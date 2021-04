Sans briller, Bruges retrouve la victoire

Le Club de Bruges a eu toutes les peines du monde et besoin d'un penalty litigieux pour l'emporter sur la pelouse de Courtrai ce samedi.

Le Club de Bruges cherchait son second souffle, après avoir subi une défaite contre l'Antwerp au Jan Breydel. Ce samedi, le déplacement à Courtrai ne s'annonçait pas comme une promenade de santé et les hommes de Elsner ont su se montrer à la hauteur de l'opposition.

Si Bruges a essayé de contrôler le début de la rencontre, tout s'est emballé par la suite. Les locaux pensaient en effet avoir ouvert le score, suite à un coup franc de Selemani, mais le but de Derijck a été annulé pour une position de hors-jeu assez flagrante mais qui a tout de même été validée par le VAR. Par contre, quelques minutes plus tard, Gano ouvre bel et bien la marque à la suite d'une énorme erreur de Mechele. Le joueur prêté par Genk prend tout le monde de vitesse pour tromper Mignolet avec un sang-froid hors du commun (18', 1-0).

Les Courtraisiens n'ont cependant pas le temps de se réjouir. Sur le corner qui suit, Sobol reprend de demi-volée le ballon repoussé par la défense et égalise (21', 1-1). Le duel est engagé, les deux équipes se portent vers l'avant, Mignolet sauve les siens, Ilic aussi: on ne s'ennuie pas au Stade des Eperons d'Or.

La seconde période est aussi engagée, entre le leader qui veut l'emporter pour reprendre sa marche en avant et Courtrai qui a besoin de se racheter après la défaite à Eupen et qui veut forger un résultat contre le leader. Les occasions sont pourtant rares, si ce n'est le duel de Perez, tout juste monté au jeu, qui se heurte à Ilic.

Le match va prendre une autre tournué à l'aube des 10 dernières minutes. Sobol s'écroule dans le rectangle, l'arbitre siffle penalty. Cela semble très très très léger, mais cela, Vanaken n'en a cure: il trompe Ilic (78', 1-2). Les Courtraisiens sont énervés, mais ne baissent pas les bras alors qu' Elsner lance toutes ses forces dans la bataille. Cela ne suffira pas, surtout grâce à un excellent Mignolet, une fois de plus. Sans briller, le Club de Bruges s'impose à Courtrai, mais le plus important, c'était les trois points après la défaite contre l'Antwerp.