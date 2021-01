Bruges domine son dauphin au terme d'un match spectaculaire

Les deux équipes ont montré ce dimanche qu'elles étaient bien les deux meilleures du championnat, mais au final c'est Bruges qui impose sa loi.

Nous ne sommes pas encore dans les playoffs, mais le choc de ce dimanche entre les deux premiers du classement est presque déjà capital. Avec 9 points d'écart entre les deux équipes au moment du coup d'envoi, la pression était sur les Limbourgeois qui ne devaient pas se louper.

Le début de match est pourtant à l'avantage des Brugeois, qui conservent le ballon et se créent des opportunités. Mieux encore, les hommes de Philippe Clement ouvrent le score sur une belle action de Lang sur le côté droit, ce dernier sert son compatriote Bas Dost qui marque son quatrième but en quatre matches (9', 1-0). La pression du champion en titre continue mais le deuxième but ne tombe pas malgré les efforts de Vanaken, Lang et De Ketelaere.

Arrive alors la première sortie de Genk, qui ne va pas se louper. Arteaga est bien seul sur son flanc gauche, il sert Ito qui trompe Mignolet d'une superbe Madjer (24', 1-1). C'est bien payé pour Genk, mais on connait la force offensive des hommes de Van Den Brom. Et même si Bruges continue de dominer, les visiteurs vont rester les plus efficaces. Un centre, de la droite cette fois et des pieds d'Ito, vient trouver un Bastien Toma bien seul au second poteau. Le Suisse ne tremble pas pour ponctuer une superbe action limbourgeoise. Les ballons passent ensuite dans le rectangle de Vukovic, mais Lang, De Ketelaere ou encore Vormer se heurtent à un véritable mur.

La deuxième période reprend avec les mêmes acteurs et la même intensité. Genk a la première occasion, par Arteaga, mais c'est ensuite un siège que les Limbourgois subissent. Les joueurs de Clement se trouvent parfaitement mais le problème vient du dernier geste: les frappes sont toujours contrées.

Mais les locaux ont de la ressource et Mata, intenable à certains moments, se défait de tout le monde sur son flanc avant de servir Vormer en retrait: ce dernier ne manque pas l'opportunité de remettre les deux équipes à égalité (65', 2-2). Bruges continue sa marche en avant dans ce match et fait tout pour l'emporter.

La défense limbourgeoise tient, contre les tirs, bloque bien l'axe...jusqu'à ce que Brandon Mechele ne décide de rester dans le rectangle adverse. Il récupère un ballon piqué de Noa Lang et place une volée du gauche qui trompe Vukovic (78', 3-2).

Les Limbourgeois ont les jambes coupées, Bruges continue son pressing et passe tout près du 4-2. Les minutes défilent, Genk ne trouve pas la faille malgré les changements offensifs: le champion en titre s'impose.

Avec cette victoire, Bruges a désormais 12 points d'avance sur Genk, 14 sur l'Antwerp et 15 sur Anderlecht. Si le titre n'est pas encore joué