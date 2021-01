Le Club de Bruges peut frapper un grand coup d'entrée de jeu

Les Brugeois, assurés de rester en tête du championnat ce dimanche soir, peuvent réussir ce qu'ils n'ont jamais vraiment pu faire depuis le début de la saison: creuser l'écart.

Bruges a eu plusieurs jours de repos, et cela vaut de l'or pour les joueurs de Philippe Clement. Depuis la première semaine du mois d'octobre, les champions en titre ont en effet joué deux fois par semaine et n'ont jamais vraiment eu le temps de souffler entre le championnat et la Ligue des Champions.

Après ces quelques jours de repos, c'est une équipe de Bruges new-look qui va débarquer au Stayen ce dimanche. Non seulement l'équipe va pouvoir se focaliser uniquement sur le championnat durant tout le mois de janvier, mais la palette de clement s'est aussi étoffée.

Le coach voulait un attaquant, il a eu Bas Dost. La direction lui a en plus offert Stefano Denswil comme solution supplémentaire au poste de défenseur central. Des joueurs qui étaient très fatigués, comme Vormer et Rits, ont pu souffler. De ce côté-là, tout va bien.

Suite à la victoire de Courtrai face à Genk, le champion en titre pourrait creuser un petit écart avec les Limbourgeois: 4 points en cas de victoire au Stayen. De quoi bien commencer l'année pour les Brugeois, avant de se rendre au Beerschot et de recevoir Ostende.