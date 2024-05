L'Union fait 2-0 !!

Where will this beauty fly to? 🏆🚁 #jupilerproleague pic.twitter.com/0bQx9XblGH



Ensemble en jaune. One last time. 💛💙



Our Unionists for the final game of the season. ✊#USGGNK pic.twitter.com/AHpIjCrSCn — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) May 26, 2024