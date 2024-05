LIVE : Anderlecht reçoit Bruges pour le match le plus important du club depuis 2017 ! (18h30)

Le onze du RSC Anderlecht est connu pour le topper face à Bruges. Brian Riemer a opté pour Francis Amuzu côté gauche.

En l'absence de Thomas Delaney, suspendu, on se demandait quel triangle Brian Riemer alignerait dans l'entrejeu. Yari Verschaeren, annoncé capable de jouer plus de 45 minutes, serait-il titulaire ? Mario Stroeykens allait-il être replacé au milieu et Francis Amuzu titularisé ?

La réponse à ces deux questions est : oui. Yari Verschaeren, brillant pendant une mi-temps (et buteur) contre Genk, est de nouveau titulaire. Mario Stroeykens, lui, animera l'entrejeu à ses côtés, avec Mats Rits en pare-chocs devant la défense.

Francis Amuzu, lui, est titularisé pour la deuxième fois dans ces Playoffs. Le grand perdant de cette animation est Théo Leoni, qui n'est pas titulaire pour ce match décisif. Il était cependant très bien monté contre Genk.

Le onze du RSCA :

Schmeichel / Augustinsson - Gattoni - Debast - Sardella / Rits - Stroeykens - Verschaeren / Amuzu - Dolberg - Dreyer

Le onze du FC Bruges :

Mignolet / Odoi - Ordonez - Mechele - De Cuyper / Onyedika - Nielsen - Vanaken / Vetlesen - Skoras - Jutgla