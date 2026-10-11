Date: 11/10/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8
Stade: Joseph Marien stadion

L'Union Saint-Gilloise accueille Louvain cette après-midi. Les troupes veulent reprendre leur belle série d'avant la trêve, en signant une septième victoire de rang.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   61' 16" 
63
 Flourcz à côté
L'Autrichien déclenche rapidement, le Parc Duden croit au but, ça finit dans le filet latéral
62
 Quelle occasion pour Louvain
Centre très aérien, Mirisola reprend au second poteau, Patris sauve sur la ligne
60
 Frappe de Florucz
Dans les gants de Vroman
59
 Patris replacé dans l'axe de la défense
C'est désormais De Roeve qui joue comme piston
57
 remplacé Relebohile Mofokeng
remplaçant Raul Florucz
57
 remplacé Nohim Chibani
remplaçant Denzel De Roeve
54
 Les soigneurs pour Mirisola
L'attaquant de Louvain est mis au sol par Sylla
50
 Frappe de Biondic !
L'Union se réveille et lance Biondic, qui enroule bien, Vroman est à la parade
46
 Coup franc unioniste
Le ballon au premier poteau ne donne rien
46
 Le match reprend
Aucun changement à signaler


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45
 Corner pour l'Union
Les phases arrêtées ne sont pas bien données
43
  Carte jaune pour Óscar Gil Regaño
42
  Carte jaune pour Jamie Lawrence
39
 Quelle action de Louvain !
Opoku lance joliment Balikwisha sur la gauche, le dernier cité centre au petit rectangle, personne n'est là pour couper la trajectoire
36
 Corner saint-gillois
Le ballon au premier poteau ne donne rien
33
 Toujours beaucoup de mauvais choix dans les rangs unionistes
Reprise très hésitante pour le moment
28
 Centre de Biondic
Dussenne bloque bien Mofokeng au petit rectangle
25
 Double occasion pour l'Union !
Guilherme fait la différence sur la gauche et centre, Zeneli est proche de pouvoir reprendre, le ballon profite finalement à Mofokeng, qui reprend à côté
20
 Corner saint-gillois
Ballon dégagé, Zeneli reprend ensuite hors-cadre
17
 Opoku ! Louvain surprend l'Union !
Wouter George plonge dans le dos de Chibani et centre, Opoku surgit et conclut dans le plafond, c'est 0-1 !
17

But 		But de Davis Opoku (Wouter George)
15
 Au tour de l'Union mettre la pression sur corner
Louvain se dégage
13
 Coup franc pour OHL
L'Union n'est pas encore totalement dans son match
9
 Centres de Patris
La défense visiteuse tient le choc
7
 Occasion louvaniste
Oscar Gil prend le dos de Chibani et arme mais manque complètement sa frappe, avertissement pour l'Union
6
  Carte jaune pour William Balikwisha
4
 Premier corner pour Louvain
Phase arrêtée jouée court et qui débouche sur une frappe, la défense de l'Union contre
2
 L'Union presse
On joue dans le camp de Louvain dans ces premiers instants
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Union SG - OH Louvain: 0-0
15:57
 Les joueurs montent sur le terrain
L'ambiance monte au Parc Duden
15:45
 L'Union veut revenir à hauteur de Gand
En cas de victoire, les pensionnaires du Parc Duden doubleraient Charleroi et le Club de Bruges
15:27
 Van den Heuvel blessé
Louvain aligne son deuxième gardien, Kiany Vroman
15:20
 Première titularisation pour Nohim Chibani
Le Français avait disputé ses premières minutes sous le maillot saint-gillois contre le Viktoria Plzen, il profite cette fois du forfait de Kricfalusi pour débuter
15:18
 Un milieu inédit pour l'Union
Zorgane et Schoofs sont blessés, Olaru rentre donc dans le onze aux côtés de Van de Perre et Zeneli
Union SG (Union SG - OH Louvain)
Union SG: Nikki Havenaar - Hervé Koffi - Nohim Chibani - Massiré Sylla - Ondrej Kricfalusi - Kamiel Van de Perre - Louis Patris - Darius Olaru - Besfort Zeneli - Guilherme Smith - Relebohile Mofokeng - Mateo Biondic
Banc: Vic Chambaere - Anouar Ait El Hadj - Ivan Pavlic - Dylan Aquino - Denzel De Roeve - Raul Florucz - Dennis Egel - Keo Boets

OH Louvain (Union SG - OH Louvain)
OH Louvain: Kiany Vroman - Noë Dussenne - Jamie Lawrence - Roggerio Nyakossi - Óscar Gil Regaño - Siebe Schrijvers - Wouter George - Davis Opoku - Lukasz Lakomy - Robin Mirisola - William Balikwisha
Banc: Birger Verstraete - Emmanuel Addai - Kyan Vaesen - Chukwubuikem Ikwuemesi - Shin Yamada - Takuya Ogiwara - Ewoud Pletinckx - Alessandro Fontanarosa - Owen Jochmans - Sebastian Murru
15:16
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre Unionistes et Louvanistes
Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters !

Union SG Union SG
Havenaar Nikki 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 19/24 (79.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Koffi Hervé 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Chibani Nohim 57' 6.7 -
  • Précision des passes: 39/52 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Sylla Massiré 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 28/33 (84.8%)
Plus de stats
Kricfalusi Ondrej 90' -
Van de Perre Kamiel 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 44/49 (89.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Patris Louis 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 18/23 (78.3%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Plus de stats
Olaru Darius 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 24/33 (72.7%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Zeneli Besfort 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 26/29 (89.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Smith Guilherme 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 15/17 (88.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Mofokeng Relebohile 57' 6.2 -
  • Précision des passes: 10/17 (58.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Biondic Mateo 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Ait El Hadj Anouar 0'  
Pavlic Ivan 0'  
Aquino Dylan 0'  
De Roeve Denzel 33' -
Florucz Raul 33' -
Egel Dennis 0'  
Boets Keo 0'  
 

OH Louvain OH Louvain
Vroman Kiany 90' 6.7 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 4/16 (25%)
Plus de stats
Dussenne Noë 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 19/28 (67.9%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Lawrence Jamie   90' 6.4 -
  • Précision des passes: 18/24 (75%)
  • Interceptions: 5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Nyakossi Roggerio 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 21/26 (80.8%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Gil Regaño Óscar   90' 7.1 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Schrijvers Siebe 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 16/23 (69.6%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
George Wouter A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Opoku Davis 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Lakomy Lukasz 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 18/22 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mirisola Robin 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Balikwisha William   90' 6.6 -
  • Précision des passes: 12/18 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
Plus de stats
Banc
Verstraete Birger 0'  
Addai Emmanuel 0'  
Vaesen Kyan 0'  
Ikwuemesi Chukwubuikem 0'  
Yamada Shin 0'  
Ogiwara Takuya 0'  
Pletinckx Ewoud 0'  
Fontanarosa Alessandro 0'  
Jochmans Owen 0'  
Murru Sebastian 0'  

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-4 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 0-1 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 18:30 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 19:15 STVV STVV
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