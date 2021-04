Ostende craque en plein sprint

Ostende avait l'occasion de mettre la pression sur Anderlecht et Genk en s'imposant ce samedi contre la lanterne rouge. Mais au bout d'un match accroché, les Côtiers se sont fait surprendre et vont en plus avoir des problèmes pour les prochaines semaines.

En ouvrant cette 32ème journée de championnat, le KV Ostende pouvait mettre une pression folle sur les épaules de Genk et d'Anderlecht dans la course au top 4. On ne peut pas dire que les hommes de Blessin soient passés à côté de leur match, mais les erreurs individuelles et certaines décisions ont eu raison du KVO.

© photonews

Après 20 minutes, on pouvait vraiment se demander à quelle sauce Waasland-Beveren allait être mangé tant il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Hjuslager se met en évidence, Sakala aussi, tout comme Gueye. Cependant, Jackers est attentif et ce juste avant le premier tournant du match.

Sur un long ballon, Arthur Theate est pris dans son dos. Frey se heurte à Hubert mais Sinani trompe le gardien ostendais sur le rebond (16', 0-1). Ce coup sur la tête va résonner longtemps chez les locaux, car quelques minutes plus tard Frey trompe un Hubert pas très bien inspiré au premier poteau (28', 0-2).

Dans la foulée, D'Haese se heurte à Jackers et Hjuslager réduit la marque....avant de voir son but annulé pour une position de hors-jeu de D'Haese. Non seulement ce n'est pas évident, mais surtout ce dernier est au sol suite à un tacle dangereux de Schryvers. Une phase qui fera débat, tout comme la faute de Jakel juste avant la pause. Le défenseur est jauni alors que le rouge aurait pu être sorti pour cette faute en position de dernier défenseur.

La seconde période ressemble fort à un siège. Le KVO multiplie les centres, mais Vukotic se régale. Quand le ballon surmonte le grand défenseur, Jackers fait le ménage. Histoire de bien plomber son match, le KVO va même finir à 10 puisque Jakel prend une deuxième jaune bien méritée. Gueye est lui aussi expulsé dans les dernières secondes. Un véritable off-day pour Ostende.

Ostende ne dit pas encore adieu aux playoffs 1, mais le chemin sera compliqué, surtout si ses adversaires s'imposent ce week-end. Pour Waasland-Beveren, ces trois points sont une aubaine: les voilà à 1 points du Cercle et à deux de Mouscron à deux journées de la fin. Tout le Freethiel peut encore croire au maintien.