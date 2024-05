LIVE : Le Cercle fait le break avant le repos (3-1)

45+20

C'est la pause !

Le Cercle mène 3-1 au repos, et l'avantage est logique !



45+6

ET LE TROISIEME BUT DU CERCLE

Quel match ! PEu d'occasions, beaucoup d'accalmies, mais le Cercle fait mal ! Mauvaise relance de McKenzie et récupération de Lemarechal, qui lance Denkey. L'attaquant semble vouloir frapper, mais croque, le ballon arrive vers Somers, qui fait 3-1 !



45+6



But de Thibo Somers (Kévin Denkey)





45+5

El Ouahdi !

Genk sort en cette fin de période ! Sortie, feinte et frappe d'El Ouahdi, Ravych se jette et contre le ballon



45+2

Centre de Kayembe, dégagé. Enfin une initiative de Genk pour contrecarrer le pressing brugeois



45+1

Le VAR, un changement sur blessure, voilà ce qui explique ces 8 minutes



45

8 minutes de temps additionnel !



40

Arokodare conduit le ballon... jusqu'en dehors des limites de la pelouse. Symbole de la mi-temps difficile des Limbourgeois



39

Malamine Efekele

Alan Minda





37

Efekele reste au sol... et peine à quitter la pelouse. Le buteur va quitter la pelouse, après son premier but chez les professionnels. Minda va monter



33

Beaucoup de situations, mais peu d'occasions pour le Cercle, qui domine globalement cette rencontre. L'avantage est logique, les Brugeois proposent bien plus que les Limbourgeois.



31

Centre... trop puissant, sortie de but



30

Cuesta arrête Lopes, carte jaune et bon coup-franc



30

Carte jaune pour Carlos Cuesta





25

ET LE CERCLE PASSE DEVANT

Quels errements dans la défense de Genk ! Lemarechal récupère et lance Denkey sur la gauche, centre à ras de sol légèrement dévié que tout le monde laisse passe, sauf Efekele, au second poteau, qui fait 2-1. Premier but de la carrière professionnelle du joueur !



24



But de Malamine Efekele (Kévin Denkey)





23

Pas grand-chose à se mettre sous la dent à part les deux buts. Compliqué pour les deux équipes de construire, grosse bataille physique au milieu. Les deux équipes s'attendent pour jouer le contre



16

Carte jaune pour Hugo Siquet





15

Et c'est goal !

La VAR valide le but, c'est 1-1 !



15

Le VAR accorde le but





13

Le VAR vérifie l'action...





12



But de Felix Lemarechal (Thibo Somers)





12

La réponse du Cercle... refusée !

Long ballon de Siquet vers Somers, qui remise pour Lemarechal, dont la reprise sensationnelle trompe Vandevoordt. Somers est hors-jeu, en attendant le VAR



9

GOOAL POUR GENK !

Première opportunité pour Genk, et c'est but ! El Hadj trouve El Ouahdi sur le côté droit, qui centre, le ballon est mal dégagé par la défense du Cercle et revient vers El Hadj, qui marque d'un superbe extérieur du pied ! Deuxième but de l'ancien Mauve dans ces PO1



9



But de Anouar Ait El Hadj (Zakaria El Ouahdi)





6

Oooh Denkey !

Première grosse alerte dans cette rencontre ! Superbe travail de Lemarechal, centre de Somers pour Denkey, dont la reprise manque le cadre de peu



2

Bonne récupération de Siquet, Efekele manque de précision à la relance



1

C'est parti pour cette rencontre !



1

Cercle de Bruges - KRC Genk: 0-0





20:42

Les joueurs font leur entrée sur la pelouse !