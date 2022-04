LIVE : Suivez Union-Anderlecht en direct commenté (18h30)

Dans un peu plus d'une heure, c'est parti pour un nouveau derby de Bruxelles, cette fois capital dans la course au titre.

Bien peu s'attendaient à ce que l'Union Saint-Gilloise et le RSC Anderlecht croisent le fer à quatre reprises cette saison. Du moins avant le début de l'exercice, car il a vite semblé clair que l'USG disputerait ces Playoffs... et c'est même ironiquement Anderlecht qui a dû cravacher jusqu'au bout pour y figurer. Le résultat est cependant là : cette saison, Bruxelles est la première ville de Belgique, avec deux clubs au sein du top 4.

Côté unioniste, enfin, on commence à accepter d'être ambitieux : le mot "titre" n'est plus tabou, même si passer à côté ne sera bien sûr pas un échec. Bruges a gagné un peu plus tôt, et il va donc falloir l'emporter pour rester hors de portée des Blauw & Zwart. La rivalité sympathique opposant les voisins bruxellois fait peu à peu place à une réelle tension : les pensionnaires du Parc Duden ne sont plus l'inoffensif petit frère qui "finira bien par s'écrouler", mais un rival fier prêt à supplanter le club le plus titré du pays. Côté RSCA, pas le choix : après la défaite en finale de la Coupe, il faut éviter le désastre et aller chercher un billet pour l'Europe. Cela passera par un début de Playoffs réussi.

Qui de l'Union ou d'Anderlecht gagnera le derby de Bruxelles ? Pariez ici avec notre partenaire betFirst !