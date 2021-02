Charleroi-Genk: deux équipes en panne de confiance et en quête de points

Le Sporting de Charleroi et le Racing Genk ouvrent le programme de la 29e journée de championnat au Mambourg. Un duel entre deux équipes en panne de confiance et en quête de points dans la course aux playoffs.

Le contexte: la loi des séries et le top 4 Quatre petits points, seulement, séparent le Racing Genk, troisième, du Sporting de Charleroi, onzième. C'est dire si le duel de ce soir sera important, car il pourrait permettre aux Zèbres de se relancer dans la course aux playoffs, ou au Racing Genk de prendre un peu de marge par rapport à ses concurrents pour le top 4. Mais ce sont aussi deux équipes en pleine doute qui vont croiser le fer, vendredi. Éliminés en Coupe de Belgique par la Gantoise, les Zèbres n'ont plus que le championnat à se mettre sous la dent et les playoffs pour sauver leur saison. Mais ils n'ont gagné qu'un seul de leur huit matchs de championnat disputés en 2021. C'est le moment ou jamais pour les hommes de Karim Belhocine. L'ambiance n'est pas plus joyeuse à Genk. Les Limbourgeois avaient réussi la plus belle série de l'histoire de leur club durant l'automne (sept victoires consécutives), ils restent sur trois défaites consécutives. Pour eux aussi, il est temps de retrouver la victoire. Ce qu'en pensent les coachs Nous avons encore tout en mains, mais nous n'avons plus d'excuse. Nous devons faire un bon résultat. Il faudra qu'on soit bon, qu'on soit à 100%, tout donner pour l'emporter, car ça nous permettrait de voir un peu plus haut. Les sélections Fortunes diverses pour les deux entraîneurs avant la rencontre. John van den Brom a un groupe quasiment complet à sa disposition. Seuls Angelo Preciado, déjà absent la semaine dernière, et Eboué Kouassi, qui n'a plus joué depuis le 21 janvier, mais qui se rapproche d'un retour aux affaires, manquent à l'appel. Les nouvelles sont moins bonnes pour Karim Belhocine, qui en plus de Steeven Willems, Cristophe Diandy on encore Ken Nkuba, sera privé de son métronome, Ryota Morioka, qui s'est occasionné une entorse du genou à Waasland-Beveren, samedi dernier. 📍 Voici la sélection du Sporting de Charleroi pour le match de demain face au @KRCGenkofficial ⚪️⚫️#RCSC #CHAGNK #JPL pic.twitter.com/Pilh7heViO — RCSC Official (@SportCharleroi) February 25, 2021 De 20 Genkies voor de match van morgen. 💪💙



👉 https://t.co/fDBB3S6fN5#krcgenk #mijnploeg #chagnk pic.twitter.com/UZskDrkH6I — KRC Genk (@KRCGenkofficial) February 25, 2021 Le match aller Pas un grand souvenir pour les Zèbres qui, battus par le Standard une semaine plus tôt, avaient concédé leur deuxième défaite de la saison dans le Limbourg. Un bien meilleur souvenir en revanche pour les Limbourgeois qui avaient entamé leur série de sept victoires consécutives contre le Sporting de Charleroi grâce à des buts de l'inévitable Paul Onuachu, et de Joakim Maehle et malgré l'exclusion de Junya Ito à dix minutes du terme.





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Charleroi - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.