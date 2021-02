Le Sporting de Charleroi face au piège waaslandien

Au repos forcé depuis leur élimination en Coupe de Belgique, les Zèbres entament leur sprint final au Freethiel, samedi soir.

Neuvième avec seulement quatre points (et un match) de retard sur le KV Ostende, le Sporting de Charleroi est encore en course pour les playoffs 1 et Karim Belhocine sait que c'est l'heure de vérité qui attend désormais ses troupes. "Les huit matchs qui arrivent seront évidemment très importants, parce que c'est finalement là que tout va se décider", explique-t-il au micro de RCSC TV.

Dans un championnat plus dense que jamais, chaque point va compter et les Zèbres sont prêt à en découdre. "Il y a de l'enthousiasme et de l'envie et c'est désormais à nous de faire au mieux pour atteindre notre objectif", ajoute-t-il.

"Sérieux et envie"

Mais le coach du Sporting aborde avec méfiance le déplacement à Waasland-Beveren, une équipe qui lutte pour sa survie en Pro League et qui vient de retrouver le sourire, à la faveur d'un succès contre Eupen. "Il n'y a plus de match facile en Belgique et cette saison montre que tout le monde peut battre tout le monde. Comme l'indique d'ailleurs le classement très resserré. Il faut prendre chaque match avec sérieux et envie. On sait que les adversaires moins bien classés ou en difficulté vendront chèrement leur peau."

Les trois points en jeu samedi soir dans le pays de Waes, seront cruciaux pour le Sporting de Charleroi qui doit à la fois digérer son élimination en Coupe de Belgique et se relancer en championnat.