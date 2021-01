Odilon Kossounou a pris une autre dimension

Depuis le début de la saison, la progression du défenseur ivoirien est énorme et il compte bien ne pas s'arrêter en si bon chemin.

Le début de saison de Kossounou n'a pas été simple. S'il a eu pas mal de temps de jeu lors de la préparation, sur le côté droit vu l'absence de Clinton Mata, quand le championnat a commencé il a disparu des radars.

Pire, malgré les absences des défenseurs que ce soit pour cause de blessure, de suspension ou de Coronavirus lors des quatre premières journées, il n'a pas reçu la moindre minute. Clement avait par exemple préféré Balanta en défense centrale contre le Beerschot.

Puis lors de la cinquième journée, contre Waasland-Beveren, il a fait son apparition pour ne plus être dans l'équipe de départ qu'à trois reprises. Il a aussi disputé 5 rencontres de Ligue des Champions, et sa progression est énorme.

Depuis la dernière pause internationale, le jeune joueur de 20 ans est encore plus impressionant. Ses relances sont meilleures, il ne prend plus le moindre risque (ce qu'il avait fait à Mouscron par exemple) et inspire la confiance chez ses coéquipiers. Vu son jeune âge, il est clair que ce n'est qu'un début.

Ce mercredi contre Ostende, il devrait à nouveau diriger la défense brugeoise, que ce soit aux côtés de Denswil ou de Mechele. Une nouvelle occasion de prouver à tout le monde qu'il est bien le titulaire indiscutable de cette défense.