(DIRECT) - Début de la rencontre ! (0-0)

Qui sera au coup d'envoi d'un Topper important pour les deux équipes.

Le Topper de ce dimanche soir sera, un peu comme chaque Topper finalement, très important. Seulement, à cause du résultat de la rencontre Antwerp - Union, il pourrait pratiquement être décisif. Une victoire de l'Union au Bosuil conjugée à une défaite brugeoise au Lotto Park et la lutte pour le titre prendrait une autre tournure.

Le Sporting d'Anderlecht veut (et doit) aussi faire tout ce qui est en son pouvoir pour sécuriser la troisième place le plus rapidement possible. Quelles seront les équipes alignées recpectivement par Vincent Kompany et Afred Schreuder. Voici les 11 probables.

Anderlecht: Can Crombbrugge, Murillo, Hoedt, Magallan, Gomez, Cullen, Kana, Amuzu, Refaelov, Zirkzee et Kouamé.

Club Bruges: Mignolet, Mata, Mechele, Nsoki, Odoi, Vanaken, Rits, Buchanan, Skov Olsen, De Ketelaere et Lang.

Suivez cette rencontre en DIRECT commenté dès 18h00.