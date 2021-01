12





But de Kamal Sowah (Siebe Schrijvers)

Et Charleroi se fait surprendre. Dominés, les Louvanistes ouvrent le score grâce à Kamal Sowah qui profite d'un bon mouvement de Siebe Schrijvers. Oublié au second poteau, le numéro 14 d'OHL ne se fait pas prier et crucifie Descamps.