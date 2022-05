(Direct) - Vanaken ouvre le score! (0-1)

Ce dimanche, nous sommes tous devant la télévision pour voir le choc entre les deux premiers du championnat: l'Union qui a dominé la saison régulière reçoit le Club de Bruges, tenant du titre.

Pour cette rencontre, Lapoussin est titulaire à la place de Mitoma. Pour le reste nous sommes dans un schma classique chez les Unionistes avec bien évidemment le duo Vanzeir - Undav en pointe.

Du côté du Club de Bruges, Rits étant absent, c'est Balanta qui évoluera au milieu de terrain. La surprise, c'ets l'absence de Skov Olsen qui est remplacé numériquement par Adamyan.

