90 tristes minutes avant un final digne d'un feu d'artifice

Au bout d'une rencontre fermée, minée par le terrain, Mouscron et Waasland-Beveren se sont quittés sur un nul, tout s'est décidé dans les arrêts de jeu.

Durant ces derniers jours, la pelouse de Mouscron a énormément fait parler d'elle. Dans un mauvais état samedi dernier contre Genk, elle n'aurait pas pu récupérer de la meilleure des façons pour la réception de Waasland-Beveren dans le "match au sommet" du bas de classement.

Les deux équipes ont peur de la défaite, c'est clair, et cela se ressent. Durant la première période, il y a eu beaucouop d'approximations, de passes manquées et de ballons envoyés dans la tribune. Ceci n'est pas dû uniquement à la nervosité mais aussi et surtout à cause de la qualité du gazon: les joueurs glissent, le ballon est parfois ralenti par la boue: ce n'est pas idéal.

Aux points, ce sont les joueurs de Hayen qui "remportent" la première période, ils ont eu plus de possibilités et deux buts annulés pour hors-jeu. Mouscron a bien essayé via des tirs de loin, sans le moindre succès.

Après la pause, les Hurlus se rebiffent et tentent de faie la différence, mais sans vraiment prendre le moindre risque. Il faut attendre la 73ème minute pour voir la première frappe cadrée du match des pieds de Tabekou, alors que Harbaoui a lui fait son retour sous le maillot de l'Excel.

La fin du match est nerveuse, Koita et Vukotic alertent Koffi, toujours aussi solide. Les Flandriens prennent le dessus physiquement mais c'est finalement Mouscron qui va trouver l'ouverture. Un coup franc rentrant de Badibanga est dévié de la tête par Onana, Jackers détourne mais Agouzoul catapulte le ballon dans le toit du but (90', 1-0).

La rencontre est terminée? Vraiment pas car 4 minutes plus tard Frey égalise suite à un renvoi consécutif à un corner (94', 1-1). Le but avait initialement été annulé pour hors-jeu, mais le VAR est intervenu. Au classement, les deux équipes ne bougent pas et restent dans le fond du classement.