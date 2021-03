Les trois points sont venus du banc

Malgré la plus mauvaise mi-temps de sa saison, le Club de Bruges s'est imposé à La Gantoise dans la Bataille des Flandres. Les changements effectués par Clement ont fait la différence.

Depuis le début de l'année 2021, le Club de Bruges survole le championnat. Jusqu'au nul concédé à Charleroi, le leader de notre championnat alignait les victoires, dix de suite pour être plus précis. Du coup, les louanges et les superlatifs étaient nombreux lorsque le club de la Venise du Nord était au centre des conversations.

Mais ce lundi, sur la pelouse de la Ghelamco Arena, rien n'aurait justifié du positif, surtout en première période. Les joueurs de Philippe Clement son passés à côté de leur sujet pour la première fois de la saison. Il y a bien eu des mauvaise mi-temps, comme contre Malines ou au Standard, mais dans ces deux cas il y avait tout de même des occasions et un peu de rigueur.

Le premier acte de ce lundi est à oublier. Des mauvais contrôles, peu de mouvements, des erreurs défensives et de la fébrilité. Du coup, La Gantoise a eu les meilleures occasions, souvent par Yaremchuk, mais soit Mignolet soit la maladresse ont empêché un but mérité pour les Buffalos. Et ces derniers vont le regretter.

A la pause, en plus d'un probable remontage de bretelles dans les vestiaires , Philippe Clement effectue trois changements: Sobol, Chang et Balanta sortent, remplacés par Denswil, De Ketelaere et Rits. Cela change tout, puisque Bruges joue plus haut, et De Ketelaere en profite pour lancer Dost, qui surmonte Bolat d'un lob subtil pour l'ouverture du score (52', 0-1).

© photonews

Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, les Brugeois vont tuer cette rencontre. De Ketelaere, bien servi par Rits, trompe un Bolat fort peu inspiré au premier poteau (63', 0-2). C'est ensuite Dost qui signe son retour d'un doublé en s'y prenant à deux fois (67', 0-3). Dans les dernières minutes, le jeune Pérez marque son premier but de la saison sur un corner de Vormer (80', 0-4).

Voilà donc une belle avance de 19 points sur l'Antwerp, à trois journées de la fin de la saison régulière. Il ne reste plus qu'à finir mathématiquement le travail.