Bruges se fait doublement peur mais s'impose contre Ostende

Diminué, le KV Ostende a posé beaucoup de problèmes au Club de Bruges ce mercredi soir mais les hommes de Clement ont su faire basculer la rencontre en moins de dix minutes.

Le Club de Bruges a très bien commencé l'année 2021 et les hommes de Clement voulaient signer un 9/9 d'entée de jeu, avant de recevoir Genk pour le choc de la prochaine journée. On pouvait s'attendre à voir quelques changements dans le onze de départ de Clement mais il n'en est rien: seul Ricca remplace Sobol.

En face, l'équipe d'Ostende est décimée par le Coronavirus mais pour Blessin, cela ne change rien: l'équipe exerce un pressing de tous les instants et ils mettent Bruges en difficultés. Les créateurs ont peu d'espaces et Bas Dost ne voit pas beaucoup le cuir.

Sakala est lui en pleine forme et en plus il reçoit beaucoup de libertés et sur l'une de ses courses sur le côté droit, il centre vers Kossounou qui... se trompe de pied et dégage sur Mata, lequel propulse le ballon dans le but d'un Mignolet médusé (14',0-1). Le doute envahit alors le champion en titre: les passes sont hésitantes, les mouvements se font rares et Sakala a même le ballon du 0-2 au bout du pied.

Mais lors de ce mercato hivernal, Bruges a recruté un buteur et sur un corner de Vormer, Bas Dost, seul au point de penalty, place une tête victorieuse juste avant la mi-temps (41', 1-1). Un but idéal avant la pause, et cela se voit car les Brugeois ont un autre moral au retour des vestiaires. Vormer en profite pour lancer Diatta en profondeur, le Sénégalais ne se loupe pas (48', 2-1).

Mais ce match est loin d'être terminé. Kossounou, pas vraiment dans un bon jour, touche le ballon du bras dans le rectangle. C'est un penalty incontestable qui est sifflé, et qui n'est d'ailleurs pas beaucoup contesté. Sakala s'élance mais tire dans l'axe, Mignolet repousse, le Zambien place ensuite la ballon à côté du but.

Cet évènement malheureux pour les Côtiers les galvanise et Mignolet doit intervenir à plusieurs reprises. Bruges recule de plus en plus et n'est pratiquement plus dangereux, si ce n'est sur une frappe de loin de Diatta. Malgtré quelques possibilités en fin de match, Ostende ne reviendra pasau score et s'incline non sans avoir démérité.

Au classement, Bruges a désormais 10 points d'avance sur Genk, avec un match de plus. Les Limbourgeois jouent en effet ce jeudi soir contre La Gantoise.