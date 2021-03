Un retour précieux dans le groupe mouscronnois, le KVO presque au complet

Les Hurlus récupèrent un précieux atout défensif au moment de recevoir le KVO, candidat au top 4.

Rencontre cruciale au programme, samedi soir, sur la pelouse du Canonnier. L'Excel Mouscron, toujours à la lutte pour leur surive en D1A, reçoivent Ostende qui peut mettre la pression sur tous les candidats aux playoffs 1.

Une rencontre que les Ostendais aborderont avec un groupe sans surprise: seuls Sindrit Guri, qui n'a plus joué depuis le 6 décembre, et Cameron McGeehan, absent depuis plus d'un mois, manquent à l'appel avant ce déplacement en terres hennuyères.

Côté Hurlu, la bonne nouvelle est le retour de Matias Silvestre. Touché à la cheville, il avait manqué les trois dernières sorties des Hurlus, il fait sa réapparition dans le groupe et devrait retrouver sa place aux côtés de Saad Agouzoul dans l'axe de la défense. Fabrice Olinga est, en revanche, suspendu. Tout profit pour Beni Badibanga?

