La victoire complètement folle de l'Antwerp contre Bruges!

L'Antwerp enchaîne au bout du suspense! Menés 0-2 par le Club de Bruges, les Anversois ont attendu les dernières secondes et une frappe de Vermeeren pour faire la différence et conforter leur place de leader!

Battu lors de ses deux premières rencontres des playoffs, le Club de Bruges voulait profiter de son déplacement au Bosuil pour se relancer, contre une équipe anversoise en pleine bourre qui, après avoir remporté la Coupe de Belgique, a enchaîné des victoires contre l'Union et Genk pour s'installer en tête de la Pro League.

Mais, si la confiance était dans le camp anversois, c'est bien le Club qui a entamé cette rencontre pied au plancher. Et moins de 120 secondes après le premier coup de sifflet de Monsieur Boterberg, Bruges a ouvert le score! Grâce à un excellent centre de Noa Lang et à une conclusion tout en maîtrise de Clinton Mata.

Vanaken assomme le Great Old, Janssen relance le suspense

Pris à froid, les hommes de Mark Van Bommel ont eu besoin de quelques minutes pour digérer ce but concédé, mais ils auraient pu égaliser dès la dixième minute, si Ekkelenkamp et Janssen avaient mieux négocié une opportunité cinq étoiles.

C'est d'ailleurs le Club qui va inscrire le deuxième but de la rencontre, grâce à un deuxième assist de Noa Lang. Du point de corner, le Néerlandais a déposé la balle sur la tête d'ans Vanaken qui a doublé la mise.

Poussé par son public, l'Antwerp a réagi et a su réduire l'écart avant la pause, via l'inévitable Vincent Janssen, qui a trompé Simon Mignolet d'une frappé dévié. Boosté par le but inscrit avant la pause, les Anversois ont mis la pression sur la défense brugeoise dès le retour des vestiaires, mais ils ont manqué de réalisme. Janssen a manqué une reprise de la tête, Stengs et Balikwisha n'ont pas cadré leurs frappes à distance.

En face, les Brugeois ont également profité des espaces pour se procurer de belles opportunités, sans parvenir à les conclure. Jutgla a notamment eu la balle de 3-1 au bout du pied en tout début de seconde période, mais il a envoyé le ballon largement au-dessus de la cible.

La frape de Kerk

Dans la dernière demi-heure, l'Antwerp a encore accentué la pression sur le Club et il a d'ailleurs fallu un excellent sauvetage de Sylla pour empêcher le Great Old d'égaliser à la 70e minute de jeu. À dix minutes du terme, c'est Janssen qui a fait frissonner le Bosuil, mais sa superbe demi-volée a échoué juste au-dessus du but de Simon Mignolet.

Et c'est finalement du pied de Gyrano Kerk qu'est venue la délivrance pour l'Antwerp, à cinq minuted du coup de sifflet final. D'une frappe croisée à ras de sol, le Néerlandais a égalisé et complètement relancé son équipe avant le sprint final.

Car le Great Old ne pouvait pas s'arrêter là et le but de la victoire est tombé à la toute dernière seconde, sur un corner mal repoussé par les Brugeois. Arthur Vermeeren s'est emparé du ballon et l'a envoyé au fond des filets de Simon Mignolet pour offrir trois points précieux à l'Antwerp, qui garde la tête des Champions Playoffs à trois journées de la fin.