Beaucoup d'absents de chaque côté : les compositions probables de Bruges et de l'Union en Supercoupe

Le coup d'envoi officieux de la saison a lieu ce soir avec la Supercoupe de Belgique opposant le Club de Bruges, champion en titre, et l'Union Saint-Gilloise, lauréate de la Coupe. Un match qui, comme de coutume, sera marqué par des compositions assez différentes par rapport à la saison dernière.

Pour le Club de Bruges, cette rencontre arrive très tôt. Sans doute même trop tôt. Les Blauw en Zwart s'apprêtent à vivre un début de saison sans le stress des tours préliminaires européens, l'équipe n'est pas encore tout à fait prête, en témoignent les trois défaites lors des trois derniers matchs de préparation (contre Heerenveen, Feyenoord et Rennes).

Il y aura une nouvelle fois pas mal d'absents : Aleksandar Stankovic et Christos Tzolis sont partis, Raphael Onyedika est absent de la sélection pour préparer son transfert, Joel Ordonez est blessé au pied, tandis que les trois Diables du groupe (Joaquin Seys, Brandon Mechele et Hans Vanaken) ne sont rentrés que mardi soir. Ils ne devraient pas tous débuter.

Une bonne préparation pour l'Union

Côté unioniste, David Hubert doit également composer sans Kjell Scherpen et Christian Burgess, tous deux partis. Il faudra également surveiller l'évolution de la forme d'Anan Khalaili, qui avait pris un peu de retard avec toutes les péripéties vécues lors de son transfert avorté à l'Inter Milan.

Cela pourrait également être trop juste pour Promise David et Kevin Rodriguez, qui ont respectivement été jusqu'en huitième et en seizième de finale de la Coupe du Monde.

Avec le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions prévu mardi contre Bodø/Glimt, l'équipe semble toutefois plus avancée dans sa préparation que Bruges. Elle reste d'ailleurs sur une victoire convaincante contre Lille. Massiré Sylla et Darius Olaru pourraient continuer à en profiter pour marquer des points dans le onze de base.





Les compositions probables :

Club de Bruges : Sommer - Sabbe, Mechele, Spileers, Meijer - Vetlesen, Sandra - Forbs, Vermant, Diakhon, Tresoldi

Union Saint-Gilloise : Chambaere - Mac Allister, Sylla, Sykes - Patris, Van de Perre, Zorgane, Olaru, Guilherme - Biondic, Florucz