Standard-Charleroi, le choc des courbes inversées

"Tout peut aller très vite en football". C'est sans doute l'une des phrases les plus répandues dans les bouches des joueurs et des entraîneurs. Et pourtant, elle illustre à merveille le choc entre le Standard et le Sporting de Charleroi qui nous attend à Sclessin ce dimanche.

Jour de choc ce dimanche, à Sclessin. Un choc entre les deux plus grands clubs de Wallonie. Un choc, aussi, entre deux candidats plus ou moins déclarés aux playoffs 1. Un choc, enfin, entre deux équipes qui sont dans des dynamiques complètement opposées. Le preuve que les choses peuvent évoluer à vitesse VV prime en football, comme aiment à la répéter les principaux acteurs du football belge. Il y a quelques semaines encore, le Standard était en crise. Incapables de gagner, les Rouches avaient aligné une triste série de sept défaites consécutives en championnat. Au même moment, le Sporting de Charleroi avait retrouvé son sourire du début de saison, enchaînant trois précieux succès pour se réinstaller sur le podium. Mais la donne a changé. Le Standard et son nouveau coach, Mbaye Leye, ont remis le pied à l'étrier, glané trois succès pour débuter l'année et étrillé Malines pour démontrer qu'ils avaient retrouvé toutes leurs sensations. À l'inverse, le Sporting de Charleroi est retombé dans ses travers. Et si les défaites à Anvers, à Ostende et contre Malines n'avaient pas spécialement donné l'alerte, le non-match de mardi à Anderlecht, s'en est chargé. Une prestation inquiétante parce que les Zèbres se sont fait marcher dessus. Par des Mauves bien en jambes, certes, mais c'est l'absence de révolte carolo qui a mis les supporters du Sporting en émoi. À l'image, un peu, de leur prestation du match aller contre le Standard, à l'issue de laquelle Dorian Dessoleil était sorti de ses gonds. Et pour ne pas arranger les affaires carolos, Karim Belhocine se heurtent à de sérieux problèmes défensifs. Il n'avait que "quatre défenseurs" de métier sur la feuille de match. Ce sera, sans doute, encore le cas ce dimanche. Car, si Steeven Willems pourrait faire son retour à Sclessin, Jules Van Cleemput ne sera, pour sa part, pas de la partie.





