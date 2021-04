Mouscron dit au revoir à la D1A

Les Hurlus ont été dangereux, ont mené à Bruges mais ont craqué en fin de match. Une défaite quif ait très mal puisqu'elle envoie Mouscron en D1B.

Pour son dernier match de la saison régulière, le Club de Bruges n'a pas eu la vie facile, loin de là. En face, Mouscron est chèrement venu vendre sa peau car les Hurlus avaient encore besoin d'un point pour s'assurer les barrages contre Seraing au début du mois de mai.

La première période est surtout marquée.... par les occasions manquées par les joueurs de Simao. Tabekou, Olinga, Bakic, ou même Harbaoui: ces quatre joueurs ont eu des occasions franches pour ouvrir la marque et se donner une belle bouffée d'air frais par rapport à Waasland-Beveren.

En face, Dost est invisible, Vanaken touche beaucoup de ballons sans trouver la solution, et Noa Lang est bien le seul à mettre vraiment Koffi en difficultés lors du premier acte. Les latéraux, très importants à Bruges, sont statiques et le nombre de centres ratés est astronomique. 45 minutes à oublier pour le leader du championnat.

La deuxième période commence sur les chapeaux de roue. Un déboulé de Ciranni sur la droite offre un superbe centre pour la tête de Harbaoui, qui ne se fait pas prier pour ouvrir la marque (51', 0-1). C'est plus que mérité pour les Hurlus, mais Bruges réagit rapidement sur un corner. Seul, De Ketelaere n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but de Koffi (54', 1-1).

© photonews

Et ce n'est pas terminé. Philippe Clement passe à une défense à trois, et sur un nouveau corner, alors que Mouscron en a plein les bottes, Vanaken récupère un ballon au petit rectangle et fusille Koffi (65', 2-1). A partir de moment-là, il n'y a plus vraiment de match car Bruges a pris l'ascendant. Mouscron lance toutes ses forces dans la bataille car ... Waasland-Beveren mène au score.

Un nouveau corner vient changer la donne... mais un corner pour Mouscron cette fois. Silvestre égalise après un duel gagné sur Denswil (74', 2-2). La fin de la rencontre est tendue, les deux équipes veulent s'imposer. A ce petit jeu, c'est Bruges qui reprend l'avantage: Kossounous déborde et trouve Lange qui marque comme à la parade (85', 3-2). Dans la foulée, Bas Dost est à la bonne place pour assurer la victoire des siens (88', 4-2).

C'est terminé pour Mouscron: les Hurlus descendent en D1B et ne disputeront pas les barrages. Pour le Club de Bruges, ce sera 8 points d'avance pour commencer les fameux playoffs 1.