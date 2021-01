22



Le but d'Anderlecht annulé

Très belle action collective anderlechtoise. Avec Amuzu à la base de l'action, il déborde et trouve Vlap à ras de sol au point de penalty. Le Néerlandais glisse intelligemment à Mukairu qui conclut. Monsieur Smet valide le but. Mais le VAR intervient et l'annule pour une position de hors jeu d'Amuzu au départ de la phase.