre



17

Opoku ! Louvain surprend l'Union !

Wouter George plonge dans le dos de Chibani et centre, Opoku surgit et conclut dans le plafond, c'est 0-1 !



17



But de Davis Opoku (Wouter George)





15

Au tour de l'Union mettre la pression sur corner

Louvain se dégage



13

Coup franc pour OHL

L'Union n'est pas encore totalement dans son match



9

Centres de Patris

La défense visiteuse tient le choc



7

Occasion louvaniste

Oscar Gil prend le dos de Chibani et arme mais manque complètement sa frappe, avertissement pour l'Union



6

Carte jaune pour William Balikwisha





4

Premier corner pour Louvain

Phase arrêtée jouée court et qui débouche sur une frappe, la défense de l'Union contre



2

L'Union presse

On joue dans le camp de Louvain dans ces premiers instants



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

Union SG - OH Louvain: 0-0





15:57

Les joueurs montent sur le terrain

L'ambiance monte au Parc Duden



15:45

L'Union veut revenir à hauteur de Gand

En cas de victoire, les pensionnaires du Parc Duden doubleraient Charleroi et le Club de Bruges



15:27

Van den Heuvel blessé

Louvain aligne son deuxième gardien, Kiany Vroman



15:20

Première titularisation pour Nohim Chibani

Le Français avait disputé ses premières minutes sous le maillot saint-gillois contre le Viktoria Plzen, il profite cette fois du forfait de Kricfalusi pour débuter



15:18

Un milieu inédit pour l'Union

Zorgane et Schoofs sont blessés, Olaru rentre donc dans le onze aux côtés de Van de Perre et Zeneli



Union SG: Nikki Havenaar - Hervé Koffi - Nohim Chibani - Massiré Sylla - Ondrej Kricfalusi - Kamiel Van de Perre - Louis Patris - Darius Olaru - Besfort Zeneli - Guilherme Smith - Relebohile Mofokeng - Mateo Biondic

Banc: Vic Chambaere - Anouar Ait El Hadj - Ivan Pavlic - Dylan Aquino - Denzel De Roeve - Raul Florucz - Dennis Egel - Keo Boets



OH Louvain: Kiany Vroman - Noë Dussenne - Jamie Lawrence - Roggerio Nyakossi - Óscar Gil Regaño - Siebe Schrijvers - Wouter George - Davis Opoku - Lukasz Lakomy - Robin Mirisola - William Balikwisha

Banc: Birger Verstraete - Emmanuel Addai - Kyan Vaesen - Chukwubuikem Ikwuemesi - Shin Yamada - Takuya Ogiwara - Ewoud Pletinckx - Alessandro Fontanarosa - Owen Jochmans - Sebastian Murru