Suivez en DIRECT commenté le dernier match de la saison entre le Club de Bruges et Anderlecht

Le Club de Bruges reçoit Anderlecht et va fêter le titre... et dire au revoir à plusieurs personnes.

Depuis le match à l'Antwerp et la victoire 1-3, le Club de Bruges est champion de Belgique. Cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup d'entraînements au Belfius Camp puisque le groupe est parti à Ibiza pour faire la fête et voir Clinton Mata tomber du bateau.

Mais ce dimanche, retour au Jan Breydel pour débuter deux jours de fête entre les joueurs et les supporters et affronter le Sporting d'Anderlecht. Est-ce que les joueurs de Schreuder auront la tête à tout donner pour prendre les trois points? On le saura ce dimanche.

Cependant, pour certains joueurs ce sera peut-être une dernière sous les couleurs du Club de Bruges: Bas Dost, Ruud Vormer, Alfred Schreuder sont sur le départ, tout comme Noa Lang et peut-être Charles de Ketelaere ou encore Clinton Mata.

Voic la sélection brugeoise: