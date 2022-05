Suivez Antwerp - Club de Bruges en DIRECT commenté (0-0)

Ce dimanche (13h30), le Club de Bruges a une première balle de match sur la pelouse de l'Antwerp.

Après les deux victoires brugeoises contre l' Union durant la semaine, le Club a donc bien son sort entre ses mains. Pour le dire clairement, il ne manque qu'une victoire au Club pour être sacré pour la troisième fois de suite champion de Belgique

Pour ce duel, le Club doit se passer de Rits (on le savait) mais aussi de Buchanan, qui a reçu deux cartons jaunes contre l'Union et qui est donc suspendu. Au rayon des bonnes nouvelles, Nsoki est de retour de suspension et rentre donc à nouveau en ligne de compte. Blessé mercredi, Mata est bien dans le noyau. Voici les joueurs sélectionnés.