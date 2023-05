L'Union peut tout renverser !

Ca y est : dans une saison riche en rebondissements, l'Union Saint-Gilloise a enfin l'occasion de prendre la tête et de profiter du faux-pas de l'Antwerp face au Club de Bruges (2-0).

Ces Champions' Play-offs sont totalement fous. Qui aurait cru que l'Antwerp serait leader, subtilisant cette place à un Genk en nette perte de vitesse ; que Bruges irait réellement jouer son rôle d'arbitre après une seconde partie de saison catastrophique ; et que l'Union pourrait prendre la tête à deux journées de la fin...

Oui, la rencontre de ce dimanche soir à Genk est LE tournant de la saison des Saint-Gillois. Le moment où il faut frapper un grand coup, pour se mettre en position idéale devant l'Antwerp (2 points) et Genk (6 points).

L'Union tourne d'autant plus à plein régime et s'est largement rassurée après ses deux victoires à Bruges (1-2) puis contre Genk (3-0). Le groupe semble plus que jamais solidaire, concentré, prêt. Geraerts pourra compter sur un noyau complet, performant, et solidaire. C'est le moment pour la "vraie Union" de s'annoncer comme le nouveau favori pour le titre, même s'ils iront au Bosuil dans une semaine pour un match tout aussi important. La folie, on vous a dit.

L'actualité de la semaine a beaucoup tourné autour de Karel Geraerts, cité à l'OGC Nice. Mais comme il l'a dit : il se concentre uniquement sur la fin de saison. Tant mieux, une victoire ce soir et il aurait bien plus de chances de la clôturer en totale apothéose.

Si rien ne sera en soi joué en cas de victoire de l'Union ce dimanche concernant leur duel à distance avec l'Antwerp, Genk serait quant à lui définitivement mis hors-course pour le titre.

Les Limbourgeois, qui ont pourtant dominé la phase classique de la tête et des épaules, sortent d'un piètre 0 sur 6. Leur défaite de la semaine dernière leur ayant mis un énorme coup de massue, beaucoup sera question de mental sur leur pelouse ce soir. Car s'ils gagnent, ils peuvent priver l'Union du leadership et totalement se relancer dans la course au titre. Messieurs, faites vos jeux...

