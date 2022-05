Suivez Union-Antwerp en direct commenté ! (16h)

Ce dimanche, peu importe que l'USG ait terminé deuxième du championnat : l'ambiance sera à la fête au Parc Duden.

Pour la dernière fois cette saison, l'Union Saint-Gilloise va faire la fête devant son public, et celle-ci devrait être belle. Un moment de communion comme chaque match à domicile en a été lors de cette folle épopée, même si dans la tête de tout le monde, un regret traînera : que ce match ne soit pas celui qui couronne l'USG championne de Belgique.

Mais cela ne gâchera pas la soirée, on peut en être certain. Et sportivement, la réception de l'Antwerp a également un intérêt : permettre aux Unionistes de se montrer une dernière fois, et de faire le show. Dante Vanzeir, Teddy Teuma et Casper Nielsen, notamment, n'ont pas encore marqué dans ces Playoffs. Deniz Undav, lui, n'a pas marqué à domicile depuis deux mois et fera ses adieux au club. Son transfert à Brighton est déjà acté. Il n'est certainement pas le seul dont ce sera le dernier match au Parc Duden. Une célébration, et des adieux, donc, à prévoir...

Le onze probable de l'USG :

Moris, Kandouss, Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop, Nielsen, Teuma, Mitoma, Lapoussin, Undav, Vanzeir.