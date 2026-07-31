L'heure de gloire pour Chambaere ! L'Union efface le Club de Bruges aux tirs au but en Supercoupe

L'Union Saint-Gilloise s'est adjugée la Supercoupe de Belgique au Jan Breydelstadion. Le Club de Bruges a pourtant ouvert le score, avant que Kevin Mac Allister n'égalise pour emmener les siens aux tirs au but. C'est alors Vic Chambaere qui a fait la différence.

Le lancement officieux de la saison de Pro League, le premier prix mis en jeu : ce soir, la Supercoupe de Belgique mettait aux prises - pour la troisième fois de suite - le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise. Tout juste revenus de leurs vacances post-Mondial, Brandon Mechele, Joaquin Seys et Hans Vanaken étaient titularisés par Ivan Leko, tout comme Jorne Spileers (pour remplacer Joel Ordonez) et Cisse Sandra.

Côté unioniste, David Hubert a continué à préserver Anan Khalaili. Louis Patris a ainsi débuté, tout comme la nouvelle recrue Darius Olaru dans l'entrejeu. En pointe, Mohammed Fuseini et Raul Florucz étaient associés.

Pour sa première en Pro League, Yann Sommer a bien failli encaisser après quatre minutes, mais la frappe de Fuseini est passée de peu à côté. Très en vue dans ce début de match, le petit Ghanéen a ensuite isolé Florucz dans le rectangle, mais l'Autrichien a gâché cette belle situation.

Bruges monte progressivement dans les tours

Le premier quart d'heure était agréable, avec quelques jolies combinaisons. Les ailiers brugeois ont commencé à se montrer menaçants. Mamadou Diakhon a ainsi fait trembler la latte de Vic Chambaere...sur un corner direct.

En manque de rythme, Vanaken a plus d'une fois été pris de court par l'intensité unioniste au milieu. Fuseini a encore pu filer quelques fois en profondeur, mais la fin de mi-temps a toutefois été marquée par quelques scènes de tension et quelques phases menaçantes de Carlos Forbs. Pas de quoi faire la différence pour autant, 0-0 au repos.





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Pas de changement dans les compositions à la reprise, mais bien au marquoir, puisque la première occasion a été la bonne pour le Club de Bruges. L'Union a pourtant fait bloc par deux fois sur le centre de Carlos Forbs - parti dans le dos de Sykes - mais a fini par plier sur la reprise de Nicolo Tresoldi (49e, 1-0).

Sur sa lancée, Bruges a continué à mettre l'Union sous pression, avec de nouvelles vagues devant Chambaere. Les changements peu après l'heure de jeu ont fait du bien aux Bruxellois. Après une reprise d'Olaru (fort discret en dehors de cela) dans un angle fermé et un centre dangereux de Khalaili, c'est Mofokeng qui s'est créé la plus belle occasion, sans parvenir à conclure face à Sommer.

Mac Allister à la rescousse

Le match s'emballait pour de bon à l'entame du dernier quart d'heure, avec deux répliques brugeoises sur des frappes respectivement hors-cadre et captée par Chambaere de Forbs et Sandra.

Mais c'est bien l'Union qui a égalisé. Et comme souvent dans les grands rendez-vous, c'est Kevin Mac Allister qui a sorti les siens de l'ornière en se partant à l'offensive. Avec un véritable enchaînement d'attaquant, il a pris de court la défense brugeoise pour tromper Sommer (78e, 1-1).

De quoi nous valoir dix dernières minutes tendues : quelques secondes après un penalty que Bruges pensait bien obtenir (en vain) sur un contact litigieux entre Sykes et Forbs, Promise David a bien failli faire 1-2 mais a trouvé Sommer sur sa route.

Juste avant la fin du temps réglementaire, le Canadien a...sauvé un but tout fait sur corner, en s'interposant sur la ligne de but. Un sauvetage qui a permis à l'Union d'accrocher la séance de tirs au but (pas de prolongations en Supercoupe).

Les six premiers tirs au but ont été convertis, c'est le nouveau venu Cheveyo Tsawa qui a vu le sien être détourné par Vic Chambaere. Une offrande pour l'Union, qui a réussi à contourner Yann Sommer jusqu'au bout. C'est Relebohile Mofokeng qui a inscrit le tir au but décisif pour ramener la Supercoupe à Bruxelles.