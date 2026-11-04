Un carton rouge évitable et deux buts contre son camp : Courtrai retombe dans ses travers face à Malines

Du football de très haut niveau en Ligue des champions ce mercredi soir. Mais le football belge était également à l’honneur. Un match d'alignement opposait la lanterne rouge, le KV Courtrai, au KV Malines. Le "Malinwa" s'est imposé et réalise ainsi une nouvelle bonne opération au classement.

La lanterne rouge Courtrai pouvait, en cas de victoire, revenir à hauteur de La Louvière et dépasser le Cercle de Bruges. De son côté, Malines avait l’occasion de passer devant Beveren, l’Antwerp et Zulte Waregem en cas de succès. L’enjeu était donc important pour les deux équipes à l’occasion de ce match en retard disputé mercredi soir.

Brecht Dejaegere et Shandre Campbell étaient les nouvelles têtes dans le onze courtraisien. Chez les visiteurs, Mike Eerdhuijzen prenait la place de Luc Marijnissen. Pour les deux formations, la victoire était impérative, mais les occasions franches se sont fait attendre durant la première période.

Ambrose donne l'avantage au KV Courtrai

Koyalipou a trouvé le poteau, mais, dans l’ensemble, le score de 0-0 à la pause n’avait rien d’illogique. Après le repos, le spectacle a toutefois pris une autre dimension. Les locaux ont lancé les hostilités et Thierry Ambrose a ouvert le score (1-0) au terme d’une belle combinaison.

Il ne s’agissait que du quatrième but inscrit par Courtrai cette saison, mais cette réalisation a redonné espoir aux "Kerels". Dix minutes plus tard, James Ndjeungoue a toutefois dû commettre une faute pour stopper une offensive adverse. Sanctionné d’un carton rouge, il a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique. Dans la foulée, Myron van Brederode a égalisé pour Malines, portant un premier coup dur aux ambitions courtraisiennes.

L'exclusion de Ndjeungoue change tout : Malines renverse la situation



Difficile d’imaginer scénario plus cruel pour Courtrai. Dans un premier temps, Fofana a maladroitement dévié un centre dans ses propres filets. En fin de rencontre, Boris Lambert a lui aussi trompé son propre gardien. Deux cadeaux qui ont permis à Malines de s’imposer 1-3 et de réaliser une excellente opération au classement.