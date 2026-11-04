KV Courtrai KV Courtrai
1-3
KV Malines KV Malines
korKV Courtrai
malKV Malines
(Mohamed Fofana) Thierry Ambrose 53'
1-0
1-1
69' Myron van Brederode
1-2
72' Mohamed Fofana
1-3
90+1' Boris Lambert
Date: 04/11/2026 20:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9
Stade: Guldensporenstadion
Un carton rouge évitable et deux buts contre son camp : Courtrai retombe dans ses travers face à Malines
Aernout Van Lindt
Fabien Chaliaud et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Un carton rouge évitable et deux buts contre son camp : Courtrai retombe dans ses travers face à Malines
Photo: © Photonews

Du football de très haut niveau en Ligue des champions ce mercredi soir. Mais le football belge était également à l’honneur. Un match d'alignement opposait la lanterne rouge, le KV Courtrai, au KV Malines. Le "Malinwa" s'est imposé et réalise ainsi une nouvelle bonne opération au classement.

La lanterne rouge Courtrai pouvait, en cas de victoire, revenir à hauteur de La Louvière et dépasser le Cercle de Bruges. De son côté, Malines avait l’occasion de passer devant Beveren, l’Antwerp et Zulte Waregem en cas de succès. L’enjeu était donc important pour les deux équipes à l’occasion de ce match en retard disputé mercredi soir.

Brecht Dejaegere et Shandre Campbell étaient les nouvelles têtes dans le onze courtraisien. Chez les visiteurs, Mike Eerdhuijzen prenait la place de Luc Marijnissen. Pour les deux formations, la victoire était impérative, mais les occasions franches se sont fait attendre durant la première période.

Ambrose donne l'avantage au KV Courtrai

Koyalipou a trouvé le poteau, mais, dans l’ensemble, le score de 0-0 à la pause n’avait rien d’illogique. Après le repos, le spectacle a toutefois pris une autre dimension. Les locaux ont lancé les hostilités et Thierry Ambrose a ouvert le score (1-0) au terme d’une belle combinaison.

Il ne s’agissait que du quatrième but inscrit par Courtrai cette saison, mais cette réalisation a redonné espoir aux "Kerels". Dix minutes plus tard, James Ndjeungoue a toutefois dû commettre une faute pour stopper une offensive adverse. Sanctionné d’un carton rouge, il a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique. Dans la foulée, Myron van Brederode a égalisé pour Malines, portant un premier coup dur aux ambitions courtraisiennes.

L'exclusion de Ndjeungoue change tout : Malines renverse la situation


Difficile d’imaginer scénario plus cruel pour Courtrai. Dans un premier temps, Fofana a maladroitement dévié un centre dans ses propres filets. En fin de rencontre, Boris Lambert a lui aussi trompé son propre gardien. Deux cadeaux qui ont permis à Malines de s’imposer 1-3 et de réaliser une excellente opération au classement.

Les compositions

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KV Courtrai KV Courtrai
Ilić Marko 90' 7.0 -
  • Arrêts: 7
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Fofana Mohamed A   90' 5.3 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 28/34 (82.4%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Drouhin Axel   90' 6.1 -
  • Précision des passes: 39/43 (90.7%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Ndjeungoue James   66' 5.1 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 32/42 (76.2%)
  • Précision des longs ballons: 5/11 (45.5%)
Plus de stats
Anderson Matthew   90' 5.4 -
  • Précision des passes: 16/29 (55.2%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Dejaegere Brecht 79' 6.1 -
  • Précision des passes: 26/32 (81.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Murray-Campbell Harrison 86' 5.8 -
  • Précision des passes: 22/31 (71%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Philips Anthony 90' 5.2 -
  • Précision des passes: 16/25 (64%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Campbell Shandre 69' 6.7 -
  • Précision des passes: 9/15 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/4 (0%)
Plus de stats
Ambrose Thierry 78' 8.0 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Koyalipou Goduine 79' 6.6 -
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Tirs sur le cadre: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Gunnarsson Patrik Sigurður 0'  
Mehssatou Nayel 4' 5.8  
Plus de stats
De Smet Lenn 0'  
Storman Rok   11' 5.7 -
Plus de stats
Van Landschoot Jellert 12' 6.3 -
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Ruyssen Gilles 0'  
Lambert Boris 21' 5.5 -
  • Précision des passes: 5/10 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Kohon Rudy 0'  
Ogbuehi Sixtus 11' 6.3 -
Plus de stats
 

KV Malines KV Malines
De Wolf Ortwin 90' 6.2 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 4/19 (21.1%)
Plus de stats
Corbanie Kobe 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 47/61 (77%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/9 (22.2%)
Plus de stats
Eerdhuijzen Mike   82' 6.4 -
  • Précision des passes: 52/61 (85.2%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Marsa Jose 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 44/58 (75.9%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
Plus de stats
Michez Simion 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 33/42 (78.6%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hammar Fredrik 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 39/44 (88.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Decherf Marco 59' 6.3 -
  • Précision des passes: 23/29 (79.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Koudou Therence   90' 6.0 -
  • Précision des passes: 36/42 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
van Brederode Myron 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 51/67 (76.1%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/6 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
  • Ballons perdus: 27
Plus de stats
Raman Benito 59' 6.7 -
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Lohunanu-Mbasi Malcolm 82' 5.9 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/5
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Marijnissen Luc 8' 6.3  
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
Plus de stats
Diouf Gora 0'  
Bafdili Bilal 0'  
Miras Nacho 0'  
Van Meirvenne Cedric 31' 6.6 -
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ozdemir Halil 8' 6.9  
  • Tirs cadrés: 2/2
Plus de stats
Praet Dennis 31' 7.0 -
  • Précision des passes: 26/26 (100%)
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Plus de stats
Antonio Bill 0'  
Decoene Massimo 0'  
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 Journée 9
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 3-2 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 4-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 5-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
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