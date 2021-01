Mouscron, sans la moindre discussion

Après la déception du nul contre Waasland-Beveren, Mouscron a très bien réagi ce samedi: une belle victoire qui donne un peu d'air aux Hurlus mais qui replonge surtout les Canaris dans la course au maintien.

Mouscron vit toujours avec le spectre de la relégation, pourtant les Hurlus sont dans une bonne passe. Après avoir Battu Genk et concédé un nul contre Waasland-Beveren, ce déplacement au Stayen avait une importance capitale pour les hommes de Simao.

Les joueurs l'ont bien compris et ne laissent absolument aucun répit aux hommes de Peter Maes, qui ne savent pas ressortir le ballon. Du coup, les meilleures occasions de la rencontre sont pour les visiteurs, même si la première est donnée par Schmidt, le gardien local. A force de prendre son temps pour dégager, il est contré par Da Costa, mais le ballon frappe la barre.

Du côté des Hurlus, les centres se multiplient, les tirs aussi et Schmidt doit se détendre pour dévier une demi-volée de Tabekou. En quelques minutes, la première période va basculer. Ce sont les Canaris qui se créent une triple occasion, il y a d'abord la tête de Cacace repoussée par Koffi, Mboyo est au rebond mais sa frappe est trop croisée et se transforme en passe décisive pour le même Cacace qui s'emmêle les pinceaux. Dans la foulée, un centre de la droite est repoussé dans l'axe de la tête par Buatu, Ciranni ne se fait pas prier pour faire trembler les filets. L'ancien de Genk ouvre le score (33', 0-1) et cette avance est plutôt méritée pour Mouscron.

La deuxième période reprend sur le même rythme, avec la même intensité du côté des Hurlus. Peu avant l'heure de jeu, Xadas a l'occasion de tuer la rencontre lirs d'un face à face avec le gardien des Canaris mais il manque une nouvelle fois le dernier geste. Les Hurlus reculent alors un peu, les locaux tentent de tout faire pour revenir mais un mur se dresse devant Koffi: la tête de Suzuki et la volée de Caufriez sont sauvés sur la ligne alors que le gardien prêté par Lille repousse un coup franc de Brüls.

Le siège sur le but de Koffi continue, mais la maldresse de Mboyo ce samedi soir empêche clairement so, équipe de revenir au score. Sur l'une de ses rares sorties, Mouscron touche à nouveau le cadre du gardien japonais. Par contre, sur un contre, Da costa est fauché par Schmidt: penalty indiscutable. Dimitri Mohammed ne se fait pas prier et assure la victoire des siens (89', 0-2).

Avec cette victoire, Mouscron revient à deux points de STVV en restant à la seizième place. Ou comment ajouter une équipe de plus dans la lutte pour le maintien.