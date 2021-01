Un duel de Sporting malades décisif pour le top 4 ?

Anderlecht - Charleroi, cela aurait pu être un match au sommet - et cela reste un match entre deux candidats clairs pour les places européennes. Mais la forme respective des deux Sporting en fait un match couperet.

Voilà deux semaines d'affilée que les deux Sporting manquent le coche : alors que tout le top 4 (élargi à ses candidats) patine un peu, le RSCA et le RCSC restent sur deux et trois défaites consécutives, souvent courtes, frustrantes et laissant les deux équipes pleines de doute au moment de se retrouver, un mois presque jour par jour après leur dernière confrontation.

Anderlecht ne trouve pas son rythme

Les Mauves croyaient enfin être lancés après des victoires face à Genk et Ostende ; ils ont perdu de justesse un match très important au Mambourg dans la foulée. Ils pensaient avoir trouvé le caractère pour rebondir en dominant un pâle Beerschot, là aussi dans un match important pour la course au top 4 (2-0) ; ils se sont ensuite inclinés à deux reprises, en proposant d'abord un football très intéressant à OHL ... sans conclure, puis en étant plutôt piteux à Eupen.

Vincent Kompany ne semble trouver ni son onze, ni ses certitudes, et nous sommes déjà en janvier : les tâtonnements des premières journées se paieront désormais cash au décompte final, et celui-ci est de plus en plus proche. La chance du RSCA : certes, ils n'ont pas profité du surplace de la concurrence, mais ce surplace permet aux Mauves de rester à portée du top 4. Il faudra trouver son rythme ...

Charleroi doit stopper l'hémorragie

Du côté du Sporting Charleroi, cela devient tout bonnement inquiétant. Trois défaites consécutives depuis cette victoire au courage contre Anderlecht : à l'époque, les Zèbres signaient là ... trois victoires consécutives, qui succédaient elles-mêmes à une terrible série de 2/15. Pas plus qu'au Lotto Park, la régularité n'est le maître au mot au Mambourg depuis le terrible coup dur qu'a constitué l'élimination européenne.

Mais pas plus qu'au Mambourg, les tâtonnements pardonnables de l'époque ne peuvent être pardonnés aujourd'hui : tout est désormais puni, comme peut en témoigner le Beerschot, leader il n'y a pas si longtemps et désormais ... dixième. Dixième à 3 (!) points du top 4, soit toujours en embuscade : telle est la dure loi de cette course aux Playoffs, qui s'annonce aussi palpitante qu'imprévisible. Du côté de Charleroi, on s'accroche toujours au podium, mais un match nul ce soir et aucune des deux équipes n'aura le sourire ...